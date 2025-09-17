Zelenski urge defensa aérea conjunta en Europa tras ataque ruso

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha hecho un llamado urgente para establecer una defensa aérea conjunta en Europa, luego del impacto devastador de un reciente ataque ruso en la ciudad de Zaporiyia.

La iniciativa busca fortalecer la protección de los países europeos ante la creciente amenaza de misiles y drones en la región.

El mandatario ucraniano advirtió que la situación en Ucrania es solo un anticipo de lo que podría enfrentar toda Europa si no se articulan sistemas de defensa comunes.

"Ahora es el momento de implementar la protección conjunta de nuestros cielos europeos con un sistema de defensa aérea multicapa. Todas las tecnologías para esto están disponibles", afirmó Zelenski.

Reacciones europeas ante la petición de Zelenski



Tras el pedido, varios líderes europeos han comenzado a debatir la viabilidad de una defensa aérea integrada.

Países vecinos como Polonia y los Estados bálticos han expresado su apoyo a la medida, alegando que la amenaza rusa no se limita únicamente a territorio ucraniano.

"Necesitamos inversiones y deseo, necesitamos acciones y decisiones firmes de todos nuestros socios", agregó el presidente ruso.

Mientras tanto, otros Estados miembros de la Unión Europea han pedido cautela y análisis conjunto antes de implementar pasos concretos.

La defensa aérea europea se perfila como un tema clave en la agenda de seguridad continental, en medio de una escalada de tensiones en la región.