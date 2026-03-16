El presidente ucraniano Volodimir Zelenski teme perder apoyo de Estados Unidos (EEUU) en la guerra que enfrenta su país por el actual conflicto en Medio Oriente.

Según declaraciones recientes, que reflejan su creciente preocupación ante la inestabilidad internacional y cambios en la política exterior estadounidense, Ucrania se vería afectado si su aliado prioriza la guerra con Irán. Por lo tanto, la situación permanece incierta.

“Nos gustaría mucho que Estados Unidos no se apartara del tema de Ucrania por Medio Oriente”, dijo Zelenski.

La tensión creció luego de un reciente ataque de Irán contra posiciones estadounidenses en la región. Esto ha generado preocupación sobre el enfoque de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania.

Las tensiones globales y la prioridad de Washington

La llegada de un escenario complejo a nivel internacional, con la intervención de Irán y nuevos desafíos geopolíticos pone a prueba las alianzas.

El gobierno de Ucrania se ve obligado a intensificar su diplomacia y buscar respaldo en otros países europeos y organismos multilaterales. Esto ocurre ante la posible disminución del apoyo estadounidense.

El Congreso estadounidense se ha mostrado dividido respecto a la continuación de la asistencia financiera y militar a Ucrania. Esto es un factor que podría cambiar el equilibrio del conflicto en Europa del este.

Esta incertidumbre ocurre en un momento crítico, ya que las fuerzas rusas intensifican ataques en diversas regiones del país y EEUU está enfocado en Irán.