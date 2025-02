Zelenski reacciona tras el enfrentamiento con Trump: "Necesitamos una paz justa y duradera" 

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reaccionó este viernes tras el enfrentamiento con el líder estadounidense, Donald Trump, asegurando que quiere una paz justa y duradera.

El líder ucraniano, tras ser expulsado de la Casa Blanca, publicó un posteo en X, en el cual da las gracias a Estados Unidos por el apoyo, algo que Trump resaltó durante el intercambio de palabras, destacando que si no fuera por la millonaria ayuda militar Ucrania en dos semanas hubiera perdido la guerra.

"Gracias, Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias al Congreso y al pueblo estadounidense", cita el primer párrafo del posteo de Zelenski sobre el enfrentamiento con el líder republicano.

Según las grabaciones de los distintos medios de comunicación, todo comenzó cuando el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance hizo referencia a la falta de agradecimiento de Zelenski por la ayuda militar.

Después de varios minutos de intercambio de palabras con Vance, el presidente Trump intervino y le recalcó que si no hubiera sido por el "estúpido" expresidente anterior (refiriéndose a Joe Biden) en dos semanas Ucrania hubiera perdido la guerra.

"Estás arriesgando las vidas de millones de personas. Estás arriesgando la Tercera Guerra Mundial", le dijo Trump a Zelenski al no querer firmar convenios que incluyen entregar algunos recursos naturales de Ucrania para pagar la ayuda militar que Biden dio al líder ucraniano.

Volodimir Zelenski concluyó su posteo con un llamado a una paz duradera y justa, dejando entrever que Trump se ha parcializado por Rusia. "Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos trabajando precisamente para conseguirlo".

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025