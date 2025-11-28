Zelenski pierde a la figura más importante de su gobierno tras ser acusado por actos de corrupción 

La renuncia de Andréi Yermak, la mano derecha de Zelenski, ha generado una fuerte crisis en el gobierno de Ucrania, en medio de un conflicto militar y bajo la presión internacional.

La noticia, que involucra un escándalo de corrupción, amenaza con debilitar el liderazgo del presidente Volodimir Zelenski en un momento crucial para el país.

Según fuentes locales, el funcionario dimitió tras una operación en su vivienda, producto de la filtración de información sobre supuestas irregularidades en la administración pública de Ucrania.

Esta decisión aumenta la preocupación sobre la transparencia y gobernabilidad en la esfera política ucraniana.

Impacto político y reacción internacional

La renuncia de este alto mando ocurre mientras Ucrania se enfrenta a una de sus peores crisis en décadas.

Observadores internacionales señalan que el escándalo de corrupción podría afectar el apoyo de aliados occidentales, especialmente considerando la dependencia de ayuda financiera y militar.

El hecho reaviva dudas sobre la capacidad del gobierno de Zelenski para luchar contra la corrupción, promesa que fue clave en su campaña.

La situación ha sido seguida de cerca por medios internacionales y ya ha provocado llamados a reformas más efectivas dentro del gobierno ucraniano.