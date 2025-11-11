Zelenski pide a Trump suministro de sistema de defensa Patriot para responder a ataques rusos 

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha solicitado a Estados Unidos el suministro urgente de sistemas de defensa aérea Patriot para frenar los ataques rusos a la infraestructura eléctrica de su país.

La petición, dada a conocer en recientes declaraciones, evidencia la creciente preocupación por los bombardeos que amenazan la estabilidad de la red eléctrica nacional.

La solicitud de Zelenski surge en un contexto marcado por intensos ataques rusos que han dejado a millones de ucranianos sin acceso confiable a energía eléctrica.

Según el mandatario, solo con sistemas avanzados como los Patriot —capaces de interceptar misiles de largo alcance— se podrá garantizar la protección de infraestructuras críticas y brindar seguridad a la población ante el invierno que se avecina.

Impacto de los ataques rusos en la infraestructura energética

Ucrania ha sufrido un daño considerable en su red eléctrica desde el inicio de la invasión rusa, lo que incrementa la demanda de sistemas de defensa aérea especializados.

Los cortes de luz y la destrucción de subestaciones afectan el suministro de agua potable, calefacción y otros servicios esenciales.

Zelenski enfatiza que la ayuda de Estados Unidos permitirá reducir drásticamente el impacto humanitario, tanto en zonas urbanas como rurales.

Además, el presidente ucraniano hizo hincapié en que la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos y Europa, será clave para la reconstrucción y defensa energética del país en el corto y largo plazo.