Zelenski pide a EEUU garantías de seguridad por hasta 50 años

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, solicitó a Estados Unidos garantías de seguridad de hasta 50 años durante una reunión sostenida con el presidente estadounidense Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, según reportes de medios internacionales.

De acuerdo con la información, el planteamiento de Zelenski supera ampliamente una propuesta preliminar de un plan de paz de 20 puntos que contempla garantías de seguridad por un periodo de 15 años, enfocadas principalmente en frenar una nueva ofensiva de Rusia contra territorio ucraniano. Ante este escenario, el mandatario ucraniano habría pedido un compromiso más prolongado por parte de Washington.

Tras el encuentro, Trump calificó la reunión como positiva, aunque reconoció que persisten “uno o dos temas especialmente complejos”. Entre ellos destacó la disputa territorial, en referencia a las zonas de Ucrania que actualmente se encuentran bajo ocupación rusa y aquellas donde continúan los enfrentamientos.

El presidente estadounidense afirmó que, desde su perspectiva, Ucrania estaría en una mejor posición si alcanza un acuerdo en el corto plazo. Rusia invadió Ucrania en 2022 y desde entonces ambos países mantienen un conflicto armado constante, en el que Moscú ha logrado avanzar gradualmente, mientras Kiev ha dependido del apoyo financiero y militar de países occidentales.

Zelenski adelantó que en los próximos días sostendrá reuniones con líderes europeos para analizar las propuestas de paz. Asimismo, dejó claro que solo estaría dispuesto a entablar conversaciones directas con representantes rusos una vez que Estados Unidos y los gobiernos europeos respalden formalmente un acuerdo que garantice la seguridad de Ucrania a largo plazo.