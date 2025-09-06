Zelenski no irá a Moscú:  "No puedo ir a la capital de este terrorista"

El conflicto entre Rusia y Ucrania suma un nuevo episodio político, pues Volodimir Zelenski rechaza invitación de Putin a negociar en Moscú y le responde públicamente que solo aceptaría un diálogo si el mandatario ruso se desplaza a Kiev.

Esta firme posición ha generado reacciones internacionales y marca un momento clave en medio del estancamiento en las negociaciones de paz.

El presidente Vladímir Putin extendió una invitación directa a Volodímir Zelenski para mantener conversaciones en Moscú, en un aparente intento por retomar los canales diplomáticos y buscar soluciones al conflicto que inició en 2022.

Sin embargo, la respuesta ucraniana fue contundente: el gobierno de Ucrania considera inapropiado negociar fuera de su propio territorio, exigiendo además el retiro completo de las tropas rusas como condición previa.

"Puede venir a Kiev... No puedo ir a Moscú cuando mi país está bajo misiles, bajo ataque, todos los días. No puedo ir a la capital de este terrorista", dijo el líder ucraniano.

Tensiones diplomáticas y contexto del conflicto



La negativa de Zelenski pone de manifiesto el ambiente tenso y la desconfianza mutua que predomina entre ambas naciones.

Desde el inicio de la invasión rusa, millones de personas se han visto afectadas, con miles de desplazados y pérdidas humanas significativas.

Diversos organismos internacionales han solicitado acciones concretas para alcanzar la paz, aunque hasta el momento las conversaciones bilaterales han mostrado pocos avances.

De acuerdo con fuentes periodísticas internacionales, Ucrania mantiene firme su exigencia por soberanía e integridad territorial.