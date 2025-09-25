Zelenski fracasa en un ataque a la central nuclear rusa: "no hay riesgo de incendio" 

El Gobierno de Rusia denunció que un dron ucraniano intentó atacar una central nuclear ubicada en la región de Kursk, al suroeste del país.

Según Moscú, el artefacto aéreo no tripulado fue neutralizado antes de causar daños a la planta. Este incidente ha encendido nuevamente las alarmas sobre los peligros que implican los ataques a infraestructuras energéticas sensibles.

El episodio, enmarcado en la prolongada tensión bélica entre Rusia y Ucrania, genera inquietud entre organismos internacionales debido al posible impacto de un ataque exitoso a una instalación nuclear.

Voceros rusos aseguran que el dron fue derribado a tiempo y que no hubo afectaciones al funcionamiento ni riesgos inmediatos para la población.

Preocupaciones internacionales por la seguridad nuclear

Diversos países y expertos en energía nuclear han manifestado su preocupación ante este tipo de eventos, que podrían ocasionar catástrofes humanitarias y medioambientales si salieran de control.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha pedido en reiteradas ocasiones evitar cualquier acción militar cerca de instalaciones nucleares.

Desde el inicio del conflicto, Ucrania ha sido señalada en varias ocasiones por ataques a infraestructuras estratégicas en territorio ruso. Mientras tanto, Rusia sostiene que estos hechos solo agravan la crisis y dificultan los esfuerzos de paz.