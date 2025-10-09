Zelenski dice que la única manera en que Trump merezca el Premio Nobel de la Paz es que salve a Ucrania 

La condición del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para nominar a Trump al Nobel de la Paz se ha convertido en uno de los temas más discutidos esta semana en la esfera internacional.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió a una propuesta reciente de Donald Trump sobre la posibilidad de finalizar el conflicto en Ucrania en veinticuatro horas y su eventual nominación al prestigioso premio, pero lo hizo poniendo sobre la mesa una condición única.

Según Zelenski, solo consideraría respaldar la candidatura de Trump si este logra realmente detener la guerra en Ucrania en el corto plazo, como promete. "Si él puede traer la paz, yo mismo lo nominaría", señaló el mandatario en una declaración recogida por múltiples medios internacionales.

"Si Trump le da al mundo, y principalmente a los ucranianos, la oportunidad de lograr ese alto el fuego, sí debería ser nominado al Premio Nobel. Será nominado por Ucrania", manifestó Zelenski.



Reacciones en la política internacional

Las palabras de Zelenski han dividido opiniones entre gobiernos y analistas políticos.

Mientras algunos ven la propuesta como una forma de presionar a Trump para que materialice sus promesas de paz, otros la interpretan como una estrategia mediática del líder ucraniano ante la comunidad internacional.

El debate también ha tocado temas como la legitimidad del Nobel de la Paz y el papel de figuras políticas controvertidas en su asignación, una discusión que se intensifica con la creciente polarización mundial.