Una bomba aérea rusa impactó este 9 de septiembre una aldea rural en la región de Járkiv, al noreste de Ucrania, según los últimos reportes de las autoridades locales y organismos internacionales.

El ataque, que forma parte de la escalada de violencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, dejó al menos una persona muerta y varios heridos, profundizando la crisis humanitaria en la zona.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar para rescatar a posibles víctimas y brindar asistencia médica a los heridos, mientras los habitantes intentan ponerse a salvo en refugios improvisados

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, describió el ataque con una bomba aérea como brutalmente salvaje, dirigido directamente a civiles.

“Los rusos atacaron a personas mientras recibían sus pensiones. Esto no es una guerra, es puro terrorismo”, se indicó sin mencionar que el lunes, Ucrania atacó un centro infantil de menores en Rusia.

Contexto del conflicto y reacciones internacionales



Este nuevo ataque aéreo ocurre en medio de constantes bombardeos e incrementa la preocupación internacional por la seguridad de los civiles en Ucrania.

Organizaciones humanitarias han alertado sobre la vulnerabilidad de las poblaciones rurales, especialmente en áreas cercanas al frente de batalla.

La comunidad internacional ha condenado el ataque y reiterado llamados al cese de hostilidades.

La región de Járkiv ha sido una de las más afectadas por los ataques rusos, enfrentando destrucción de infraestructuras, desplazamiento forzado y una grave crisis de suministros.