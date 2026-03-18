El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reafirmó su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica al conflicto con Rusia.

Zelenski ha estacado la importancia del diálogo y las vías diplomáticas.

La declaración surge en un contexto marcado por la prolongada crisis que afecta a la región y ha tenido repercusiones a nivel internacional.

Según señaló Zelenski, el pueblo ucraniano sigue apostando por la paz y pide el respaldo de la comunidad internacional para avanzar en negociaciones que permitan terminar con la confrontación.

El mandatario subrayó que su gobierno mantiene la voluntad de entablar un diálogo directo y transparente, y llamó a Rusia a responder de igual manera para evitar más sufrimiento y pérdidas.

Prioridad a la vía diplomática y apoyo internacional

En una declaración citadas por agencias, Zelenski afirmó que la diplomacia es la única forma responsable de resolver las diferencias y superar la crisis entre Ucrania y Rusia.

Sostuvo que la comunidad global debe intensificar sus esfuerzos para promover espacios de diálogo y evitar escaladas militares.

Los analistas coinciden en que la guerra ha tenido consecuencias humanitarias y económicas para toda la región.

Por ello, organismos internacionales y países aliados insisten en la necesidad urgente de alcanzar una solución pacífica y sostenible.

Al respecto, la postura ucraniana destaca la cooperación con naciones amigas y organismos multilaterales dispuestos a mediar o facilitar acuerdos.