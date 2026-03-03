Zelenski califica como “buena señal” para Putin la situación en Oriente Próximo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este lunes que los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, representan “una buena señal” para su homólogo ruso, Vladímir Putin.

En declaraciones a la prensa, Zelenski sostuvo que lo ocurrido debería servir como ejemplo para el mandatario ruso. “Lo que está sucediendo en Irán, creo, es una buena señal para que Putin vea cómo termina una dictadura”, expresó, según agencias ucranianas.

El líder ucraniano también cuestionó la solidez de Rusia como aliado internacional. Aseguró que Moscú ha demostrado debilidad en distintos escenarios, mencionando como ejemplo los hechos que precedieron la caída de Bashar al-Ásad en Siria. “No valen nada como aliados (…) Ya no tienen fuerza”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio del conflicto que enfrenta a Ucrania y Rusia, en un contexto internacional marcado por nuevas tensiones en Oriente Próximo.