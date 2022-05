El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, busca reconstruir Ucrania con donativos, razón por la cual lanzó este jueves una campaña mundial de financiamiento.

La decisión del gobernante ha generado una ola de comentarios, tanto a favor y en contra en sus redes sociales.

El gobernante anunció la campaña de financiamiento por medio de su cuenta de Twitter, viralizándose rápidamente.

“Lanzamos la iniciativa global United24”, cita el posteo sobre su intención de reconstruir Ucrania con donativos.

En la publicación, acompañada por un video, se explica que la plataforma en línea está orientada a recaudar fondos en apoyo a Ucrania, devastada por la operación militar rusa.

“Pueden hacer una donación en 1 clic desde cualquier país. ¡Juntos venceremos!”, enfatizó Zelenski en el tuit.

Además de reconstruir Ucrania, el presidente tiene como reto continuar batallando contra las tropas rusas con un ejército inferior a pesar del apoyo de los países de Occidente.

La guerra en la región pasa por mantener la neutralidad de Ucrania para evitar conflictos con Rusia.

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.

Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon.

You can make a donation in 1 click from any country.

Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022