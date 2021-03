Zelaya: “Prueba irrefutable que nunca recibí soborno es que jamás nombré un ministro”

El expresidente y líder opositor en Honduras, Manuel Zelaya Rosales, negó rotundamente haber recibido soborno por parte del narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, “Cachiro”, luego que este revelara que había presionado para que un familiar fuera nombrado como ministro de Seguridad.

Según el traficante de drogas e informante de la DEA, se sobornó a Zelaya Rosales por la suma de $500 mil dólares a cambio del nombramiento de un primo en la importante secretaria de Estado. Ese nombramiento no sucedió durante la gestión de exmandatario, lo que ha sido calificado por el expresidente como una prueba irrefutable de que no recibió el dinero.

“Prueba irrefutable que nunca recibí un soborno es que jamás nombré un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la embajada americana”, dijo Zelaya en su cuenta de Twitter.

Durante una entrevista radial, el exgobernante hondureño, aclaró que en el testimonio de Devis Leonel Rivera hay cosas que no coinciden, referente al soborno durante una supuesta campaña electoral en el 2006.

“En ese año yo ya era presidente y por lo tanto ahí ya no cuadran las fechas”, dijo sobre las circunstancias de la supuesta entrega del soborno de $500 mil dólares.

Al consultarle si había recibido el soborno de organizaciones criminales, entre estas Los Cachiros, negó contundentemente la entrega del dinero, pero reconoció que recibió presiones de distintos sectores, a los cuales no cedió, incluyendo a las de los EEUU.

Sobre las pretensiones de su mención en el juicio de Geovanny Fuentes, dijo que es necesario conocer más detalles de lo que pretende revelar el excachiro, con quien jamás a tenido ningún contacto.

Zelaya Rosales, evitó vincular el testimonio en su contra con asuntos electorales o personales e instó a conocer a profundidad el contexto de la supuesta revelación hecha por Devis Maradiaga.

Sobre su disposición para ofrecer declaración ante fiscales por el supuesto soborno, el gobernante reiteró su anuncia a asistir a cualquier instancia con el objetivo de desvirtuar los señalamientos en su contra.

“Si me llaman yo me voy a Nueva York mañana mismo, yo no tengo ningún problema en ir a dar declaraciones frente a los fiscales o frente a las personas que supuestamente me puedan mencionar”, agregó en tono contundente el coordinador de Libertad y Refundación (Libre).

En ese sentido, mencionó que tiene la visa vigente, por lo tanto puede ir en el momento que sea oportuno y cuando se le solicite.

Asimismo, invitó al actual gobernante a viajar juntos a EEUU a presentarse ante la justicia estadounidense, como lo ha hecho en otras ocasiones.

En este momento, el líder opositor aclaró que no era un reto; solo la respuesta a la pregunta qué le recomendaría a Hernández ante tantas menciones en los juicios desarrollados a capos de la droga.

“Vámonos juntos y vemos quién regresa”, dijo Zelaya refiriéndose a Hernández y recordó que hasta el momento él una de las personas más investigadas por EEUU y que si tuvieran pruebas ya lo habrían procesado por sus ideales anti-imperialistas.

COMPLICIDAD DE EEUU

Horas antes de que fuera mencionado por Devis Maradiaga, el expresidente hondureño aseguró que el gobierno de Estados Unidos, en complicidad con organismos financieros internacionales, impuso a Juan Orlando Hernández en la presidencia de ese país centroamericano.

“Estados Unidos impuso a Joh [Juan Orlando Hernández] como dictador a sabiendas que es golpista y vinculado al saqueo y redes de narcotráfico, sin importar el dolor del pueblo; con la coronel Heidi Fulton avalaron falsificar 5.000 actas; lo financia con el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI) y bonos soberanos, es su engendro”.