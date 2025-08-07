Zara retira imágenes tras críticas en Reino Unido por promover estándares de belleza poco saludables

La Autoridad de Normas de Publicidad del Reino Unido ASA, instó al grupo español de moda Zara a eliminar dos fotografías de su sitio web por considerarlas "irresponsables" al mostrar modelos con una apariencia de "delgadez poco saludable". La resolución publicada este miércoles destaca que las imágenes no deben volver a utilizarse en ese formato.

Una de las fotografías cuestionadas muestra a una modelo vistiendo una camisa ancha, con una postura que resalta de forma notable la clavícula, mientras que otra presenta a una modelo con un vestido corto, cuyo rostro aparece "ligeramente demacrado" y las extremidades "particularmente delgadas", según el análisis de la ASA.

Ante las observaciones, Zara explicó que, previo a la contratación, las modelos presentaron certificados médicos que avalaban su buen estado de salud. Un portavoz de la marca en el Reino Unido aseguró que las imágenes ya fueron retiradas y reafirmó el compromiso de la empresa con la promoción de contenidos responsables, siguiendo protocolos estrictos en la elección de modelos.

La medida se enmarca en una línea de acción que la ASA también ha aplicado recientemente contra otras marcas como Next y Marks & Spencer por casos similares.

