ZAPI GROUP presenta sus nuevas capacidades de alto voltaje en "The Battery Show North America 2025"

Las capacidades ampliadas consolidan la posición de la empresa como proveedor líder de soluciones.

DETROIT--(BUSINESS WIRE)--ZAPI GROUP, líder mundial en tecnología de electrificación, presentará sus últimos avances en soluciones de carga, diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes de los fabricantes de equipos originales y del mercado de la electrificación en general, en la feria "The Battery Show North America", que se celebrará en Detroit del 6 al 9 de octubre.





En la feria, ZAPI GROUP presentará nuevas capacidades de carga de alto voltaje y alta potencia para fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) que diseñan una amplia variedad de soluciones de electrificación industrial y de movilidad. Los dos primeros diseños son cargadores a bordo refrigerados por líquido de 7,2 kW y 22 kW para baterías de 400 V y 800 V. Próximamente estarán disponibles muestras para realizar pruebas de compatibilidad e interoperabilidad del sistema.

"Nos sentimos orgullosos de anunciar nuevas capacidades para diseñar soluciones de carga únicas para los entornos más exigentes de todos los sectores", afirmó Sarah MacKinnon, directora ejecutiva de Delta-Q Technologies, una empresa de ZAPI GROUP. "Con características modulares, como módulos integrados de comunicación por línea eléctrica, convertidores CC-CC y controles digitales avanzados, estas soluciones pretenden establecer un nuevo estándar de rendimiento y adaptabilidad. Nos encanta ofrecer a nuestros socios OEM una mayor flexibilidad y más oportunidades para diseñar sistemas que satisfagan sus requisitos únicos".

Estas nuevas soluciones de carga, junto con las capacidades ampliadas del Grupo en navegación autónoma, seguridad y seguimiento de activos, telemática y prevención de colisiones, son el resultado de adquisiciones estratégicas recientes y consolidan aún más la posición de la empresa como proveedor líder de soluciones.

Otros productos nuevos y complementarios que se exhibirán serán el convertidor DCC3, un convertidor CC/CC compacto y resistente diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad en una amplia gama de aplicaciones de construcción, con ciberseguridad nativa, y el inversor ACH3, un inversor de alta tensión de tercera generación con software de control personalizable para un rendimiento mejorado.

Para obtener más información y conocer las últimas funciones y soluciones, visite ZAPI GROUP en el stand N.º 3011.

Acerca de ZAPI GROUP

ZAPI GROUP está diseñando la transición hacia un futuro totalmente eléctrico con una cartera de productos altamente integrada, que incluye controladores de movimiento, motores eléctricos y cargadores de baterías de alta frecuencia para su aplicación en vehículos totalmente eléctricos e híbridos. Ofrecemos integración de sistemas llave en mano, software de navegación autónoma y seguimiento de la seguridad y los activos para la gestión de flotas. Nuestras empresas incluyen Zapi, Schabmueller, Inmotion, Delta-Q, BlueBotics, ZIVAN, Best Motor, ZTP, Ubiquicom, 4e Consulting y Stercom.

Como líder mundial en electrificación con una amplia experiencia en sistemas, innovaciones punteras y una obsesión por impulsar el éxito de sus clientes, ZAPI GROUP cuenta actualmente con más de 1700 empleados en todo el mundo y unos ingresos anuales totales de más de USD 700 millones. Para obtener más información, visite www.zapigroup.com.

