ZAPI GROUP lanza la segunda edición de la conferencia “The Future of Electrification” que tendrá lugar el 9 y 10 de mayo de 2023

Este evento global se enfoca en el papel que juega la electrificación en la carrera hacia la sustentabilidad

POVIGLIO, Italia–(BUSINESS WIRE)–ZAPI GROUP, líder mundial en electrificación, anuncia una nueva edición de la conferencia virtual “The Future of Electrification” (El futuro de la electrificación) que tendrá lugar el 9 y 10 de mayo de 2023.

Este evento de dos días de duración contará con sesiones educativas en las que se exhibirán casos de estudio sobre electrificación, investigación emergente, nuevas tecnologías, gestión de la transformación y el retorno de la inversión (ROI) sustentable —todo con el fin de ayudar a las organizaciones en la carrera global hacia la sustentabilidad. El objetivo de la conferencia es fomentar las conexiones, la colaboración y el avance a nivel mundial de los esfuerzos por alcanzar la electrificación a través del debate, los casos de estudio de negocios y las presentaciones técnicas.

“Estamos encantados de reunir a expertos en electrificación de todas partes del mundo para que compartan sus conocimientos y experiencias. Esta conferencia pone de manifiesto el papel crucial de la electrificación en el logro de los objetivos de sustentabilidad de muchas empresas, debido a que se trata de un tema de máxima actualidad para todos” expresó Claes Avasjo, Director Ejecutivo de Ventas Globales y Marketing de ZAPI GROUP.

Alex Edmans, orador principal y profesor de finanzas de la London Business School, compartirá con los asistentes su visión y perspectiva sobre los argumentos empresariales a favor de la electrificación. El profesor Edmans ha intervenido en el Foro Económico Mundial de Davos, ha testificado en el Parlamento británico, ha presentado la charla TED “What to Trust in a Post-Truth World” (En qué confiar en un mundo posverdad) y ha dado las charlas TEDx “The Pie-Growing Mindset” (La mentalidad del crecimiento del pastel) y “The Social Responsibility of Business” (La responsabilidad social de las empresas). Ambas presentaciones suman 2,5 millones de visitas.

Entre los oradores destacados de la conferencia de este año sobre el futuro de la electrificación figuran Austin Caskey, de Sunbelt Rentals, uno de los mayores proveedores de soluciones de alquiler de equipos industriales y de construcción de Norteamérica, y Steve Sokolsky, de CALSTART, un consorcio sin fines de lucro formado por empresas del sector privado, organismos gubernamentales e instituciones académicas comprometidas con el desarrollo de soluciones de combustibles alternativos limpios y eficientes para la industria del transporte. El Sr. Caskey hablará de los retos tradicionales de los productos de propulsión eléctrica con carga fuera del vehículo y de las formas de resolverlos mediante la normalización y los componentes comunes. El Sr. Sokolsky hablará de los incentivos estatales y federales que están influyendo positivamente en diversas industrias y ayudando a comercializar nuevos equipos todoterreno de emisiones cero en Estados Unidos.

Las personas inscriptas ya pueden acceder al programa de la conferencia. Aunque la asistencia es gratuita, es necesario inscribirse. Para hacerlo y consultar el programa, visite futureofelectrification.org.

Acerca de ZAPI GROUP

ZAPI GROUP está diseñando la transición hacia un futuro totalmente eléctrico con experiencia en la integración de servicios y una cartera de productos altamente integrada que incluye controladores de movimiento, motores eléctricos, cargadores de baterías de alta frecuencia y software de navegación autónoma para aplicaciones en vehículos completamente eléctricos e híbridos. Como líder mundial en electrificación con una profunda experiencia en sistemas, innovaciones líderes y una obsesión por impulsar el éxito de los clientes, ZAPI GROUP ahora cuenta con más de 1500 empleados en todo el mundo e ingresos anuales totales de más de USD 600 millones. Visite www.zapigroup.com. para obtener más información.

