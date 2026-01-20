Zafiro estrella púrpura más grande del mundo es presentado en Sri Lanka

Un zafiro estrella púrpura de 3.563 quilates, considerado el más grande del mundo en su tipo, fue presentado este sábado en la capital de Sri Lanka. La piedra preciosa, cuyo valor se estima entre 300 y 400 millones de dólares, ha despertado gran interés en el mercado internacional de gemas.

La joya, de forma redonda y bautizada como “Star of Pure Land”, fue identificada por expertos como el mayor zafiro estrella púrpura natural documentado hasta la fecha. Según el gemólogo consultor Ashan Amarasinghe, la piedra destaca por mostrar un asterismo bien definido de seis rayos, una característica poco común que incrementa significativamente su valor y rareza.

El zafiro pertenece a un grupo de propietarios que han optado por mantener el anonimato por motivos de seguridad. De acuerdo con uno de ellos, la gema fue hallada en 2023 en una mina cercana a Rathnapura, conocida internacionalmente como la “ciudad de las gemas”. Inicialmente fue adquirida junto con otras piedras preciosas, pero tras un análisis más detallado, se confirmó que se trataba de un ejemplar excepcional.

Posteriormente, el zafiro fue pulido y certificado por dos laboratorios especializados. Expertos internacionales han valorado la piedra entre 300 y 400 millones de dólares, reforzando la reputación de Sri Lanka como uno de los principales productores de zafiros, reconocidos por su color, pureza y brillo únicos.