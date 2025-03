YES pionera en producción de equipos semiconductores en la India

COIMBATORE, India--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems, Inc. (YES), líder mundial en soluciones en equipos de ingeniería de materiales e interfaces, tiene el orgullo de anunciar el envío de la primera herramienta comercial de reflujo de ácido fórmico VeroTherm a un fabricante líder mundial de semiconductores desde su planta de fabricación de Sulur, Coimbatore. Se trata de un logro histórico que representa un momento cúlmine para YES y demuestra que el ecosistema de semiconductores en la India es floreciente: es el primer equipo producido en la India para aplicaciones avanzadas de semiconductores, en particular, la memoria de alto ancho de banda (HBM), fundamental para aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento (HPC) en todo el mundo.









YES inició sus operaciones en septiembre de 2024 en esta instalación de fabricación de vanguardia en Sulur, Coimbatore, India, sita en 96/3 Vadakku Sambala Thottam, Trichy Road, Kannampalayam, Sulur Taluk. Forman parte integrante del plan estratégico de expansión de YES, destinado a atender con mayor eficacia las operaciones de sus clientes globales en la India y en el mundo.

Con más de cuatro décadas de experiencia, YES se ha forjado una reputación de excelencia en equipos de procesamiento para las industrias de los semiconductores, las pantallas y las ciencias de la vida. Estas nuevas instalaciones, equipadas con tecnología de vanguardia, fueron diseñadas para satisfacer la creciente demanda de soluciones innovadoras de YES, en particular, los sistemas VertaCure™, Verotherm™ y VeroFlex™ para aplicaciones avanzadas de envasado de obleas y paneles. En el marco de su compromiso de promover las capacidades de fabricación de la India, YES tiene previsto cultivar una sólida cadena de suministro local, creando así numerosas oportunidades de empleo dentro de la comunidad.

"El inicio de los envíos desde las instalaciones de fabricación de YES en Tamil Nadu constituye un avance notable para la industria de semiconductores de la India. Esta iniciativa es consonante con nuestra visión nacional de construir un ecosistema de semiconductores autosuficiente y sólido. Nos hemos comprometido a proporcionar todo el apoyo necesario para fomentar un mayor crecimiento e innovación en este sector, reforzando así la posición de la India en el mercado mundial de semiconductores", ha comentado S. Krishnan, Secretario de MEITy.

"Nos llena de satisfacción que se haya enviado con éxito el primer equipo semiconductor de las instalaciones YES Sulur. Se trata de un logro más del viaje a EE.UU. del año pasado del Honorable Ministro Principal Thiru, MK Stalin y de la Política de Semiconductores y Electrónica Avanzada de Tamil Nadu. Este gobierno cumple no sólo con los compromisos y políticas de inversión, sino también con la concreción de las inversiones y su conversión en puestos de trabajo. A pesar de los desafíos mundiales y nacionales, Tamil Nadu se mantiene firme en su misión de convertirse en un centro mundial de semiconductores y por eso en el Presupuesto de TN para 2025 el Estado ha anunciado parques de fabricación de semiconductores en Sulur y Palladam en el marco de una nueva Misión de Semiconductores, valuada en 500 millones de rupias", ha agregado T.R.B. Rajaa, Ministro de Industria de Tamil Nadu

"Este primer envío desde las instalaciones de Sulur es un hito que subraya nuestro compromiso inquebrantable con el fortalecimiento del ecosistema de los semiconductores de la India, que permitirá la entrega eficiente de nuestros productos a los clientes en la India y otros países", ha asegurado Ramakanth Alapati, presidente y director general de YES. "Estas instalaciones están plenamente integradas en nuestra red de fabricación mundial, con lo cual, podemos ofrecer sistemáticamente la fiabilidad y los conocimientos técnicos que esperan nuestros clientes".

Acerca de YES

YES es un proveedor prestigioso de tecnologías de vanguardia para ingeniería de materiales e interfaces y abarca una amplia gama de aplicaciones y mercados. Entre los clientes de YES se destacan diversos líderes del mercado que impulsan el desarrollo de las soluciones de la nueva generación en diversos sectores, por ejemplo, el embalaje avanzado para IA y HPC, los sistemas de memoria y las ciencias de la vida. Al ser un fabricante líder de equipos de producción de alto volumen, rentables y de última generación para soluciones de envasado avanzado de semiconductores para obleas y paneles de vidrio, la cartera de productos de YES tiene herramientas de curado al vacío, recubrimiento y recocido, herramientas de reflujo sin flujo, Thru Glass Via, Cavity Etch y herramientas de deposición química para la industria de los semiconductores. La empresa tiene su sede central en Fremont, California y presencia mundial en rápida expansión. Para más información, visite YES.tech.

