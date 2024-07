Ya está disponible ArcGIS Enterprise de Esri en Kubernetes integrado con IBM Maximo

Una mayor colaboración para mejorar las capacidades espaciales de los clientes.

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Para responder a la demanda de análisis espaciales avanzados y una mejor integración de datos en el software de gestión de activos, Esri, líder mundial en inteligencia de localización, anunciado hoy en la 44.a Conferencia Anual de Usuarios de Esri una colaboración ampliada con IBM. ArcGIS Enterprise en Kubernetes integrado con IBM Maximo Application Suite, el conjunto de aplicaciones para monitorización, ya está disponible como complemento, lo que permite a los usuarios visualizar, analizar y gestionar datos espaciales para operaciones de interior y de campo de forma más eficaz.





El producto integrado ArcGIS Enterprise e IBM Maximo Application Suite se ha diseñado para ofrecer a los clientes acceso a una visión más holística de la ubicación, el estado y el rendimiento de los activos, así como mayores capacidades de programación del mantenimiento y asignación de recursos.

“Nuestra colaboración con IBM siempre ha estado impulsada por el compromiso compartido con la innovación y el éxito de los clientes”, comentó Richard Cooke, director de Desarrollo de Negocio Global de Esri. “Al ampliar nuestras integraciones, proporcionamos a los clientes herramientas aún más capaces de aprovechar el poder de los datos espaciales para tomar decisiones con más fundamento”.

ArcGIS Enterprise en Kubernetes mejora la capacidad de los usuarios para realizar análisis espaciales, evaluar la proximidad y elaborar estrategias de expansión de activos. Las mejoras que se han añadido también incluyen la creación de mapas detallados, informes y cuadros de mando que combinan datos espaciales con otra información operativa crucial. Mediante la combinación de estas herramientas de software, los usuarios pueden automatizar las inspecciones de activos y optimizar el rendimiento para agilizar los procesos de mantenimiento, apoyando los esfuerzos para mejorar la eficiencia operativa y contribuir a los objetivos de sostenibilidad. El objetivo de la colaboración es optimizar las operaciones y ofrecer una visión más profunda para la toma de decisiones en la diversa base de clientes de IBM, que abarca sectores como la energía, los servicios públicos, la fabricación, los recursos naturales, la administración pública, el ocio y el transporte.

“Nos entusiasma la idea de ampliar nuestra colaboración con Esri y aportar aún más valor a nuestros clientes a través de una solución integrada dirigida a mejorar la productividad y optimizar las operaciones”, comentó Kendra DeKeyrel, vicepresidenta de ASG y Gestión de Activos de IBM. “Al combinar la potencia de la tecnología geoespacial de Esri con el software Maximo de IBM, seguiremos apoyando a las organizaciones para impulsar la excelencia operativa y la innovación”.

Con esta integración se agiliza el despliegue y la funcionalidad tanto de Maximo como de ArcGIS, para ayudar a garantizar una experiencia fluida a los clientes de IBM durante el despliegue y la administración. Además, al sacar partido de la plataforma en contenedores Red Hat OpenShift implementada para Maximo Application Suite, los usuarios se beneficiarán del flujo de datos en una sola plataforma.

Además, los dos productos se ofrecen comercialmente como una solución integrada. Los clientes conjuntos pueden adquirir y gestionar tanto Maximo como ArcGIS Enterprise en Kubernetes a través de complementos de IBM Maximo, lo que les proporciona acceso a un canal de soporte unificado.

Para obtener más información sobre la colaboración entre Esri e IBM, visite esri.com/en-us/about/partners/our-partners/strategic-alliances/ibm/overview.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands (California), EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y los análisis geoespaciales, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo al enmarcarlos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2024 Esri. Reservados todos los derechos. Esri, los logotipos de Esri Globe y Frame, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea u otras jurisdicciones. Otras empresas y productos o servicios mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones públicas, Esri



Celular: 301-693-2643



Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com