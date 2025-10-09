Xsolla y Tyranno Studios anuncian la integración de Web Shop en Spin Tycoon

La alianza hace posible compras directas al consumidor, mayor valor para los jugadores y nuevas oportunidades de ingresos globales

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, empresa de comercialización de videojuegos global líder, anunció hoy una alianza con Tyranno Studios, el desarrollador del exitoso juego para dispositivos móviles Spin Tycoon. De manera conjunta, las empresas lanzarán Spin Tycoon con la solución Web Shop de Xsolla, para que los jugadores tengan nuevas formas de comprar contenidos dentro del juego de manera directa y segura.









La integración de Web Shop permitirá que los jugadores de Spin Tycoon disfruten sin problemas de compras en distintas plataformas, para tener mayor flexibilidad y valor. Esto también ayuda a que los desarrolladores aumenten sus ingresos y fomenta una relación más estrecha con su comunidad.

“Trabajar junto con Xsolla para integrar Web Shop fue un punto de inflexión para nosotros”, afirmó Michael Rubinelli, director de juegos de Tyranno Studios. “Nuestro objetivo con Spin Tycoon es que los jugadores tengan la experiencia más atractiva y gratificante posible, y esta alianza nos ayuda a cumplir esa promesa al lograr que la trayectoria de compra sea más sencilla, rápida y satisfactoria”.

La implementación de Web Shop en Spin Tycoon acompaña la expansión global del juego y comenzará con un lanzamiento piloto en algunas regiones antes de su llegada a América del Norte y Europa Occidental.

“Xsolla asume el compromiso de ayudar a que los desarrolladores sean exitosos con herramientas que permitan lograr un impacto real”, indicó Chris Hewish, presidente de Xsolla. “Estamos orgullosos de participar en esta alianza con Tyranno Studios en Spin Tycoon. Al presentar Web Shop a sus jugadores, estamos ayudando a que capturen más valor, retengan más jugadores y hagan crecer su negocio en todo el mundo”.

Web Shop para Spin Tycoon se pondrá en marcha en octubre, después del lanzamiento del juego para dispositivos móviles. Para más información, visite xsolla.pro/spin-tycoon

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para más información, visite xsolla.com

Acerca de Tyranno Studios

Tyranno Studios es un estudio independiente que desarrolla juegos para dispositivos móviles y se dedica a crear experiencias altamente atractivas, accessibles y gratificantes para jugadores en todo el mundo. Con pasión por la innovación y el diseño orientado a la comunidad, Tyranno Studios combina creatividad con una mecánica de juego demostrada para ofrecer juegos que resuenan tanto con audiencias principales como ocasionales. El juego insignia de la empresa, Spin Tycoon, es testimonio de su compromiso con una experiencia de juego divertida y de largo aliento que conecta jugadores de todo el mundo.

Más información en: tyranno.io

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de prensa

Derrick Stembridge



Vicepresidente de relaciones públicas globales de Xsolla



d.stembridge@xsolla.com