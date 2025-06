Xsolla y Second Dinner lanzan la nueva tienda web MARVEL SNAP para mejorar la experiencia y las recompensas de los jugadores

Los jugadores podrán canjear el código global «WEBLAUNCH» desde el lanzamiento para acceder a ofertas especiales y exclusivas recompensas

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, empresa referente internacional en comercio de videojuegos, anuncia el lanzamiento de la tienda web renovada y con la marca oficial de MARVEL SNAP, desarrollada por Second Dinner. Impulsada por la tienda web para juegos móviles de Xsolla, esta plataforma vanguardista orientada directamente a los jugadores brinda una experiencia optimizada y llena de recompensas, diseñada para involucrar más a los jugadores y respaldar la estrategia LiveOps a largo plazo del estudio.









Para conmemorar el lanzamiento, los jugadores de todo el mundo podrán utilizar el código promocional global WEBLAUNCH, que ya está disponible y totalmente operativo, para desbloquear promociones especiales y exclusivas recompensas en la nueva tienda web. Se ha implementado con éxito una solución segura para garantizar que la activación y el canje sean lo más sencillas posibles.

La tienda web rediseñada abre un nuevo capítulo para MARVEL SNAP, ya que el estudio da el salto a la autoedición, fortaleciendo vínculos más profundos y directos con su comunidad de jugadores global. Desarrollada en estrecha colaboración con el equipo de expertos de Xsolla, la tienda se centra en la libertad de elección del jugador, la practicidad y las recompensas exclusivas, todo ello en línea con la identidad visual y la cadencia de juego que los fans esperan de MARVEL SNAP.

Esta experiencia mejorada introduce varias características nuevas y ofertas de lanzamiento específicas:

Interfaz de usuario totalmente personalizada, con la identidad visual del juego MARVEL SNAP.

Canje de códigos promocionales personalizados, paquetes de bienvenida y promociones exclusivas para la web.

Herramientas LiveOps integradas para segmentación, recompensas temporales y sincronización de eventos.

Sistemas de recompensas y sincronización con pases de temporada para impulsar la participación.

Análisis mejorados y pruebas A/B para optimizar el rendimiento en tiempo real.

Durante el estreno, los jugadores podrán aprovechar a una serie de ofertas por tiempo limitado, entre las que se incluyen:

Una tienda web de temporada con objetivos, donde los jugadores pueden ganar puntos web con cada compra para desbloquear recompensas adicionales, como variantes exclusivas.

Recompensa diaria gratuita mejorada, que otorga 200 créditos diarios durante todo el mes de lanzamiento.

Próximamente, se anunciarán más promociones exclusivas para la web, diseñadas para ofrecer descuentos recurrentes y paquetes únicos para recompensar a los jugadores más fieles.

«Cuando decidimos asumir la publicación, una de nuestras prioridades era crear formas más directas de conectar con nuestra comunidad de jugadores y ofrecer valor fuera de las tiendas de aplicaciones», comenta Matt Wyble, director de operaciones de Second Dinner. «Xsolla nos ayudó a desarrollar una tienda web que se integra perfectamente en la experiencia de SNAP, al mismo tiempo que nos proporcionó las herramientas necesarias para ofrecer mejores recompensas, promociones más eficaces y una interacción más significativa.»

«La decisión de Second Dinner de crear una tienda web global con su marca refleja lo que cada vez más desarrolladores están descubriendo: el comercio directo con los jugadores no solo es viable, sino también muy valioso», apunta Chris Hewish, director estratégico de Xsolla. «Desde pagos integrados hasta herramientas de optimización en tiempo real, esta colaboración muestra lo que se puede conseguir cuando una tecnología potente se une a creadores de juegos apasionados.»

Las principales ventajas del lanzamiento incluyen la compatibilidad con más de 1000 métodos de pago localizados a través de Xsolla Pay Station, herramientas LiveOps, actualizaciones continuas de contenido sincronizadas con los eventos del juego y un equipo dedicado a la optimización para garantizar el rendimiento sostenido a largo plazo.

Para explorar la tienda web de MARVEL SNAP y canjear su código WEBLAUNCH a partir del 11 de junio, visite: marvelsnap.com

Para obtener más información sobre cómo crear una tienda web con identidad de marca, visite: xsolla.pro/marvel-snap-ws

