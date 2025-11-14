Xsolla y Airbridge se asocian para ofrecer información unificada sobre el rendimiento móvil y web a los desarrolladores de videojuegos

Una nueva integración de servidor a servidor conecta los datos móviles y de web para que los desarrolladores puedan obtener una visión unificada del valor de los jugadores y el rendimiento del marketing.

LOS ÁNGELES y SEÚL (Corea del Sur)--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio mundial que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, anuncia una nueva integración de servidor a servidor (S2S) centrada en los dispositivos móviles con Airbridge, una plataforma de medición unificada líder para los especialistas en marketing móvil. Gracias a esta alianza estratégica los desarrolladores de juegos para dispositivos móviles podrán realizar un seguimiento preciso y multiplataforma del rendimiento, al salvar la brecha entre las iniciativas de marketing móvil y las compras realizadas a través de la Xsolla Web Shop.









A medida que aumenta la cantidad de desarrolladores que recurren a las tiendas web para impulsar la monetización directa al consumidor más allá de las tiendas de aplicaciones tradicionales, comprender el valor total de esas transacciones fuera de la plataforma ha ganado una importancia fundamental. Con la nueva integración S2S de Xsolla, impulsada por Airbridge, los desarrolladores ahora pueden obtener una visión completa y precisa del rendimiento de las campañas, atribuyendo las compras en la web como eventos dentro de la aplicación y revelando el valor de vida útil (LTV) y el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) válidos en todas las plataformas.

La integración de Xsolla Web Shop + Airbridge S2S permite a los desarrolladores:

Realizar un seguimiento de las compras en la tienda web como parte del recorrido del usuario móvil.

Atribuir los ingresos a las campañas de adquisición y reenganche de usuarios.

Comprender el valor de vida útil total de los jugadores a partir de las transacciones tanto en la aplicación como en la web.

Las compras realizadas a través de la Xsolla Web Shop se envían a Airbridge como eventos seguros de servidor a servidor y, a continuación, se atribuyen a la fuente de instalación móvil correcta o a la campaña de reenganche. Esta conexión garantiza que los desarrolladores puedan ver finalmente el impacto total de sus estrategias de marketing móvil dentro y fuera de la tienda de aplicaciones.

“Después de haber impulsado cientos de tiendas web móviles, sabemos que los desarrolladores quieren datos claros y procesables que conecten cada compra con sus esfuerzos en movilidad”, señaló Berkley Egenes, director de Marketing y Crecimiento de Xsolla. “Nuestra nueva integración S2S con Airbridge ofrece a los equipos la precisión que necesitan para medir lo que más importa: el rendimiento real en aplicaciones y web”.

“En Airbridge, tenemos la misión de dotar a los profesionales del marketing de la transparencia y las herramientas que necesitan para impulsar un crecimiento sostenible”, declaró Chris Oh, director ejecutivo de Airbridge. “A través de esta colaboración con Xsolla, estamos conectando los puntos entre los datos web y móviles para proporcionar a los desarrolladores de videojuegos la visibilidad completa que necesitan para tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos”.

Más información sobre la integración S2S para Xsolla Web Shop y Airbridge en: xsolla.blog/airbridge.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio mundial que ofrece herramientas y servicios sólidos para ayudar a los desarrolladores a superar los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para obtener más información, visite xsolla.com.

Acerca de Airbridge

Airbridge es una plataforma de medición unificada que ofrece a los profesionales del marketing moderno análisis transparentes y que respetan la privacidad. Diseñada para unificar los datos de todos los canales y plataformas, Airbridge ayuda a las empresas que priorizan los dispositivos móviles a medir con precisión el rendimiento, optimizar el gasto e impulsar un crecimiento sostenible. Airbridge, que cuenta con la confianza de las principales marcas de dispositivos móviles de todo el mundo, proporciona la información necesaria para convertir los datos de marketing en resultados empresariales significativos.

Más información en airbridge.io.

