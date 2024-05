Xsolla une fuerzas con Games for Change para empoderar a los desarrolladores de juegos de nueva generación para que impulsen el cambio social

Expondrá iniciativas formativas y celebrará la innovación en el Festival Games for Change 2024 que se celebrará los días 27 y 28 de junio en Nueva York

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, empresa global dedicada a la comercialización de videojuegos, se congratula de anunciar su participación en el próximo Festival Games for Change 2024, el evento anual ineludible para cualquier persona interesada en el poder de los juegos y los medios inmersivos para fomentar el cambio social. Esta colaboración con Games for Change pone de relieve el compromiso de Xsolla con la innovación y la educación dentro de la comunidad gamer.









Este año, el tema del Festival es “El hito 2030: un catalizador para el cambio global”, hace hincapié en el poder transformador de los juegos a la hora de abordar los objetivos globales de sostenibilidad. Xsolla jugará un papel destacado en el evento, donde mostrará sus pioneros programas educativos, como la reciente apertura de la Xsolla Curine Academy en Kuala Lumpur, la presentación de la Xsolla Online Academy, y la visión de futuro de las Xsolla Global Academy en todo el mundo, diseñadas para acelerar el aprendizaje y el desarrollo en la creación de juegos.

Berkley Egenes, director de Marketing y Crecimiento de Xsolla, expondrá en el Festival estas impactantes iniciativas dirigidas a facilitar un acceso igualitario a la industria del juego. En palabras de Berkley, “en Xsolla, estamos comprometidos a impulsar la innovación y apoyar a la próxima generación de desarrolladores de videojuegos. Nuestros programas, como Xsolla Online Academy y Xsolla Global Academy, están diseñados para dotar a los participantes de las herramientas y los conocimientos necesarios para prosperar en esta dinámica industria de los videojuegos, tanto en la actualidad como en el futuro.”

Xsolla entregará el premio a la mayor innovación de la industria de los videojuegos durante la ceremonia de los Change Awards Ceremony, que celebran la excepcional creatividad y el avance en el desarrollo de juegos. Este premio forma parte del esfuerzo continuado de Xsolla por apoyar y promover la excelencia en el sector de los videojuegos.

Susanna Pollack, presidenta de Games for Change, comentó la colaboración: “Estamos encantados de colaborar con Xsolla en el Festival Games for Change 2024. Su compromiso con la educación y la innovación dentro del sector de los videojuegos se alinea a la perfección con nuestros objetivos. Juntos, pretendemos demostrar cómo los juegos pueden ser una poderosa fuerza para el bien social y medioambiental.”

El Festival, de dos días de duración, se celebrará los días 27 y 28 de junio en Nueva York (The New School/Parson’s School of Design), donde se congregarán voces de todo el mundo para fortalecer el compromiso de la comunidad e impulsar el cambio social a través de los videojuegos y las tecnologías inmersivas. Obtenga más información sobre la participación de XSolla en el Festival Games for Change y detalles sobre cómo participar o asistir al evento aquí.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global de comercialización de videojuegos con un sólido y potente conjunto de herramientas y servicios diseñados específicamente para el sector. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de juegos de distinto tamaño a financiar, comercializar, lanzar y monetizar sus juegos a nivel mundial y en distintas plataformas. Como líder en innovación dentro del sector de los videojuegos, la misión de Xsolla es resolver las complejidades inherentes a la distribución, comercialización y monetización global para ayudar ampliar el alcance de nuestros socios, generar más ingresos y crear relaciones con gamers de todo el mundo. Fundada y con sede central en los Ángeles, California, y oficinas en Londres, Berlín, Beijing, Guangzhou, Seúl, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh y otras ciudades distribuidas por todo el mundo, Xsolla da soporte a juegos como Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, entre otros.

Para obtener información adicional y saber más, por favor, visite: xsolla.com

About Games For Change

Desde 2004, Games For Change (G4C) ha empoderado a creadores de juegos e innovadores para impulsar el cambio en el mundo real, utilizando videojuegos y medios inmersivos para ayudar a la gente a aprender, mejorar sus comunidades y hacer del mundo un lugar mejor. G4C se asocia con empresas tecnológicas y de juegos, organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y organismos gubernamentales para organizar eventos de alcance mundial, salas recreativas públicas, desafíos de diseño y programas para jóvenes. G4C apoya a una comunidad mundial de desarrolladores de juegos que trabajan en el uso de juegos para abordar los retos del mundo real, desde los conflictos humanitarios hasta el cambio climático y la educación.

