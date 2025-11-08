Xsolla se asocia con Deloitte Turquía y Lorien Accelerator para patrocinar la categoría Gaming Awards en el programa Fast 50 Türkiye 2025

La celebración de la industria del videojuego en Turquía tendrá un panel de expertos de la industria y un patrocinio de alto impacto

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, la empresa global líder en comercio para videojuegos que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, se enorgullece de anunciar su patrocinio de la categoría Gaming Awards en el programa Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025, organizado en colaboración con Lorien Accelerator. El evento se celebrará el 10 de diciembre de 2025 y reconocerá a las empresas turcas de más rápido crecimiento en diversos sectores, con un enfoque especial en el ecosistema dinámico de los videojuegos.









Como patrocinador de la categoría Gaming Awards, Xsolla obtendrá una destacada visibilidad de su marca mediante la inclusión prominente de su logotipo en todos los materiales del evento, incluidas plataformas digitales, señalética oficial y piezas promocionales. Además de esta exposición, Xsolla participará en un panel exclusivo centrado en el acelerado crecimiento del ecosistema de videojuegos en Turquía. El panel ofrecerá perspectivas sobre el mercado regional, las tendencias emergentes y las oportunidades para que los desarrolladores amplíen su alcance.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Deloitte Turquía y Lorien Accelerator para impulsar el programa Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025", afirmó Berkley Egenes, director ejecutivo de Marketing y Crecimiento de Xsolla. "La industria del videojuego en Turquía está creciendo rápidamente y se estima que generará ingresos por 3330 millones de dólares en 2025. Con una proyección de 25,4 millones de usuarios para 2030, esta alianza representa una oportunidad única para conectar con el mercado y colaborar con algunos de los desarrolladores más innovadores de la región".

Para obtener más información sobre el programa Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025, visite: xsolla.blog/deloitte

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para obtener más información, visite xsolla.com

Acerca de Deloitte

Deloitte hace referencia a una o más firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), su red global de firmas y sus entidades relacionadas (conjuntamente, la organización “Deloitte organization”). DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembro y entidades relacionadas son entidades legales separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí frente a terceros. DTTL no presta servicios a clientes.

Deloitte brinda servicios profesionales con liderazgo a casi el 90 % de las empresas del Fortune Global 500® y a miles de compañías privadas. Su equipo humano entrega resultados medibles y duraderos que refuerzan la confianza pública en los mercados de capitales y ayudan a los clientes a transformarse y prosperar. Con más de 180 años de trayectoria, Deloitte está presente en más de 150 países y territorios. Más de 470 000 personas en todo el mundo trabajan a diario para generar un impacto significativo; conozca más al respecto en www.deloitte.com.

Acerca de Lorien Accelerator

Lorien es la primera aceleradora global de Turquía dedicada exclusivamente a empresas emergentes de videojuegos y tecnología para videojuegos. Con sede en Estambul, Lorien ayuda a los fundadores de videojuegos a acelerar su crecimiento mediante una red global de mentores de primer nivel, herramientas de inteligencia artificial, manuales especializados en aspectos legales, financiamiento y publicación, con acceso a una red internacional de inversores y socios. Su programa de 12 semanas reúne a mentores de empresas como Blizzard, Valve, Riot Games, Peak y Havas, y conecta a la comunidad de desarrolladores de Turquía con oportunidades internacionales.

Para obtener más información, visite: lorienaccelerator.com

