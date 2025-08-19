Xsolla regresa a la conferencia Devcom y Gamescom 2025 con todo lo que necesitan los desarrolladores para impulsar los juegos en un mundo multiplataforma

Impulsando el futuro de la monetización, la distribución y el descubrimiento de juegos en todas las plataformas

COLONIA, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, empresa de comercio global que ayuda a los desarrolladores a lanzar, desarrollar y monetizar sus juegos, regresa a la Conferencia de Desarrolladores Devcom y Gamescom 2025, el evento líder mundial de videojuegos, que se celebrará del 18 al 22 de agosto en Colonia, Alemania, UE. En el evento de este año, Xsolla presentará soluciones nuevas y mejoradas diseñadas para acelerar la monetización de juegos, ampliar el alcance global y simplificar las operaciones multiplataforma para desarrolladores y editores de todos los tamaños.









A partir de las expansiones de productos de 2024, en 2025, la presentación de Xsolla presentará importantes actualizaciones y nuevas ofertas en todo su ecosistema. Entre las más destacadas se encuentran el Xsolla SDK para el desarrollo multiplataforma y la Xsolla Web Shop and Publishing Suite, que ahora ofrecen funciones mejoradas para la gestión de catálogos, la monetización y un alcance global sin necesidad de código. Además, se han expandido las soluciones de pago de Xsolla a nivel regional con métodos localizados en Europa, Asia y América, a través de Xsolla Pay Station, que mejora la experiencia del usuario y las tasas de conversión. Asimismo, se ha actualizado Xsolla Cloud Gaming para permitir acceso instantáneo, análisis en tiempo real y nuevos modelos de monetización.

«A medida que la industria mundial del desarrollo de videojuegos continúa creciendo y evolucionando, también lo hacen los eventos presenciales, donde nos centramos en fomentar la comunidad y la colaboración», afirmó Berkley Egenes, director de Marketing y Crecimiento de Xsolla. «Gracias a nuestro excepcional equipo y a nuestros valiosos socios del sector, nuestros eventos se han transformado en plataformas dinámicas para compartir ideas, debatir desafíos y explorar soluciones en forma conjunta. Este año, en Colonia, ampliamos nuestra presencia más que nunca, donde activamos nuevos espacios y formas innovadoras de mostrar todo lo que los desarrolladores de videojuegos necesitan para lanzar, crecer y alcanzar el éxito en 2025 y en el futuro».

Programa de sesiones de oradores de Xsolla:

Fecha: Lunes 18 de agosto, de 11:15 a 11:45 a. m. CET



Ubicación: Escenario 2: Mobile Track, Confex, nivel 1



Tema: Navegando por la nueva era de los juegos móviles entre continuos cambios de políticas



La industria de los videojuegos móviles está en auge con una serie de nuevas regulaciones y actualizaciones relacionadas con la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act, DMA) y sentencias judiciales en EE. UU., y próximamente llegará a más zonas geográficas. Ahora, los desarrolladores están ganando terreno con la creación de ofertas únicas y experiencias DTC, el cumplimiento con las políticas de las tiendas de aplicaciones y las regulaciones de sus mercados locales. Únase a Sam Gaglani, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Negocios Globales de Xsolla, junto con expertos de la industria, para aprender a desarrollar estrategias ganadoras al aprovechar las nuevas políticas de las tiendas de aplicaciones y las regulaciones regionales.

Fecha: Lunes 18 de agosto, de 15:15 a 15:45 p. m. CET



Ubicación: Escenario 2: Mobile Track, Confex, nivel 1



Topic: Si no le importan las tarifas de la plataforma, ¿por qué preocuparse con el modelo D2C?



El modelo directo al consumidor (D2C) no se trata solo de ahorrar un 30 % en las comisiones de la plataforma. Se trata de cómo impulsar las operaciones en vivo más allá de la tienda del juego. Únase a Tim Kravchenko, gerente de producto de Xsolla, para aprender a usar ofertas, eventos y clasificaciones personalizadas para impulsar la interacción y los ingresos, manteniendo el control total mediante LiveOps Management Suite de Xsolla.

Fecha: Lunes 18 de agosto, de 16:45 a 17:15 p. m. CET



Ubicación: Escenario 2: Mobile Track, Confex, nivel 1



Tema: Aprovechar el cambio del mercado móvil: ¿Por qué actuar ahora?



¿Qué quieren los desarrolladores de videojuegos en 2025? Ser dueños de la experiencia DTC de principio a fin, desde el anuncio hasta la descarga y las compras dentro del juego. Tanto si se crea un juego para móviles como para PC, una experiencia de tienda permite a los desarrolladores y estudios interactuar con los jugadores y obtener resultados concretos. Las normativas han evolucionado continuamente y es probable que, en el futuro, se actualicen en Europa y en otras regiones para ofrecer a los desarrolladores de videojuegos acceso y oportunidades que les permitan ofrecer auténticas experiencias DTC a los usuarios. Presentado por Artem Liubutov, vicepresidente de Productos y Soluciones de Monetización de Xsolla, los asistentes podrán aprender las mejores prácticas para aprovechar las nuevas normativas y oportunidades para juegos de PC, móviles y web, captar nuevos usuarios, generar más valor y lograr un mayor valor de vida útil (VVU), para construir un negocio exitoso que genere un crecimiento más rentable.

Fecha: Martes 19 de agosto, de 15:15 a 15:45 p. m. CET



Ubicación: Escenario 4: Confex, nivel 1



Tema: ¿Cuáles son las tendencias en los mercados mundiales de juegos independientes y de nivel medio?



La cantidad de juegos independientes y de gama media está en aumento, y presenta una tendencia al alza en todo el mundo. Existen importantes oportunidades para que los videojuegos de la región triunfen si siguen y aprovechan las tendencias y la trayectoria ascendente del sector en EMEA. Únase a Chris Hewish, presidente de Xsolla, quien analizará las nuevas tendencias, perspectivas y oportunidades para los desarrolladores en 2025 y mientras nos preparamos para un año de crecimiento en 2026.

Programa de sesiones «Pregúnteme lo que quieran» (Ask Me Anything, AMA) a cargo de Xsolla:



Fecha: Miércoles 20 de agosto, de 14:00 a 15:30 p. m. CET



Ubicación: Centro Xsolla Riverside, hotel Hyatt Regency



Tema: Cómo sobrevivir al desafío editorial: la segregación contractual para editoriales independientes



Únase a Manny Hachey y René Otto (abogado y fundador de Deviant Legal) en un taller práctico que pondrá a prueba sus habilidades en contratos editoriales. Trabajando en equipo, analizará contratos reales, identificará señales de alerta y aprenderá a proteger los derechos e ingresos de su estudio. Tanto si es nuevo en la negociación de contratos como si busca perfeccionar sus habilidades de segregación contractual, esta sesión le proporcionará los conocimientos legales, el pensamiento crítico y la confianza necesarios para gestionar contratos editoriales y de licencia como un profesional.

Fecha: Jueves 21 de agosto, de 11:00 - 12:15 p. m. CET



Ubicación: Centro Xsolla Riverside, hotel Hyatt Regency



Tema: Creación de un ecosistema de juegos sin fronteras: políticas, plataformas y juego



Este panel explorará cómo la colaboración público-privada, la claridad regulatoria y la innovación en plataformas están generando oportunidades a nivel mundial para desarrolladores y estudios. Presentará perspectivas de los mercados de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y la UE, centrándose en la monetización, el acceso al mercado y las estrategias de escalamiento para el futuro. Una parte específica de la sesión también destacará las oportunidades de reubicación en Dubái y cómo el Gobierno apoya activamente a los estudios internacionales mediante infraestructura, incentivos financieros y procesos de instalación simplificados.

Fecha: Jueves 21 de agosto, de 13:00 a 13:30 p. m. CET



Ubicación: Centro Xsolla Riverside, hotel Hyatt Regency



Tema: Procesos del usuario en el momento del pago: un análisis profundo del comportamiento de pago por Xsolla



Desde billeteras digitales hasta tarjetas prepago, cada método de pago tiene su propia huella de comportamiento. Únase a Victor Bacre, director de Estrategia Fintech Europea en Xsolla, quien demuestra cómo comprender estas preferencias permite a los estudios personalizar experiencias de pago que se ajusten a las expectativas de los jugadores.

Fecha: Jueves 21 de agosto, de 16:00 a 16:30 p. m. CET



Ubicación: Centro Xsolla Riverside, hotel Hyatt Regency



Tema: Más allá del juego: convertir a los desarrolladores en emprendedores internacionales



En esta sesión especial, presentada por Jana Hodgins, directora de Alianzas Estratégicas del Ecosistema de Xsolla, y acompañada por Carles Tomás Martí, director ejecutivo de Pley, y Arturs Sakalis, vicepresidente de Plataforma de Juegos de Xsolla, exploraremos cómo los desarrolladores pueden impulsar un nuevo crecimiento al pensar más allá de las tiendas de aplicaciones y las fronteras. Iremos más allá del juego para descubrir cómo pensar creativamente en estrategias específicas para cada región, lanzamientos multiplataforma y modelos de negocio diversificados puede generar oportunidades mucho más allá del día del lanzamiento.

Fecha: Jueves 21 de agosto, de 14:00 a 14:30 p. m. CET



Ubicación: Centro Xsolla Riverside Hub, hotel Hyatt Regency



Tema: Rompiendo el muro: cómo los cambios en las reglas de la plataforma están transformando el modelo D2C



La presión regulatoria está redefiniendo el panorama de la monetización móvil. Desde los cambios ordenados por los tribunales a Apple en EE. UU. hasta el cumplimiento de la DMA en Europa, y ahora las crecientes acciones contra Google, los desarrolladores móviles están obteniendo nuevas libertades para generar flujos de ingresos directos al consumidor (D2C) fuera de las tiendas de aplicaciones.

Por primera vez en más de una década, los desarrolladores pueden vincularse legalmente a métodos de pago alternativos, promocionarlos directamente dentro de la aplicación y recuperar el control de los márgenes, las relaciones con los usuarios y la estrategia de monetización.

En esta sesión interactiva organizada por Pavel Savkin, director de Productos (Monetización) en Xsolla, analizaremos:

Lo que realmente permiten las nuevas normas de Apple y Google: en EE. UU., la UE y otras regiones

Tácticas D2C del mundo real que impulsan los ingresos y la fidelización

Cómo preparar su producto, su experiencia de usuario y su audiencia para la siguiente fase de libertad de monetización

Puede esperar respuestas claras a las preguntas más frecuentes (y confusas), ejemplos prácticos de equipos líderes y un formato de sesión abierto sin temas prohibidos.

No se trata de una actualización legal. Es una sesión táctica para estudios listos para actuar, antes de que llegue la siguiente ola.

Los asistentes pueden visitar Xsolla en el pabellón 2.2, puesto n.° A-30, donde se realizarán demostraciones en vivo de Xsolla’s Payments y Web Shop y se presentarán los últimos lanzamientos de soluciones durante el evento. El equipo de expertos de Xsolla estará disponible para responder preguntas, brindar información y analizar cómo adaptar estas herramientas a las necesidades específicas de cada desarrollador y editor.

Para obtener más información, conectarse y reservar reuniones con Xsolla en la Conferencia de desarrolladores Devcom y Gamescom 2025, visite: xsolla.events/gamescom25

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para obtener más información, visite xsolla.com

