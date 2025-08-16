Xsolla redefine el metaverso con su nueva plataforma Metasite para creadores de Unreal

Los mundos 3D en navegador sin fricciones empoderan a desarrolladores y creadores para que puedan publicar, compartir y monetizar experiencias multijugador inmersivas de manera instantánea, sin descargas ni instalaciones

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, es una empresa de comercio global que ayuda a que los desarrolladores lancen, hagan crecer y moneticen sus juegos, anunció hoy la evolución más reciente de su plataforma Metasite™, diseñada para satisfacer la creciente demanda de experiencias de metaverso inmersivas, accesibles y orientadas a creadores. Rediseñada para estudios, comunidades digitales y creadores del Unreal Engine, Metasite™ de Xsolla ofrece una experiencia transparente a través del navegador para que desarrolladores y creadores publiquen y moneticen mundos 3D en tiempo real con herramientas integradas multijugador, de chat de voz y monetización, todo sin que hagan falta descargas, instalaciones ni infraestructura de backend.









Gracias a los avances tecnológicos en streaming de nube y WebGL, Metasite™ de Xsolla está diseñado específicamente para los creadores y los desarrolladores de hoy que buscan una mejor manera de implementar experiencias multijugador, simplificar la distribución y activar a sus públicos.

Algunas de las ventajas clave de la nueva plataforma Metasite son las siguientes:

Acceso multijugador sin fricciones : ejecute mundos 3D interactivos con juego instantáneo, sin que se requieran instalaciones ni descargas.

: ejecute mundos 3D interactivos con juego instantáneo, sin que se requieran instalaciones ni descargas. Diseño para Unreal Engine : el nuevo complemento simplifica la integración multijugador, hace que sea más fácil compartir contenido y ofrece actualizaciones en vivo.

: el nuevo complemento simplifica la integración multijugador, hace que sea más fácil compartir contenido y ofrece actualizaciones en vivo. Monetización para creadores : permite pagos para elementos o acceso dentro del juego, todo con la tecnología del ecosistema de pagos seguros de Xsolla.

: permite pagos para elementos o acceso dentro del juego, todo con la tecnología del ecosistema de pagos seguros de Xsolla. Herramientas avanzadas de recomendados y "spawn" : empodere a los jugadores para que inviten a otros usuarios con posicionamiento exacto dentro del juego y realice un seguimiento del rendimiento de la campaña en tiempo real.

: empodere a los jugadores para que inviten a otros usuarios con posicionamiento exacto dentro del juego y realice un seguimiento del rendimiento de la campaña en tiempo real. Abundantes funciones de comunidad y multijugador: se admiten más de 10.000 usuarios simultáneos mediante la tecnología Quark, con chat de texto y voz integrado, avatares personalizados y arquitectura de sesión escalable.

“Las visiones iniciales del metaverso no fueron exitosas porque no eran accesibles, estaban fragmentadas y no eran fáciles de escalar”, explicó Chris Hewish, presidente de Xsolla. “Ahora eso ha cambiado. Con Metasite™ de Xsolla, los jugadores no necesitan descargas ni hardware costoso. Pueden ejecutar mundos 3D en tiempo real directamente en el navegador con herramientas de monetización, multijugador y de crecimiento integradas”.

Se proyecta que el mercado global del metaverso alcanzará los 103 mil millones de dólares en 2025, con números de usuarios estimados de 2600 millones para 2030. Sin embargo, muchas plataformas anteriores no tuvieron éxito debido a las altas barreras de entrada y una experiencia de usuario deficiente. Metasite™ de Xsolla enfrenta estos problemas de forma directa gracias a su experiencia sin fricciones, la libertad para creadores y desarrolladores, y una monetización a escala.

La plataforma admite demostraciones de juegos, espacios virtuales, galerías de arte digital, presentaciones multijugador y mucho más. Con las herramientas de comunidad como núcleo central, con Metasite se puede generar contenidos orientados al usuario, compartir esos contenidos en tiempo real y lograr una monetización escalable a través de claves de juego, sistemas de divisas como Blue Orbs o compras directas de los jugadores.

Xsolla invita a que desarrolladores, artistas y equipos creativos experimenten Metasite de primera mano. Los equipos pueden inscribirse para lanzar su sitio interactivo o bien contactar con Xsolla para obtener más información sobre los programas de activación temprana y las oportunidades de alianzas.

Para acceder a la lista completa de mejoras y herramientas para desarrolladores, visite xsolla.pro/rws25metasites

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para más información, visite xsolla.com

