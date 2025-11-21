Xsolla publica «The Xsolla Report: State of Play Q3 2025 Edition, Vol. 8», que ofrece información clara y basada en datos para los desarrolladores de videojuegos

El informe analiza las tendencias regionales de China, Europa y Oriente Medio y Norte de África para informar sobre las estrategias de crecimiento, monetización y participación de los jugadores

LOS ÁNGELES Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa internacional dedicada al comercio de videojuegos que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus productos, anuncia hoy la publicación de «The Xsolla Report: State of Play Q3 2025 Edition, Vol. 8», un análisis exhaustivo de los cambios del mercado que están dando forma a la industria de los videojuegos. El informe sintetiza los datos más recientes y las opiniones de los expertos para ayudar a los desarrolladores y editores a planificar un crecimiento sostenible en todas las plataformas y regiones.









A medida que los desarrolladores exploran nuevos modelos de distribución y enfoques de monetización en constante evolución, la edición del tercer trimestre de 2025 ofrece una perspectiva práctica sobre la dirección que está tomando el mercado. Se prevé que la base internacional de jugadores alcance los 3600 millones a finales de año, con unos ingresos que podrían alcanzar los 188 800 millones de dólares, gracias al crecimiento constante impulsado por la renovación del hardware de las consolas, el auge de los ordenadores personales en Asia y la consolidación del sector móvil.

Los aspectos más destacados de la edición del tercer trimestre de 2025 incluyen:

Análisis regionales en profundidad: China: se prevé que el mercado alcance los 50 700 millones de dólares en 2025; los dispositivos móviles representan más del 70 % de los ingresos. Los desarrolladores se inclinan por géneros nicho, modelos directos al aficionado y contenido generado por el usuario. Europa: previsión de 33 100 millones de dólares en 2025; el móvil lidera con un 44 % de los ingresos. La Ley de Mercados Digitales sigue configurando la dinámica de la competencia entre plataformas. MENA: un mercado en rápido crecimiento valorado en 7450 millones de dólares (2023) con unas excelentes perspectivas de expansión; las carteras digitalizadas y los medios de pago alternativos amplían el acceso en mercados con escasa presencia de bancos.

Signos del mercado que se pueden aprovechar: Los jugadores están gastando más en menos títulos, pero de mayor calidad, mientras que las operaciones en vivo, los juegos casuales premium y los contenidos breves están incrementando la retención y la monetización. Los desarrolladores están dando prioridad a la flexibilidad de pago, la rapidez de incorporación y la automatización para reducir las fricciones y mejorar los márgenes. La inversión sigue siendo selectiva, con 193 millones de dólares de financiación de capital riesgo en el segundo trimestre de 2025, y Asia y Norteamérica a la cabeza en cuanto a actividad por región y número de operaciones.

Conclusiones del evento: ChinaJoy: la monetización directa mediante SDK, las rutas de suministro seleccionadas y los formatos publicitarios premium indican un beneficio y transparencia a largo plazo. Gamescom: los pagos alternativos, la distribución en la nube y las integraciones automatizadas más rápidas destacan como elementos a destacar en el corto plazo.



«Este ha sido un año de crecimiento constante en todos los principales mercados de videojuegos», afirma Chris Hewish, presidente de Xsolla. «Nuestro informe State of Play ofrece los datos y el contexto que los desarrolladores necesitan para tomar decisiones con seguridad, desde los pagos y la distribución hasta la participación y la retención, de modo que puedan crecer de forma inteligente durante los próximos meses».

El informe incluye entrevistas y opiniones de líderes del sector, junto con datos visualizados sobre los competidores internacionales, los ingresos de las plataformas, las preferencias de pago regionales y las tendencias de inversión. Proporciona a los desarrolladores conclusiones claras para elaborar planes de hoja de ruta, monetización y comercialización para finales de 2025 y en adelante.

Acceda al informe: The Xsolla Report: State of Play – Q3 2025 Edition, Vol. 8, disponible ya en xsolla.pro/xsollareportq3

Para obtener más información sobre The Xsolla Report: State of Play - Q3 2025 Edition, Vol. 8, visite: https://xsolla.pro/txr-q3-2025

