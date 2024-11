Xsolla publica Informe Otoño 2024 sobre el futuro de los juegos para móviles y el desarrollo de juegos digitales: un análisis de las métricas recientes y las tendencias emergentes

Temas más importantes: crecimiento de las tiendas web, influencia de las mujeres gamers y el impacto de la Ley de Mercados Digitales, entre otros

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa mundial especializada en comercio de videojuegos, tiene el orgullo de anunciar el lanzamiento de la Edición Otoño 2024 del informe "The Xsolla Report: The State of Play". Este informe detallado brinda la información crucial, las tendencias y las oportunidades que dan forma al panorama del juego, capacitando a los profesionales de la industria para que puedan adaptarse y prosperar en el mercado actual en rápida evolución.









La edición de otoño de 2024 gira en torno a los juegos para dispositivos móviles, que según lo previsto, generarían 98.700 millones de dólares de ingresos en todo el mundo este año, con Asia a la cabeza del mercado con 65.000 millones de dólares. Además, destaca la creciente importancia de las tiendas web, ya que el 77 % de los gamers realizan sus compras a través de estas tiendas en línea directas al consumidor, lo que pone de relieve la creciente popularidad de estos canales.

El informe también destaca la importancia de las mujeres en los juegos digitales y la creciente igualdad en este sector: el 87 % juega semanalmente a juegos para móviles, y el 64 % realiza compras dentro de las aplicaciones. A medida que crece este grupo demográfico, las empresas responden desarrollando experiencias de juego más inclusivas y atractivas.

"La edición de otoño de 2024 del informe de Xsolla presenta una visión clara de las tendencias en dispositivos móviles, las soluciones de pago emergentes, el impacto de las mujeres en los juegos digitales y los continuos cambios regulatorios que determinan el futuro", explicó Berkley Egenes, director de marketing y de crecimiento de Xsolla. "Con este informe, queremos darles a nuestros socios los conocimientos y las estrategias que necesitan para aprovechar las nuevas oportunidades y tener éxito en un panorama en constante cambio".

Para saber más y acceder a la edición completa de otoño de 2024 de "The Xsolla Report: The State of Play", visite xsolla.pro/txr-autumn24

