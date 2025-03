Xsolla publica el informe del primer trimestre 2025 sobre el futuro de los juegos y el desarrollo de juegos a nivel mundial: un análisis de las métricas y las tendencias emergentes

Los temas clave incluyen el mercado global de juegos las tendencias de monetización móvil, el compromiso de los jugadores liderado por la generación Z y la generación Alfa y el aumento de las herramientas y las plataformas de inversión









LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa mundial especializada en el comercio de videojuegos, se enorgullece de anunciar la publicación de la edición del primer trimestre de 2025 de “The Xsolla Report: The State of Play.” Este informe detallado brinda la información crucial, las tendencias y las oportunidades que dan forma al panorama del juego, capacitando a los profesionales de la industria para adaptarse y prosperar en el mercado actual en rápida evolución.

Esta edición se focaliza en el rápido crecimiento del mercado mundial de los juegos, que se espera que alcance los 522.500 millones de dólares en 2025 y se expanda a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 7,25 %, alcanzando los 691.300 millones de dólares en 2029. Estados Unidos, preparado para generar la mayor cuota de ingresos por juegos para móviles, consolidará aún más su posición como primer mercado mundial de juegos, aportando aproximadamente 141.000 millones de dólares a los ingresos totales. Este aumento se debe principalmente al continuo auge de los juegos para móviles, impulsado por la creciente adopción de smartphones, el avance de la tecnología y un mercado mundial más conectado. Se espera que el mercado de los juegos para móviles se acelere a una tasa CAGR del 11,3 %, con un crecimiento previsto del 9,9 % sólo para 2025.

El informe también destaca los cambios en las tendencias de participación de los jugadores, con la Generación Z y la Generación Alpha a la cabeza. Estas generaciones nativas digitales están redefiniendo el panorama de los juegos al ser atraídos por contenidos interactivos, socialmente conectados y generados por los jugadores. Plataformas como Twitch y YouTube impulsan interacciones comunitarias más profundas, consolidando el juego no sólo como entretenimiento, sino como una fuerza social y cultural.

Los avances tecnológicos continúan dando forma a la industria, con la IA y los juegos en la nube a la vanguardia de la innovación. El juego en la nube, que se prevé genere 25.300 millones de dólares en 2029, está rompiendo las barreras de la accesibilidad al permitir una transmisión de alto rendimiento independiente del dispositivo. Por su parte, la IA está revolucionando el desarrollo de los juegos, optimizando los flujos de trabajo y creando experiencias personalizadas para los jugadores que impulsan la participación y la retención. A medida que el sector de los juegos evoluciona rápidamente, los líderes de la industria como Activision Blizzard, NVIDIA y Microsoft se posicionan a la vanguardia de la innovación, impulsando la inversión y la expansión a través del juego en la nube, la IA y los nuevos modelos de monetización.

“La convergencia de la IA y el juego en la nube está revolucionando la industria, logrando que las experiencias de juego de alta calidad sean más inmersivas, escalables y accesibles que nunca”, expresó Chris Hewish, director de Estrategia de Xsolla. “La IA agiliza el desarrollo y mejora el compromiso de los jugadores, mientras que el juego en la nube elimina las barreras de hardware, permitiendo que más jugadores se conecten sin problemas, mientras proporciona modelos de pago alternativos como el pago por uso para los usuarios. Este cambio tecnológico no solo está dando forma al futuro: lo está definiendo”.

Además de estas conclusiones, el informe también destaca una tendencia definitoria que está dando forma a la industria: la democratización del desarrollo de juegos, que está allanando el camino para los juegos de impacto social. Con herramientas de desarrollo de juegos cada vez más accesibles, surge una nueva generación de agentes del cambio: jóvenes creadores que aprovechan los juegos para abordar los retos de la comunidad e impulsar un compromiso social significativo.

El informe completo describe las tendencias actuales y las oportunidades estratégicas en el mercado mundial de los juegos, ofreciendo valiosas perspectivas para los desarrolladores y las partes interesadas de la industria.

Para obtener más información y acceder a la edición del primer trimestre de 2025 de "The Xsolla Report: The State of Play," visite: xsolla.pro/txrq125

