Xsolla presenta pruebas de juegos en la nube para convertir las demos de juegos en ingresos

La solución mejorada de juegos en la nube ayuda a los desarrolladores a convertir a más jugadores en usuarios de pago gracias al acceso instantáneo, campañas más inteligentes y control total sobre las pruebas de juegos, sin descargas ni instalaciones

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio internacional que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, anuncia hoy las pruebas de juegos como nuevo enfoque de su solución de juegos en la nube. Diseñada para ayudar a los desarrolladores y responsables de publicación a aumentar la visibilidad, la captación de jugadores y la conversión, la solución mejorada de juegos en la nube une el marketing y la monetización al permitir el acceso instantáneo a los juegos, el seguimiento del rendimiento en tiempo real y modelos flexibles de pagar por jugar.









En un mercado de juegos en la nube cada vez más competitivo, que se prevé que supere los 10 400 millones de dólares en ingresos globales para 2025, los desarrolladores buscan formas ampliables y rentables de atraer a los jugadores tanto antes como después del lanzamiento. Con más de 19 000 juegos incorporados a Steam solo en 2024, la visibilidad y la distinción son más importantes que nunca. La solución mejorada de juegos en la nube de Xsolla responde a estos retos al ofrecer a los jugadores una forma sencilla de probar los juegos al instante en el navegador, al tiempo que permite a los responsables de publicación monetizar ese contacto mediante compras en el flujo, ventas de claves de juego y referencias directas.

Los jugadores pueden iniciar una partida al instante sin necesidad de descargas ni instalaciones con solo pulsar el botón «Jugar ahora» o acceder al enlace directo en x.la/cloud-gaming. Con nuestra función «Jugar antes de comprar», los jugadores pueden probar el juego durante un máximo de 15 minutos en una sesión de streaming en la nube antes de decidirse a comprarlo. Estas experiencias de prueba son compatibles con la monetización de pago por uso y la compra de juegos completos a través de la venta directa de claves, incluyendo plataformas como Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y Epic Games, todas ellas accesibles a través de la superposición de streaming.

Las principales ventajas de las pruebas de juegos en la nube de Xsolla incluyen:

Acceso instantáneo al juego: demostraciones basadas en navegador con un solo clic, sin necesidad de instalación.

Modelos de monetización flexibles: compatibilidad con «probar antes de comprar», «pago por uso» y venta directa de claves.

Control de publicación: propiedad total sobre los datos, las experiencias de los jugadores y el rendimiento de las campañas.

Atribución de marketing: seguimiento en tiempo real de la fidelización, las fuentes de referencia y la conversión.

Distribución controlada: herramientas de lista blanca para acceso a medios de comunicación, demostraciones VIP o lanzamientos de campañas por fases.

Alcance internacional con un coste menor: la distribución directa al consumidor y a través de Xsolla Mall reduce los costes de adquisición.

«Con las pruebas de juegos en la nube, hemos creado una forma eficaz de transformar las campañas de marketing en motores de ventas medibles», afirma Chris Hewish, presidente de Xsolla. «Ya no es necesario esperar a que se añada un juego a la lista de deseos o se instale; ofrecemos a los jugadores acceso instantáneo a sus juegos favoritos, al tiempo que proporcionamos a los desarrolladores un control total sobre lo que sucede después».

Las pruebas de juegos en la nube son ideales para crear una comunidad antes del lanzamiento y volver a captar el interés después del lanzamiento. Los estudios pueden publicar demos en la tienda en la nube de Xsolla para generar interés y conversiones desde el principio. Una vez que están disponibles, los responsables de publicación pueden utilizar las mismas herramientas para permitir las pruebas, realizar un seguimiento de las tasas de clics hasta la compra y ajustar la orientación de las campañas en función del rendimiento. Al combinar una monetización flexible con datos procesables, los desarrolladores pueden optimizar el gasto en marketing y aumentar su audiencia de forma más eficaz.

A diferencia de los mercados tradicionales, donde la visibilidad depende de algoritmos y los análisis son limitados, las pruebas de juegos en la nube de Xsolla devuelven el conocimiento y los datos a los creadores. La plataforma permite a los equipos ejecutar demostraciones incluidas en la lista blanca para la prensa, los socios o los influencers, lo que permite realizar promociones específicas sin exposición pública.

Xsolla invita a los desarrolladores, estudios y responsables de publicación a utilizar las pruebas de juegos en la nube para mejorar la conversión, ampliar la llegada a los jugadores y optimizar la ejecución de las campañas.

Para iniciar o publicar su juego en la tienda en la nube de Xsolla, visite x.la/cloud-gaming o póngase en contacto con el equipo de publicaciones de Xsolla.

Para obtener una lista completa de las mejoras y herramientas para desarrolladores, visite: xsolla.pro/rws25cloudgaming

