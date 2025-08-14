Xsolla presenta "LiveOps Management Suite" para impulsar la monetización D2C de los desarrolladores de videojuegos

Visual LiveOps Suite ayuda a los desarrolladores de juegos móviles a ampliar su tienda web y a optimizar la monetización D2C sin necesidad de recurrir a una intervención por parte de los ingenieros

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio global que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, anuncia el día de hoy el próximo lanzamiento de "Xsolla LiveOps Management Suite", una herramienta LiveOps dedicada que está diseñada exclusivamente para equipos. Esta nueva herramienta permite a los desarrolladores y a los equipos de monetización crear y operar LiveOps directos al consumidor (D2C) utilizando un lienzo visual dentro de su cuenta de editor de Xsolla. Además, mejora la eficiencia de la gestión y definición de campañas y ofertas dentro de las tiendas web existentes.









Xsolla LiveOps Management Suite está diseñado específicamente para canales D2C, lo que garantiza que las campañas se lancen, sincronicen y gestionen con total visibilidad y colaboración entre la web y el juego.

Xsolla LiveOps Management Suite permite a los equipos gestionar cómodamente todas sus operaciones D2C LiveOps a través de una única interfaz. Permite a los estudios mejorar de forma continua el rendimiento mediante la personalización basada en el comportamiento, realizar campañas dinámicas de activación-acción, así como también ajustes en tiempo real. El resultado es un flujo de trabajo LiveOps más ágil que ayuda a ofrecer experiencias relevantes a los jugadores, al mismo tiempo que maximiza el impacto de los ingresos a largo plazo.

Entre las principales ventajas de Xsolla LiveOps Management Suite se incluyen las siguientes:

Segmentación de jugadores: aproveche datos flexibles para segmentar a los jugadores y ofrecerles ofertas y contenidos relevantes.

aproveche datos flexibles para segmentar a los jugadores y ofrecerles ofertas y contenidos relevantes. Lanzamientos programados: programe las campañas y actividades promocionales con anticipación para evitar lanzar contenido durante los fines de semana o días festivos para reducir así la sobrecarga del equipo y garantizar un funcionamiento más fluido. Todo el calendario se puede seguir y gestionar a través de una vista de calendario, lo que proporciona una visibilidad y coordinación claras.

programe las campañas y actividades promocionales con anticipación para evitar lanzar contenido durante los fines de semana o días festivos para reducir así la sobrecarga del equipo y garantizar un funcionamiento más fluido. Todo el calendario se puede seguir y gestionar a través de una vista de calendario, lo que proporciona una visibilidad y coordinación claras. Campañas dinámicas de acción por activación: automatice campañas adaptativas basadas en el comportamiento de los jugadores, eventos del juego o momentos específicos, guiadas por un sofisticado sistema de tiempos de espera y prioridades para garantizar que las ofertas sigan siendo relevantes y atractivas sin abrumar a los usuarios.

automatice campañas adaptativas basadas en el comportamiento de los jugadores, eventos del juego o momentos específicos, guiadas por un sofisticado sistema de tiempos de espera y prioridades para garantizar que las ofertas sigan siendo relevantes y atractivas sin abrumar a los usuarios. Plantillas de campaña con recomendaciones integradas: acceda a plantillas de campañas listas para usar basadas en los escenarios de tiendas web con mejor rendimiento. Xsolla LiveOps Management Suite también funciona como un asistente inteligente, al mostrar plantillas relevantes basadas en sus datos (por ejemplo, "paquete de reactivación luego del alerta de abandono") y le permite personalizar o crear su lógica desde cero.

acceda a plantillas de campañas listas para usar basadas en los escenarios de tiendas web con mejor rendimiento. Xsolla LiveOps Management Suite también funciona como un asistente inteligente, al mostrar plantillas relevantes basadas en sus datos (por ejemplo, "paquete de reactivación luego del alerta de abandono") y le permite personalizar o crear su lógica desde cero. Análisis de campañas con resultados prácticos: realice un seguimiento del rendimiento a nivel de campaña y de artículo para ajustar las estrategias y optimizar los ingresos.

realice un seguimiento del rendimiento a nivel de campaña y de artículo para ajustar las estrategias y optimizar los ingresos. Integración en el ecosistema nativo: Xsolla LiveOps Management Suite es gratuito y está disponible para todos los clientes de Xsolla. Amplía estas soluciones añadiendo automatización de campañas, segmentación de datos y sincronización de LiveOps.

"Los desarrolladores de videojuegos necesitan actuar con rapidez, probar ideas y personalizar a gran escala, pero las herramientas tradicionales suelen ser demasiado técnicas, rígidas o inconexas", afirma Chris Hewish, presidente de Xsolla. "Con Xsolla LiveOps Management Suite, estamos eliminando esas barreras. Sincroniza las actividades de LiveOps a la perfección entre las plataformas web y las plataformas de juegos, traduciendo directamente los conocimientos sobre los jugadores en estrategias de monetización viables. Esta nueva plataforma ofrece a los estudios la velocidad, la flexibilidad y la información que necesitan para aumentar los ingresos D2C y ofrecer experiencias excepcionales a los jugadores, todo ello sin necesidad de código".

Actualmente en fase beta, Xsolla LiveOps Management Suite se presentará en la Gamescom 2025, y ya se inició el acceso anticipado. Algunos estudios seleccionados utilizan la plataforma para gestionar campañas en tiempo real y explorar nuevas oportunidades de monetización a través del ecosistema Xsolla.

El lanzamiento de Xsolla LiveOps Management Suite refuerza el compromiso a largo plazo que tiene Xsolla de ayudar a los desarrolladores a reducir las fricciones, impulsar los ingresos y ampliar su alcance global mediante soluciones escalables, con poco código y sin código, adaptadas al negocio de los videojuegos.

Para obtener una lista completa de las mejoras y herramientas para desarrolladores, visite: xsolla.pro/rws25xlms.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para saber más, visite: xsolla.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación

Derrick Stembridge



Vicepresidente de Relaciones Públicas Globales, Xsolla



d.stembridge@xsolla.com