Xsolla nombra a Zoran Vasiljev vicepresidente sénior de Asociaciones Estratégicas Globales

Xsolla, empresa global de comercio de videojuegos, anunció hoy el nombramiento de Zoran Vasiljev como vicepresidente sénior de Asociaciones Estratégicas Globales, con efecto a partir del 1 de octubre. Zoran se une a Xsolla con una gran experiencia y una distinguida trayectoria en monetización digital y liderazgo empresarial internacional.









Zoran Vasiljev, experimentado ejecutivo de alto nivel y emprendedor en serie, es conocido por sus innovadoras contribuciones a la digitalización y la monetización. Con una carrera marcada por seis empresas de éxito y cargos ejecutivos importantes, ha impulsado constantemente el crecimiento y la transformación estratégica en varios mercados. Anteriormente, Zoran fue CEO de Centili y Apigate y ha ocupado puestos de liderazgo clave en Vega IT, Axiata Digital, StarHub, Arthur D. Little, Value Partners y Peppers & Rogers Group.

La experiencia de Zoran en monetización de experiencias digitales, modelos de negocio de plataformas y estrategias disruptivas de telecomunicaciones y medios de comunicación le ha posicionado como una autoridad líder. Su influencia ha sido reconocida con un lugar entre los TOP100 ejecutivos a seguir de FinTech Magazine, destacando su impacto en la industria.

"El nombramiento de Zoran Vasiljev como vicepresidente sénior de Asociaciones Estratégicas Globales es un desarrollo clave para Xsolla", dijo Shurick Agapitov, fundador y CEO de Xsolla. "Su amplia experiencia y probado liderazgo en los sectores digital y de telecomunicaciones encajan perfectamente con nuestra visión de impulsar el comercio de juegos y ampliar nuestro alcance global. Estamos seguros de que Zoran desempeñará un papel crucial en la mejora de nuestras asociaciones estratégicas y en el impulso de nuestro éxito continuo en la industria del juego".

"Unirse a Xsolla es una oportunidad emocionante de formar parte de una empresa con una impresionante pila de comercio de juegos y un equipo excepcional", dijo Zoran Vasiljev. "La evolución dinámica de los juegos móviles y el cambiante panorama de los pagos presentan oportunidades fascinantes. Xsolla se encuentra en una posición única para guiar a nuestros socios hacia un futuro sostenible y rentable. Mientras navegamos por los cambios económicos y tecnológicos que afectan a la industria del juego, nos centraremos en impulsar la innovación, ampliar nuestras asociaciones globales y ofrecer un valor excepcional a comerciantes y consumidores".

El nombramiento de Zoran refleja el compromiso de Xsolla con la mejora de su red mundial y el avance de sus soluciones de comercio de juegos. Sus amplios conocimientos del sector y su visión estratégica impulsarán el éxito continuado y la expansión mundial de la empresa.

Xsolla es una empresa global especializada en la comercialización de videojuegos con un sólido y potente conjunto de herramientas y servicios diseñados específicamente para esta industria. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de juegos de todos los tamaños a financiar, comercializar, lanzar y monetizar sus juegos a nivel mundial y en todo tipo de plataformas. Como líderes innovadores en el comercio de videojuegos, en Xsolla tenemos la misión de resolver las complejidades inherentes a la distribución, comercialización y monetización para ayudar a nuestros socios a llegar a más zonas geográficas, generar más ingresos y crear relaciones con jugadores de todo el mundo. Con sede central e incorporada en Los Ángeles (California), y oficinas en Montreal, Londres, Berlín, Pekín, Guangzhou, Seúl, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh y ciudades de todo el mundo, Xsolla da soporte a los principales títulos de juegos como, entre muchos otros, Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix y miHoYo.

