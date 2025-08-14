Xsolla mejora la monetización y la distribución de los juegos con una tienda web unificada y Offerwall

Impulsan el crecimiento de los juegos al monetizar a los usuarios que no pagan, adquirir usuarios sin coste alguno y ampliar la participación de los jugadores

Esta mejora prosigue con el lanzamiento de Xsolla Offerwall en marzo, que ya está totalmente integrado en la tienda web de Xsolla

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio mundial que ayuda a los desarrolladores a implementar, escalar y monetizar sus juegos, ha anunciado hoy la expansión de su solución Offerwall, que ahora se integra completamente en la tienda web de Xsolla, lo que proporciona a los desarrolladores de juegos una pila de monetización totalmente unificada y robusta. Este avance subraya la siguiente fase de la evolución de Xsolla Offerwall, que fue lanzado oficialmente en marzo. Además, la empresa ha anunciado la implementación del Programa de Incentivos de Xsolla, que proporciona a los desarrolladores de juegos créditos gratuitos para adquirir usuarios con el fin de ayudar a impulsar el crecimiento de los juegos, al aprovechar la infraestructura comercial de Xsolla.









Los desarrolladores de juegos siguen afrontando el desafío de poder monetizar a los jugadores que no pagan y en ese sentido, Xsolla Offerwall ofrece una nueva forma de aprovechar toda su base de usuarios, porque los jugadores pueden ganar recompensas dentro del juego al completar misiones, pruebas de aplicaciones, encuestas y mucho más, directamente en la tienda web de la marca del desarrollador, sin salir de la tienda ni comprometer la experiencia del jugador.

Ingresos incrementales por cada jugador

Con la integración de Xsolla Offerwall en la tienda web, los desarrolladores disponen de una plataforma unificada de monetización y distribución, con una serie de ventajas clave, entre ellas:

Nuevos ingresos de los usuarios que no pagan, al recompensarles por completar ofertas dentro del juego.

Experiencia fluida en la tienda: los jugadores realizan acciones y canjean sus recompensas sin salir del juego ni de la tienda web.

Mayor retención y conversión: los usuarios de Offerwall demuestran una retención 7 veces superior al cabo de 30 días y son entre 10 y 14 veces más propensos a convertirse en usuarios de pago.

Monetización flexible a gran escala: Al tener hasta un 90 % de participación en los ingresos, los desarrolladores retienen más ganancias y ganan flexibilidad en los mercados globales.

Integración perfecta: Xsolla Offerwall se puede agregar a la tienda web en cuestión de minutos, sin necesidad de programar nada.

Crecimiento sostenible, respaldado por el programa de incentivos de Xsolla

Para ampliar al máximo la escala y la participación de los usuarios, el nuevo programa de incentivos de Xsolla les ofrece lo siguiente a los desarrolladores que habiliten tanto la tienda web como Offerwall:

Acceso al presupuesto de UA financiado por Xsolla para promover el tráfico y la participación

Incentivos de bonificación según el rendimiento, vinculados al uso de Offerwall y a las compras en la tienda

Asistencia integral en la incorporación y el marketing para un lanzamiento rápido y eficaz

Impacto demostrado

Los juegos que integran Offerwall registran un aumento significativo tanto de la monetización como de la participación*:

Aumento del 30-40 % en los ingresos por publicidad

Crecimiento general de los ingresos del 3-5 %

Retención 7 veces mayor al cabo de 30 días

Conversión 10-14 veces mayor en las compras dentro de la aplicación

Aumento de hasta el 120 % del valor de vida útil del cliente entre los usuarios diarios de Offerwall

Mejora aún más los resultados de los desarrolladores de juegos al integrar la tienda web**:

Tasa de conversión del 40 % de la visita a la compra

Tasa de compra repetida del 60 %

Crecimiento del valor de vida útil del cliente del 15 %

* Estadísticas del sector de julio de 2025 ** Métricas internas de Xsolla de julio de 2025

Xsolla ofrece un mayor apoyo a los desarrolladores al brindarles un presupuesto gratuito para que puedan adquirir usuarios a través de su programa de incentivos, lo que ayuda a los equipos a volver a enganchar a los jugadores que no pagan y convertirlos en usuarios de pago directamente a través de su tienda web.

"La integración de Offerwall en la tienda web es realmente una evolución destacada en la forma en que apoyamos a los desarrolladores", subrayó Chris Hewish, presidente de Xsolla. "No se trata solo de generar ingresos nuevos, sino de darles a los equipos un conjunto de herramientas para convertir el compromiso en valor, llegar a audiencias nuevas y crecer de forma sostenible, todo desde una tienda unificada".

"Estábamos buscando una forma de monetizar a nuestros usuarios que no pagaban sin perturbar su experiencia de juego", explicó el fundador y director general de Buldogo Games, Jorge Lorenzon. "Al haber implementado Xsolla Offerwall en nuestra tienda web, ahora tenemos un nuevo flujo de ingresos y al mismo tiempo, hemos mejorado el compromiso del usuario. La integración fue rápida y sencilla y el equipo de Xsolla nos brindó asistencia en todo lo que necesitamos".

Los desarrolladores ya pueden conseguir Xsolla Offerwall en todo el mundo a través de la tienda web y tener así una nueva forma de monetizar a los jugadores que no pagan: www.xsolla.com/offerwall.

¿Quiere maximizar el impacto? Súmese al programa de incentivos de Xsolla para recibir asistencia gratuita en la adquisición de usuarios y promover el crecimiento de su tienda web: www.xsolla.com/incentive-program.

Para consultar la lista completa de las mejoras y las herramientas para desarrolladores, visite: xsolla.pro/rws25offerwallwebshop.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para saber más, visite: xsolla.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para la prensa

Derrick Stembridge



Vicepresidente de Relaciones públicas globales de Xsolla



d.stembridge@xsolla.com