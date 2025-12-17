Xsolla integra SPENN en Ruanda y Zambia para permitir que los desarrolladores accedan a un sólido ecosistema de consumidores y comerciantes

Ahora los desarrolladores pueden maximizar los ingresos y mejorar la participación de los jugadores con una nueva integración que ofrece un proceso de compra más fluido, menos rechazos y acceso a una base de usuarios de monederos digitales en aumento

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio de videojuegos global que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, anunció hoy la incorporación de SPENN a su cartera de soluciones de pago en Ruanda y Zambia.









Tanto Ruanda como Zambia son economías lideradas por monederos y que priorizan la experiencia móvil, donde el dinero móvil fomenta la inclusión financiera y el rápido crecimiento de las transacciones digitales. Los informes indican que aproximadamente el 86 % de los adultos en Ruanda posee dinero móvil o lo ha usado en algún momento. Hasta mediados de 2024, los volúmenes de las transacciones con dinero móvil en Zambia habían aumentado un 44 %, hasta alcanzar una cifra de 1400 millones de transacciones desde mediados de 2023. Al añadir SPENN como método de pago a su cartera, Xsolla permite que los jugadores sigan pagando sin problemas y de una forma que ya conocen.

Las ventajas clave de la integración de SPENN son las siguientes:

Experiencia de pago optimizada: los desarrolladores pueden ofrecer un proceso de pago más rápido, fluido y fiable, lo que reduce la fricción para los usuarios y mejora las tasas de conversión.

los desarrolladores pueden ofrecer un proceso de pago más rápido, fluido y fiable, lo que reduce la fricción para los usuarios y mejora las tasas de conversión. Menos pagos rechazados: la integración con SPENN ayuda a minimizar los fallos en las transacciones, garantiza pagos más exitosos y una mayor retención de ingresos.

la integración con SPENN ayuda a minimizar los fallos en las transacciones, garantiza pagos más exitosos y una mayor retención de ingresos. Acceso a una red de monederos digitales en aumento: los desarrolladores pueden aprovechar la base de usuarios en expansión de SPENN para abrir nuevas oportunidades de participación de los jugadores y crecimiento del comercio digital.

“Con la integración de SPENN, brindamos a los desarrolladores de juegos las herramientas para crear una experiencia de pago sin fricción que será irresistible para los jugadores”, señaló Chris Hewish, presidente de Xsolla. “Menos transacciones rechazadas significa más compras completadas, mientras que el acceso a la red de monederos digitales en rápido aumento de SPENN abre la puerta a nuevos públicos y oportunidades de ingresos”.

Con SPENN en Ruanda y Zambia, Xsolla hace que pagar, jugar y tener éxito sea más fácil, lo que ayuda a los desarrolladores a llegar a más jugadores y aumentar sus ingresos.

Para obtener más información o activar los pagos con SPENN para su juego, visite xsolla.pro/SPENN

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para obtener más información, visite xsolla.com

