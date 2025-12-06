Xsolla integra MVola como método de pago para permitir pagos instantáneos sin tarjeta a los jugadores del mercado para móviles de Madagascar

La integración de MVola mejora la accesibilidad de los pagos y favorece el crecimiento del próspero ecosistema de juegos móviles de Madagascar

Madagascar es un mercado en rápido crecimiento, con 32 millones de habitantes, en el que priman los dispositivos móviles y los monederos digitales son el principal motor de las transacciones diarias. MVola, que recientemente ha obtenido la licencia de banco digital, se ha consolidado como el monedero líder del país, con más de 10 millones de usuarios y más de 1000 millones de transacciones al año. Al añadir MVola como método de pago a su monedero, Xsolla elimina los inconvenientes de los pagos con tarjeta, lo que permite a los jugadores pagar sin problemas con un método local de confianza que ya conocen y utilizan a diario.

Las principales ventajas de la integración de MVola incluyen:

Confirmaciones instantáneas: los jugadores reciben una verificación del pago en tiempo real, lo que garantiza una experiencia de pago fluida y sin retrasos.

los jugadores reciben una verificación del pago en tiempo real, lo que garantiza una experiencia de pago fluida y sin retrasos. No se necesita tarjeta: los pagos se pueden realizar directamente a través de MVola, lo que elimina la necesidad de tarjetas y simplifica el proceso para los jugadores.

los pagos se pueden realizar directamente a través de MVola, lo que elimina la necesidad de tarjetas y simplifica el proceso para los jugadores. Familiar, confiable y con tasas de conversión más altas : los jugadores familiarizados con un monedero local reconocido suponen menos fricciones, mayor confianza y mayores tasas de conversión para los desarrolladores.

«La integración de MVola supone un cambio revolucionario tanto para los jugadores como para los desarrolladores de Madagascar», afirmó Chris Hewish, presidente de Xsolla. «Se adapta a los usuarios allí donde ya realizan transacciones a diario y ofrece una experiencia de pago sin problemas y fiable que fomenta la participación y el crecimiento».

De Madagascar al mundo, Xsolla ofrece todos los métodos de pago que los desarrolladores necesitan para crecer y monetizar sus juegos a nivel internacional. Los métodos de pago locales son fundamentales, ya que garantizan que los desarrolladores puedan llegar a todos los jugadores, convertir más transacciones y, en última instancia, generar más ventas e ingresos. Ahora, con MVola, es más fácil que nunca pagar, jugar y tener éxito.

Para obtener más información o activar los pagos MVola en su juego, visite: xsolla.pro/MVola

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para obtener más información, visite xsolla.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

