Xsolla amplía sus servicios de pago en Asia para ser compatible con FPX, K PLUS, AIS, Indosat y MerPay

Xsolla acelera la cobertura de pagos en Asia y ofrece experiencias de pago localizadas, orientadas a dispositivos móviles y basadas en monederos digitales

El mercado de los videojuegos de Asia sigue creciendo a un ritmo extraordinario. Se prevé que el mercado de contenidos para videojuegos móviles en la región Asia-Pacífico supere los 70 000 millones de dólares en 2025, y que los videojuegos móviles representen más del 60 % de todos los ingresos por videojuegos de la región, lo que destaca el crecimiento explosivo y el papel dominante de los dispositivos móviles en el panorama de los videojuegos de Asia. El éxito en este mercado altamente localizado y centrado en los dispositivos móviles requiere una adaptación cultural importante, especialmente en el momento del pago. Los jugadores esperan un acceso sin complicaciones a los juegos y prefieren pagar con monederos digitales populares, transferencias bancarias o facturación a través del operador, en lugar de tarjetas de crédito internacionales.

Las principales ventajas de la expansión de los pagos en Asia incluyen:

Métodos de pago locales de confianza con alcance probado: Xsolla Pay Station ahora es compatible con ShopeePay (líder en comercio electrónico en Malasia y Singapur), FPX (utilizado por el 90 % de los consumidores malayos), K PLUS (la principal aplicación de banca móvil de Tailandia, con 22,8 millones de usuarios), AIS (el segundo operador móvil de Tailandia, con 44 millones de usuarios), Indosat (el principal proveedor de facturación de operadores de Indonesia) y MerPay (una de los monederos electrónicos de Japón, con 16,8 millones de usuarios). Estas integraciones reflejan el predominio de la región y la confianza de los usuarios en los mercados asiáticos.

Pago localizado en idiomas nativos: los procesos de pago están totalmente localizados, lo que proporciona a los jugadores asistencia lingüística adaptada a cada región para ofrecer una experiencia de pago más intuitiva y fluida.

Flujos optimizados para dispositivos móviles y carteras: los procesos de pago están diseñados para el uso de dispositivos móviles y son compatibles con códigos QR, aplicaciones bancarias y facturación a través del operador, sin redireccionamientos ni fricciones innecesarias.

Acceso a más de 1500 millones de jugadores en mercados de rápido crecimiento: se prevé que el sudeste asiático alcance más de 332 millones de jugadores en 2028, donde los dispositivos móviles representarán el 60 % de los ingresos de los juegos. Esto hace que la localización de los pagos sea fundamental para el alcance y la monetización.

Aumento de la conversión y reducción del abandono: las opciones de pago familiares y el proceso de pago en el idioma nativo reducen el abandono del carrito y mejoran el éxito de las transacciones, especialmente entre los usuarios con acceso limitado a servicios bancarios que dependen de monederos electrónicos y facturación de servicios de telecomunicaciones.

«Asia sigue liderando el sector económico internacional de los videojuegos, especialmente en el ámbito móvil», afirma Chris Hewish, presidente de Xsolla. «Para tener éxito en esta región, los desarrolladores deben llegar a los jugadores allí donde se encuentran, en sus dispositivos, en su idioma y a través de sus métodos de pago preferidos. Esto se ve respaldado por el hecho de que las carteras digitales son el método de pago más popular entre los jugadores de la región asiática, ya que más del 75 % las utiliza para pagar los juegos. Con esta expansión, ayudamos a los desarrolladores a convertir el interés en transacciones y a crear experiencias valiosas y localizadas en toda Asia».

Estas incorporaciones se suman a la amplia cobertura y la infraestructura existente de Xsolla, lo que refuerza su condición de socio de referencia para los desarrolladores que desean expandirse en Asia. Con los nuevos métodos localizados de Pay Station, los desarrolladores pueden ofrecer experiencias de pago más fluidas, rápidas y fiables, en consonancia con el comportamiento de los jugadores de los principales mercados emergentes.

Los desarrolladores y editores interesados en ampliar su alcance y mejorar las conversiones en Asia pueden habilitar estos métodos de pago directamente a través de Xsolla Pay Station.

Para empezar o integrar los pagos en Asia, visite https://publisher.xsolla.com/

Para obtener una lista completa de las mejoras y herramientas para desarrolladores, visite: xsolla.pro/rws25paymentsinasia

