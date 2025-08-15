Xsolla amplía los pagos en América para promover las conversiones con Pay by Bank, Affirm y facturación recurrente mediante Mercado Pago

Con esta nueva compatibilidad con los métodos de pago locales, los desarrolladores puede adaptarse a las preferencias de pago de los jugadores en todo el Continente Americano

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio mundial que ayuda a los desarrolladores a implementar, escalar y monetizar sus juegos, anunció hoy una expansión importante de su oferta de pagos localizados en América del Norte y del Sur. Gracias a esta nueva compatibilidad con Pay by Bank y Affirm en Estados Unidos, Affirm en Canadá y la facturación recurrente a través de Mercado Pago en Brasil, los desarrolladores y editores que utilizan Xsolla Pay Station podrán generar nuevas fuentes de ingresos, reducir la fricción y conectarse mejor con los jugadores a través de métodos de pago de confianza en la región.









El Continente Americano sigue siendo una de las regiones más grandes y diversas en términos de juegos, con un valor de mercado conjunto en torno a los 100.000 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, aunque las oportunidades son enormes, las expectativas de los consumidores en cuanto a los pagos varían considerablemente según el país. Los jugadores de Estados Unidos quieren cada vez más alternativas rápidas y seguras a las tarjetas de crédito, los jugadores canadienses están adoptando opciones de pago flexibles y en Brasil, que es una economía importante, la facturación recurrente a través de plataformas de confianza como Mercado Pago es fundamental para la retención a largo plazo.

Para responder a estas necesidades regionales, Xsolla Pay Station ya es compatible con:

Pago bancario en EE. UU.: Los pagos bancarios directos, más rápidos y seguros, están ganando rápidamente popularidad entre los jugadores y los minoristas.

Affirm en EE. UU. (en vivo) y Canadá: una opción flexible que permite comprar ahora y pagar después y aumenta la accesibilidad y el tamaño del carrito.

Mercado Pago en Brasil (mejorado): Ahora admite la facturación recurrente para permitir modelos de servicio en vivo y la monetización basada en suscripciones.

Principales ventajas de la expansión de los pagos en las Américas:

Soluciones de pago localizadas: Métodos de pago regionales de confianza, como Pay by Bank, Affirm y Mercado Pago, para garantizar que los jugadores puedan pagar de la forma que prefieran en cada mercado. Refleja el creciente cambio de los consumidores que prefieren métodos de pago cómodos, seguros y flexibles.

Los flujos de pago seguros y orientados a los dispositivos móviles ayudan a reducir el abandono y a mejorar las tasas de conversión. Alcance más amplio en América del Norte y del Sur: La asistencia localizada en Estados Unidos, Canadá y Brasil abre el acceso a millones de jugadores, de la mano la adopción de Pay by Bank (más de 35 millones de usuarios estadounidenses de banca abierta), Affirm (más de 22 millones de compradores en EE. UU. en 2024) y Mercado Pago (64 millones de usuarios activos mensuales en Brasil, integrados en más de 145.000 sitios web activos), lo que refleja la creciente demanda de experiencias de pago cómodas, seguras y flexibles.

Pagos únicos, opciones con el sistema que permite comprar ahora y pagar después (BNPL) y suscripciones en función de la estrategia de ingresos. Mayor confianza y fidelidad de los jugadores: Los métodos de pago familiares promueven la confianza y estimulan a los jugadores a volver.

"Trabajamos para facilitar el acceso de los desarrolladores a los jugadores de América del Norte y del Sur, con experiencias de pago que se adaptan a cada mercado", señaló Chris Hewish, presidente de Xsolla. "Al habilitar Pay by Bank, Affirm y la facturación recurrente con Mercado Pago, ayudamos a nuestros socios a conectarse con más jugadores, aumentar las conversiones y ofrecer una flexibilidad real a la hora de monetizar en toda América".

Para saber más o habilitar estos métodos de pago regionales para su juego, comience aquí: https://publisher.xsolla.com/

Para consultar la lista completa de las mejoras y las herramientas para los desarrolladores, visite: xsolla.pro/rws25paymentsinamerica

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio mundial que ofrece herramientas y servicios sólidos para ayudar a los desarrolladores a superar los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para saber más, visite xsolla.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

