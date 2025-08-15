Xsolla amplía la cobertura de pagos en Europa para aprovechar el nuevo potencial de mercado para los desarrolladores de videojuegos con Bizum, Swish y Satispay

Los nuevos métodos de pago ofrecen a los desarrolladores de videojuegos opciones de pago localizadas y optimizadas para dispositivos móviles en España, Suecia e Italia

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio internacional que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, anuncia hoy la expansión de su solución de pagos en toda Europa con el lanzamiento de nuevos métodos populares a nivel regional: Bizum en España, Swish en Suecia y Satispay en Italia. Estas integraciones a través de Xsolla Pay Station permiten a los desarrolladores y editores de juegos ofrecer procesos de pago seguros, fluidos y familiares en tres de las economías digitales de más rápido crecimiento de la región.









Se prevé que el mercado europeo de los videojuegos genere cerca de 85 000 millones de dólares en 2025 y crezca hasta superar los 112 000 millones en 2029. A medida que las preferencias de pago con móvil y aplicaciones nativas siguen aumentando en todo el mundo, los jugadores requieren cada vez más opciones de pago rápidas, seguras y adaptadas a su contexto cultural. Bizum, Swish y Satispay representan los principales métodos regionales en sus respectivos mercados, lo que refleja el cambio hacia pagos fiables, conectados con bancos y sin fricciones.

Las principales ventajas de la expansión de los pagos en Europa incluyen:

Métodos de pago locales de confianza: con esta ampliación, Xsolla Pay Station ahora es compatible con Bizum, Swish y Satispay y amplía así su cartera de soluciones relevantes a nivel regional. Bizum (España): más de 28 millones de usuarios activos y más de 80 millones de transacciones mensuales. Bizum, que en un principio era una plataforma de pago entre particulares, ahora es compatible con pagos en tiendas físicas y redes sociales. Swish (Suecia): utilizado por aproximadamente 8,5 millones de suecos (más del 39 % de los pagos en caja), en 2023 procesó más de 1000 millones de transacciones entre usuarios particulares y empresas. Satispay (Italia): supera los 5,3 millones de usuarios y colabora con más de 380 000 comercios. Experimenta un crecimiento interanual del 30 % y se expande a nuevos servicios financieros en múltiples mercados europeos.

con esta ampliación, Xsolla Pay Station ahora es compatible con Bizum, Swish y Satispay y amplía así su cartera de soluciones relevantes a nivel regional. Experiencias de pago conocidas: todos los APM compatibles utilizan flujos basados en códigos QR. En un ordenador de sobremesa, los usuarios solo tienen que escanear el código con su teléfono y confirmar en la aplicación. En dispositivos móviles, se redirige a los usuarios a la aplicación correspondiente para realizar el pago de forma rápida y sencilla.

todos los APM compatibles utilizan flujos basados en códigos QR. En un ordenador de sobremesa, los usuarios solo tienen que escanear el código con su teléfono y confirmar en la aplicación. En dispositivos móviles, se redirige a los usuarios a la aplicación correspondiente para realizar el pago de forma rápida y sencilla. Ampliación del alcance regional : al integrar métodos de pago locales populares, los desarrolladores pueden ofrecer un mejor servicio a los jugadores de España, Suecia e Italia, tres importantes mercados europeos del juego. En España, Bizum acapara aproximadamente el 15 % del mercado de pagos digitales. En Suecia, Swish representa alrededor del 17 %, mientras que en Italia, Satispay tiene aproximadamente el 5 %.

al integrar métodos de pago locales populares, los desarrolladores pueden ofrecer un mejor servicio a los jugadores de España, Suecia e Italia, tres importantes mercados europeos del juego. En España, Bizum acapara aproximadamente el 15 % del mercado de pagos digitales. En Suecia, Swish representa alrededor del 17 %, mientras que en Italia, Satispay tiene aproximadamente el 5 %. Flujos optimizados para dispositivos móviles y seguros : diseñados para una experiencia móvil, los jugadores son redirigidos sin problemas a sus aplicaciones de pago de confianza para confirmar las compras con solo un toque. Bizum está integrado en las principales aplicaciones bancarias españolas, lo que elimina la necesidad de descargas adicionales. Swish ofrece una interfaz limpia y rápida en Android e iOS, con el respaldo de los principales bancos de Suecia. Satispay evita las redes de tarjetas tradicionales y proporciona un flujo privado y eficiente que no requiere compartir los datos de la tarjeta o del banco.

diseñados para una experiencia móvil, los jugadores son redirigidos sin problemas a sus aplicaciones de pago de confianza para confirmar las compras con solo un toque. Bizum está integrado en las principales aplicaciones bancarias españolas, lo que elimina la necesidad de descargas adicionales. Swish ofrece una interfaz limpia y rápida en Android e iOS, con el respaldo de los principales bancos de Suecia. Satispay evita las redes de tarjetas tradicionales y proporciona un flujo privado y eficiente que no requiere compartir los datos de la tarjeta o del banco. Soporte lingüístico localizado: cada proceso de pago está traducido al idioma nativo del jugador, lo que garantiza una experiencia clara, intuitiva y sin complicaciones.

«En el panorama de pagos de Europa, tan diverso y en rápida evolución, la localización no es opcional, sino esencial», afirma Chris Hewish, presidente de Xsolla. «Al añadir compatibilidad con Bizum, Swish y Satispay, proporcionamos a los desarrolladores las herramientas necesarias para triunfar en los principales mercados europeos».

Para obtener más información o activar estos métodos de pago europeos para su juego, comience en https://publisher.xsolla.com/.

Para obtener una lista completa de las mejoras y herramientas para desarrolladores, visite: xsolla.pro/rws25paymentsineu

