XPRIZE y la Musk Foundation designan a 23 ganadores en la Competencia Estudiantil de Eliminación de Carbono de cinco millones de dólares

Los equipos ganadores, que se seleccionaron entre 195 propuestas afiliadas a universidades, exhibieron nuevos conceptos y tecnologías complementarias para la eliminación escalable del dióxido de carbono

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–XPRIZE, líder global en diseño e implementación de innovadores modelos de competencia para resolver los desafíos más importantes del mundo, anunció hoy que 23 equipos liderados por estudiantes ganaron la Competencia Estudiantil de Eliminación de Carbono de 5 millones de USD. El programa de premios, que forma parte del Premio XPRIZE for Carbon Removal de 100 millones de USD respaldado por la Musk Foundation, se lanzó, en gran medida, para financiar conceptos incipientes de la próxima generación de innovadores en eliminación de carbono y para quitar las barreras de acceso a los interesados en la competencia principal.

Los equipos de estudiantes que compitieron tuvieron la oportunidad de presentar sus conceptos para participar por un premio de una de dos secciones, Demostraciones de eliminación de dióxido de carbono o Tecnologías de medición, informe y verificación. Los equipos de estudiantes ganadores podrán utilizar los fondos para competir en las rondas posteriores de la Competencia XPRIZE Carbon Removal o para desarrollar tecnologías complementarias clave que posibiliten la eliminación del dióxido de carbono. Algunos puntos para destacar de las dos secciones de la competencia son los siguientes:

Demostraciones de eliminación de dióxido de carbono: Premios de 250 000 USD a equipos de estudiantes que aspiran a competir por los Premios XPRIZE Carbon Removal Milestone y Grand Prize en las diferentes áreas de eliminación de carbono (aire, suelo, rocas y océanos). Los equipos debieron convencer a los jueces de que los proyectos de eliminación de carbono propuestos los convertían en candidatos competitivos para la competencia general. Este fue el eje central de los premios para estudiantes, y la mayoría de los premios corresponden a esta categoría.

Tecnologías de medición, informe y verificación: Premios de 100 000 USD para el desarrollo de tecnologías que quizás no eliminen directamente el CO 2 , pero que posibilitarán la eliminación de carbono. Se consideraron tecnologías o metodologías para mejorar las normas de evaluación, o bien la precisión, la exactitud y el tiempo necesarios para realizar mediciones de carbono.

Los ganadores de la Competencia Estudiantil de Eliminación de Carbono, que son representantes de diez países y 31 instituciones educativas internacionales, fueron los siguientes:

Demostraciones de eliminación de carbono a cargo de estudiantes:

Tecnologías de medición, informe y verificación:

ACIDD Project de la Universidad de Miami (Estados Unidos)

de la (Estados Unidos) BJU Global Challenges de la Universidad Bob Jones (Estados Unidos)

de la (Estados Unidos) Environmental Sensing de la Universidad de Wyoming (Estados Unidos)

de la (Estados Unidos) PlantVillage de Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos)

de (Estados Unidos) Working Trees de la Universidad Stanford (Estados Unidos)

Para ser elegible para la Competencia Estudiantil de Eliminación de Carbono, los equipos de estudiantes debían tener al menos el 50 % de sus miembros inscritos en una institución educativa con el respaldo de un asesor académico o líder empresarial capaz de desempeñarse como mentor oficial. Todas las presentaciones fueron examinadas por un panel de expertos jueces externos que consideró la innovación, la posibilidad de alcanzar una escala de gigatones, los recursos y las capacidades del equipo, así como la viabilidad del plan de proyecto, durante el proceso de selección.

“Queremos provocar un impacto significativo. Eliminar carbono, no neutralizarlo. El objetivo final son las tecnologías de extracción de carbono escalable, que se mide en función del ‘costo por tonelada examinado de manera completa’, el cual incluye el impacto ambiental. Esta no es una competencia de teoría; queremos que los equipos construyan sistemas reales que puedan tener un impacto medible y escalar a un nivel de gigatoneladas. Que hagan lo que sea necesario. El tiempo es fundamental”, afirmó Elon Musk, fundador y director ejecutivo de Tesla y SpaceX, en declaraciones anteriores.

La Competencia XPRIZE Carbon Removal, que se lanzó en abril, es una competencia global de cuatro años de 100 millones de USD que invita a los innovadores y a equipos de cualquier parte del mundo a crear y demostrar soluciones que puedan extraer dióxido de carbono directamente de la atmósfera o de los océanos. Para ganar el gran premio, los equipos deben demostrar una solución funcional a escala que elimine como mínimo 1000 toneladas por año, modelar sus costos a una escala de un millón de toneladas por año y mostrar un camino para alcanzar una escala de gigatones por año en el futuro, según lo valide un tercero.

“Los alumnos de carreras de grado y facultades de la actualidad han proclamado que resolver la crisis climática es uno de los objetivos más importantes de su generación. Por ese motivo, esta competencia estudiantil es tan importante. Nuestra misión es atraer, inspirar y guiar a la próxima generación de emprendedores en cuestiones ambientales”, señaló Peter H. Diamandis, fundador y presidente ejecutivo de XPRIZE.

Cualquier solución que elimine dióxido de carbono cumple con los requisitos: basada en la naturaleza, captura directa de aire, océanos, mineralización o cualquier otra cosa que alcance emisiones negativas netas, secuestre de manera durable el dióxido de carbono y muestre un camino sustentable para, finalmente, alcanzar la escala de gigatones.

“La crisis climática es una amenaza existencial que exige tomar una medida de inmediato y asumir un compromiso a largo plazo a fin de reequilibrar el ciclo del carbono de la tierra”, dijo el Dr. Marcius Extavour, vicepresidente de Clima y Medio Ambiente de XPRIZE. “Ya empezamos a sentir el impacto de la crisis climática en nuestra vida diaria, y los datos nos demuestran que debemos tomar medidas inmediatas con respecto a la reducción de emisiones y promover la innovación sostenida para desarrollar herramientas adicionales, como la eliminación de carbono. Es por ese motivo por el que este premio es tan importante. Se trata de movilizar y facilitar el desarrollo de soluciones escalables que marquen una verdadera diferencia en la estabilización del clima en las próximas décadas”.

Para obtener más información sobre la Competencia XPRIZE Carbon Removal, para ver las pautas del premio o para inscribirse, visite xprize.org/carbonremoval.

Acerca de XPRIZE

XPRIZE es un movimiento global de ideas positivas para el futuro que cuenta con más de un millón de personas (y que sigue creciendo), cuyo objetivo es proporcionar avances verdaderamente radicales en beneficio de la humanidad. XPRIZE inspira y faculta a una comunidad mundial de personas encargadas de resolver problemas para que tengan un impacto positivo en el mundo mediante soluciones de colaboración pública a través de competencias a gran escala, que abordan los grandes desafíos del mundo en materia de exploración, medioambiente y equidad. Entre las competencias activas, se incluyen la XPRIZE Carbon Removal con Elon Musk de 100 millones de USD, la XPRIZE Feed the Next Billion de 15 millones de USD, la XPRIZE Rainforest de 10 millones de USD, la ANA Avatar XPRIZE de 10 millones de USD, la XPRIZE Rapid Reskilling de 5 millones de USD y el Digital Learning Challenge de 1 millón de USD. Done, inscríbase y comience a trabajar en un equipo en xprize.org.

Acerca de la Musk Foundation

La Musk Foundation crea subsidios otorgados en apoyo de la investigación y promoción de las energías renovables, la investigación y promoción de la exploración del espacio de los humanos, la investigación pediátrica, la educación en ciencias e ingeniería y el desarrollo de inteligencia artificial segura en beneficio de la humanidad.

