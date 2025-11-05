Xpansiv anunció la adquisición de Evident para fortalecer los mercados globales de energías renovables

Se crea un líder en registros de energía limpia internacional mediante la combinación de los registros de certificados de energía renovable (REC) de Evident y Xpansiv, cuya capacidad supera los 300 GW

Se impulsa la estrategia de Xpansiv de ampliar su presencia en los mercados globales de energía eléctrica y renovable a través de adquisiciones y mediante un crecimiento orgánico

NUEVA YORK Y SHEFFIELD, Inglaterra y SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Xpansiv® Limited (“Xpansiv”) y Evident Group Limited (“Evident”) anunciaron hoy un acuerdo que une sus capacidades complementarias en materia de registro e infraestructura para respaldar el crecimiento permanente de los mercados globales de energía renovable.





El acuerdo mediante el cual Xpansiv adquirió la totalidad de Evident es parte de una inversión minoritaria anterior de Xpansiv en el operador de registro y el organismo de certificación. Allí se integran los registros internacionales de energía renovable para electricidad de Evident “I-REC(E)” y otros registros de Xpansiv, como el North American Renewables Registry (NAR™) (Registro de energías renovables de Norteamérica) y el Tradable Instrument for Global Renewables Registry (TIGR™) (Instrumento de comercialización para el registro de energías renovables globales). Juntos, conforman la principal red internacional de certificados de energía renovable con más de 300 GW de capacidad y más de 4 000 empresas participantes.

“El anuncio de hoy refleja los objetivos compartidos y la estrecha relación que hemos desarrollado con Evident a medida que trabajamos en la construcción de soluciones para la transición energética a gran escala que se centren en una certificación transparente e independiente y en una infraestructura sólida”, afirmó John Melby, director ejecutivo de Xpansiv. “También representa un hito en nuestra estrategia de diversificación para ampliar nuestra cartera de mercados de energía eléctrica renovable y, así, brindar un apoyo total a la transición energética global. Con nuestras capacidades de intercambio, ejecución de mercado e integración de carteras, nunca ha sido más fácil para las empresas comercializar certificados de energía limpia y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad”.

El papel de Evident como organismo de certificación independiente y su gobernanza en el marco de la I-TRACK Foundation permanecen sin cambios. Evident seguirá operando como facilitador del mercado independiente para el I-REC(E) y otros productos bajo la supervisión de la I-TRACK Foundation, y en consonancia con los lineamientos del Estándar internacional de seguimiento de atributos (International Attribute Tracking Standard). Esta estructura de gobernanza garantiza los más altos niveles de transparencia e integridad en el mercado.

“En I-TRACK Foundation queremos seguir brindando apoyo a Evident como gestor de código acreditado por el Estándar internacional de seguimiento de atributos de la I-TRACK Foundation a medida que amplía su impacto, alcance e innovación en mercados esenciales y confiables de intercambio de créditos de carbono en la aviación (EAC),” señaló Dirk Van Evercooren, presidente del directorio de I-TRACK Foundation.

Los usuarios de la infraestructura de Evident pueden estar seguros de que la solidez, calidad y confiabilidad de sus servicios no solo se mantendrán, sino que se ampliarán. La adquisición servirá de plataforma para lograr más innovación y seguir avanzando dentro del sector de registros globales de certificados de energía renovable.

"Gracias al talento y la experiencia de nuestro equipo increíble, Evident se ha convertido en el principal socio de confianza en certificación de energía sostenible en más de 60 países", señaló Ed Everson, cofundador de Evident. “Gracias a todas las personas de Evident que han hecho que este éxito sea posible".

La adquisición se produce en un contexto de fuerte aumento de la demanda global de energía renovable y de certificados de energía renovable debido al consumo eléctrico de los centros de datos, los vehículos eléctricos y otras fuentes. La Agencia Internacional de la Energía prevé que la capacidad global de generación eléctrica renovable se duplique para 2030, con un incremento de 4 600 GW, equivalente a la capacidad eléctrica instalada combinada de China, la Unión Europea y Japón.

En lo que va del año, Evident emitió más de 300 millones de I-REC(E) hasta septiembre, frente a los 290 millones emitidos durante todo 2024. Desde 2015, Evident ha pasado de atender un solo mercado a operar en más de 60 países, esto abarca más del 95 % del mercado voluntario de certificados de energía renovable fuera de Europa y Norteamérica. En septiembre, la empresa emitió su I-REC(E) número mil millones. Evident también opera registros para la reducción de emisiones de metano y de combustibles sostenibles para la aviación.

“La adquisición de Evident, uno de los principales proveedores globales de registros en los mercados de energía renovable en rápido crecimiento, refuerza la estrategia de expandir nuestra plataforma integral a través de adquisiciones y mediante un crecimiento orgánico”, señaló Nathan Rockliff, director de Estrategias de Xpansiv.

La red de energías renovables de Xpansiv que incluye, además, a registros estadounidenses importantes en materia de cumplimiento, como MIRECS, NC-RETS, NEPOOL y NYGATS, se integra a través del sistema de gestión multirregistro Xpansiv® Connect™ y el mercado al contado CBL®. Los participantes pueden gestionar posiciones de forma eficiente y operar con mayor confianza, ya que cuentan con soporte integral desde la emisión hasta el fin de la vida útil.

Marlborough Partners, Deloitte, Clifford Chance y Ashurst actuaron como asesores de Xpansiv.

Para obtener más información, visite www.xpansiv.com y https://evident.global/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de prensa: pr@xpansiv.com