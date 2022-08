Xlear presenta una Contestación Enmendada a la demanda del gobierno sobre las declaraciones de la COVID-19. Proporciona aún más datos para respaldar el uso de Xlear como una capa adicional de protección

SALT LAKE CITY–(BUSINESS WIRE)–Xlear ha presentado una Contestación Enmendada en respuesta a la demanda del gobierno de EE. UU. contra la empresa. Según Nathan Jones, director ejecutivo de Xlear, la Contestación Enmendada tiene tres propósitos principales: Primero, proporciona a la Corte aún más datos que respaldan las declaraciones que hizo Xlear de que la higiene nasal es una capa adicional de protección en la lucha contra la COVID-19, que nuestros funcionarios de salud pública están ignorando. En segundo lugar, expone con mayor detalle cómo la demanda del gobierno de EE. UU. es un esfuerzo por censurar la ciencia que no concuerda con la estrategia fallida y miope de vacunas del gobierno para combatir la enfermedad. En tercer lugar, documenta cómo los expertos, incluido el Dr. Fauci, dicen cada vez más que la nariz es el lugar crítico para combatir el virus.

La Contestación Enmendada de Xlear proporciona dos nuevos estudios que respaldan las declaraciones que hizo Xlear sobre el uso de su aerosol nasal como una posible capa adicional de protección contra la COVID-19:

Un nuevo estudio in vitro comprobó que el uso de una solución salina simple detiene la replicación viral del SAR-CoV2 en el tejido pulmonar humano. Rafael R. G. Machado, Talita Glaser, Danielle B. Araujo, Lyvia Lintzmaier Petiz, Danielle B. L. Oliveira, Giuliana S. Durigon, Alessandra L. Leal, João Renato R. Pinho, Luis C. S. Ferreira, Henning Ulrich, Edison L. Durigon, y Cristiane Rodrigues Guzzo, ACS Pharmacology & Translational Science 2021 4 (5), 1514-1527, disponible en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34651104/. Nate Jones, director ejecutivo de Xlear, señaló: “El gobierno está de acuerdo, Xlear es una solución salina nasal. Este estudio in vitro documenta que la higiene nasal con solución salina ayuda a evitar que la COVID-19 se replique en el tejido nasal, que sabemos es donde el virus suele crecer e infectar a las personas”.

documenta que la higiene nasal con solución salina ayuda a evitar que la COVID-19 se replique en el tejido nasal, que sabemos es donde el virus suele crecer e infectar a las personas”. Una nueva investigación in silico determinó que los compuestos del extracto de semilla de pomelo (grapefruit seed extract, GSE) eran inhibidores efectivos del virus SARS-CoV-2. Belmina Saric, et al., In silico analysis of selected components of grapefruit seed extract SARS-CoV-2 main protease, EuroBiotech J., 5 (número especial 1); 2021, 5. DOI: https://doi.org/10.2478/ebtj-2021-0015. Lo que es más importante, estos expertos concluyeron que el GSE natural, que es un componente de Xlear, era más eficaz que las versiones sintéticas del compuesto.

Jones continuó: “Estos no son los ensayos clínicos aleatorios en los que el gobierno está tan enfocado, pero no se puede negar la creciente evidencia de que la higiene nasal debe usarse como una capa adicional de protección contra la COVID-19. Además, el gobierno anunció recientemente que no requerirá ensayos clínicos aleatorios para las nuevas variantes de vacunas; ese requisito parece aplicarse solo cuando le conviene al gobierno”.

Jones también señaló que todas las variantes del virus SARS-CoV-2 son cepas de coronavirus, y los expertos han recomendado durante mucho tiempo la higiene nasal para combatir a las diferentes variantes de coronavirus. “Por regla general, los métodos de prevención y las modalidades de reducción de síntomas (p. ej., medicamentos de venta libre, lavado de manos) no son variantes específicas; se usan contra resfriados y gripes en general, muchos causados ​​por coronavirus. Una contramedida que los expertos, incluido el gobierno de los EE. UU., recomiendan para combatir el resfriado común, incluidas las infecciones por coronavirus, es la higiene nasal”. DeGeorge KC, Ring DJ, Dalrymple SN. Treatment of the Common Cold. Am Fam Physician. 2019 Sep 1;100(5):281-289. PMID: 31478634, reimpreso por NIH como autoridad en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31478634/ (“Los tratamientos con eficacia comprobada para los síntomas del resfriado [infecciones por coronavirus] en adultos incluyen analgésicos de venta libre, zinc, descongestionantes… Los únicos tratamientos seguros y efectivos establecidos para los niños son… la irrigación nasal con solución salina…”). “Es sentido común, algo que parece faltar en la respuesta de nuestro gobierno a la COVID”, agregó Jones.

Como parte de sus esfuerzos para silenciar a Xlear, el Gobierno solicitó al Tribunal Federal de Utah que impidiera que Xlear presentara la Contestación Enmendada. El Tribunal Federal falló a favor de Xlear. El fallo de la Corte señaló específicamente: “El tribunal comparte cierta preocupación aquí, según lo expresado por los Demandados, de que el propósito subyacente [en la moción del Gobierno para evitar la Contestación Enmendada de Xlear] es evitar el descubrimiento de hechos en disputa que puedan respaldar las enmiendas propuestas por los Demandados”. “En otras palabras, el gobierno está haciendo todo lo posible para impedir que arrojemos luz sobre su fallida respuesta a la COVID-19”, agregó Jones.

“Una nueva variante más infecciosa y más peligrosa está arrasando la nación. Aumentan los contagios. Aumentan las hospitalizaciones. Aumentan las muertes. Al mismo tiempo, cada vez menos personas están dispuestas a vacunarse por tercera, cuarta, quién sabe cuántas veces”, señaló Jones. “Es obvio que necesitamos un enfoque nuevo y más amplio de ʻvaccine-plusʼ (estrategia de vacunas y más). Pero en lugar de educar a la gente, el Gobierno nos está demandando como represalia por hablar de ciencia. Tengo mucho miedo de que incluso al decirle a la Corte sobre estos nuevos estudios genere más represalias del gobierno, sin embargo, frente al fracaso del gobierno, ¿qué opción hay? Cuando la ciencia da paso al dogma, la gente sufre”, concluyó Jones.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los Medios de Xlear



Nathan Jones



media@xlear.com