Xlear Presenta Respuesta Legal a la Demanda del Gobierno

SALT LAKE CITY–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Xlear Inc. presentó la respuesta de la compañía a una demanda del Departamento de Justicia que alega violaciones de la Ley de la Comisión Federal de Comercio, entre otras acusaciones. La empresa negó todas las acusaciones del Gobierno y lanzó una serie de defensas afirmativas contra el Gobierno, incluidas las violaciones del derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda de Xlear. Nathan Jones, Director Ejecutivo de Xlear, emitió esta declaración con respecto a la Respuesta de Xlear:

Estados Unidos enfrenta una pandemia que ya está arrasando y otra nueva variante Omicron que se extiende como fuego, que según los estudios es más transmisible, resistente a las vacunas y tan grave como otras cepas. Como resultado, en todo el país, los casos nuevos están aumentando y batiendo récords; los hospitales vuelven a desbordarse; las escuelas están cerrando de nuevo; no solo estamos viendo infecciones progresivas, nos enfrentamos a reinfecciones; la NFL y la NHL se han visto obligadas a posponer juegos; y existe un riesgo real de que nuestras vidas y nuestra economía vuelvan a tener que cerrar. Es otra Navidad COVID en los Estados Unidos. La estrategia nacional de solo vacunas está fallando.

A pesar de esto, el Gobierno Federal continúa negándose a discutir o considerar otras posibles contramedidas, a pesar de que están respaldadas por ciencia sólida.

La respuesta de Xlear describe una serie de estudios, incluidos dos ensayos clínicos aleatorios (ECA) * y otros datos clínicos y de laboratorio, que corroboran con creces las afirmaciones de Xlear sobre la COVID-19. Un estudio ECA reciente encontró que el uso de higiene nasal en el tratamiento de personas mayores de 50 años infectadas con COVID-19 redujo el riesgo de hospitalización en 8 veces.** El Gobierno no ha cuestionado de manera significativa la legitimidad de estos estudios; el Gobierno no puede, ellos pagaron por algunos de ellos y han publicado algunos de ellos. El Gobierno tampoco ha ofrecido estudios contradictorios; no pueden. El Gobierno tiene conocimiento de estas otras contramedidas desde junio de 2020. Sin embargo, el Gobierno aún se niega a discutirlos o considerarlos.

La respuesta que presentamos también incluye un nuevo estudio in vitro realizado en el Instituto de Investigación Antiviral de la Universidad Estatal de Utah. *** Este nuevo estudio in vitro (que utiliza tejido de las vías respiratorias humanas) encontró que los componentes de Xlear eran antivirales significativamente más efectivos contra la cepa Delta de la COVID-19 que Remdesivir, medicamento antiviral aprobado por el Gobierno. Irónicamente, el Gobierno alega que es Xlear quien ha engañado al público.

El gobierno no solo se niega a considerar otras contramedidas; el gobierno, a través de esta demanda, ha tratado de censurarnos para que no informemos al pueblo estadounidense sobre la ciencia. El pueblo estadounidense tiene tanto el derecho como la necesidad de conocer la ciencia. Esperamos que esta demanda sirva como un vehículo para informar al público, así como para exponer las fallas abyectas de nuestro Gobierno en la respuesta a esta pandemia.

En lugar de tratar de silenciar a la ciencia, el Gobierno debería seguir los datos y trabajar con nosotros para ayudar a poner fin a esta pandemia.

