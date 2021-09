Xiomara Castro presenta su Plan de Gobierno para la Refundación de Honduras 2022-2026

La candidata por el partido de izquierda de Honduras, Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, este domingo en la capital Tegucigalpa dio a conocer su Plan de Gobierno para 2022-2026, en el que propone un cambio real para los hondureños que en los últimos 12 años han estado bajo sombra de una dictadura, cuyos principales miembros han sido acusados de narcotráfico y corrupción.

“DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA”

“Si alguna vez tuvimos la oportunidad de unirnos y levantarnos, y luchar contra la fuerza, el autoritarismo, y la oligarquía que explota este país, este es el momento, es ahora, es ahora o nunca”, comenzó en su discurso Castro.

El evento se llevó a cabo en el hotel Plaza San Carlos en la capital de Tegucigalpa, al lugar asistieron invitados especiales, militantes de LIBRE y medios de comunicación.

Este plan de gobierno integral lo dedico a la juventud, para generar trabajo y bienestar, en defensa de los valores por los que lucharon nuestros próceres a quienes honramos. Estampé mi firma y fiel compromiso. #PalabraDeMujer #PlanBicentenarioLibre. pic.twitter.com/OB0NRPHhHg — Xiomara Castro (@XiomaraCastroZ) September 5, 2021

Xiomara presentó el “Plan De Gobierno Para la Refundación de la Patria Honduras”, en el que está fundamentado en 7 ejes transversales, 30 propuestas que se cumplirán en los primeros “100 días”. El espíritu del plan de gobierno de Libre se basa en que el fin supremo de la sociedad y del Estado es el ser humano; la protección de los derechos del pueblo soberano y la naturaleza.

“En Honduras tenemos que ser claros, no podemos seguirnos engañando, solo existen dos propuestas: la de aquellos que simulan ser diferentes, pero representan el oficialismo, frío y cínico, junto a una falsa oposición que en todas sus intervenciones solo sirve para justificar el opresor sistema capitalista y su modelo neoliberal que nos oprime”, enfatizó la candidata de LIBRE.

La candidata explicó que la Democracia Participativa será el pilar central de su gobierno. “Construiremos un sistema político que facilite la capacidad de los ciudadanos para asociarse y organizarse con el fin de incidir en las decisiones públicas de manera realista, responsable e informada”. Ya sea por medio de mecanismo directos o a través plebiscitos, referendos y consultas ciudadanas.

“Nuestra propuesta representa un movimiento social fuerte, de protesta contra la dictadura, la corrupción y el narcotráfico. Al lado nuestro están los trabajadores, los jóvenes que cada día se incorporan más a nuestra lucha; los maestros que salen a las calles porque no hay escuelas, los que defienden la naturaleza contra la explotación de minas y ríos; las mujeres; los migrantes y sus familias; los agricultores, los ganaderos y los campesinos están de lado nuestro”, dijo Xiomara.

Castro señalo la profundad desigualdad social que vive el país, cuando la mayor parte de la riqueza está concentrada en el 1%, mientras el resto vive de rodillas, con alto nivel de pobreza.

“Cuando hablamos del modelo neoliberal y el capitalismo salvaje, a lo que nos referimos es a que pocas firmas en Honduras controlan la mayor parte de la riqueza. No es posible que los ingresos no lleguen a los 8 millones de hondureños, y que sólo el 1% concentre la riqueza y las ganancias. Esta desigualdad cruel tiene nuestra economía de rodillas, con alto nivel de pobreza, migración, destrucción del medio ambiente y ahora con las ZEDE, intentan vender en feudos nuestro territorio. No les vamos a permitir desarticular nuestra patria”, reafirmo Castro.

Según los últimos sondeos, la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro, se perfila como la favorita para ganar las elecciones presidenciales en Noviembre, seguida del candidato del Partido Nacional Nasry Asfura y en tercer lugar Salvador Nasralla.

El Plan de Gobierno de la Dictadura a la Democracia:

7 ejes transversales, 30 propuestas “100 días”

Derogación de las leyes que sostienen la dictadura:

Derogar Ley de Consejo de Seguridad y Defensa

Derogar Ley de Secretos

Derogar Ley del Código Penal de la Impunidad

Derogar Ley de Escuchas

Derogar Ley Fundamental de Educación

Derogar Ley de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE)

Derogar Ley de Coalianza

Derogar Ley de Reserva de información de MI AMBIENTE

Derogación del reglamento Interno del Congreso Nacional (hemorragia legislativa)

Derogar Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad

Derogar Ley de seguridad poblacional, que amparó, entre otras cosas, el pago de deudas de la ENEE a través de la inversión en bonos energéticos

Derogación de Ley de Empleo Temporal

Derrogar en forma legal, los fideicomisos del Estado en el Sistema Bancario

Asamblea Nacional Constituyente:

El primer día del gobierno, se convocará a una consulta popular para que el pueblo elija y organice la Asamblea Nacional Constituyente Originaria que redacte una Nueva Constitución

LIBRE quiere construir la democracia, la refundación, lo cual exige su propia ley y un nuevo rol del Estado democrático en defensa de los derechos y la economía.

El agotamiento del modelo político de la Constitución de 1982 que destruyó la primera consulta popular de la historia de Honduras, la cuarta urna – que se reflejó en el golpe de 2009, con que se originó la dictadura- exige una nueva Constitución para cimentar de nuevo y edificar la libertad.

La Asamblea Constituyente reunirá a todos los sectores de las y los hondureños (civiles y militares; empresarios y obreros; agricultores, ganaderos y campesinos; mestizos, criollos, blancos, indígenas, negros; religiosos y laicos) para convenir las bases legales de su convivencia futura en un nuevo orden consensuado y, al final fundamentar una democracia genuina, resiliente, que sea ella misma fuente de derecho. Esa es la esencia de nuestra propuesta.

Democracia Participativa

La democracia participativa será el pilar central del gobierno de LIBRE

Construiremos un sistema político que facilite la capacidad de los ciudadanos para asociarse y organizarse con el fin de incidir en las decisiones públicas de manera realista, responsable e informada

Los mecanismos de Plebiscitos, referendos y consultas ciudadanas. Este modelo democrático busca dar voz y poder a las personas y a las comunidades cuyas opiniones, anhelos y aspiraciones reciben poca atención en los mecanismos tradicionales de la democracia representativa, cooptada por las mafias

Organizar el Poder del Pueblo. El socialismo democrático que plantea LIBRE se sustenta en la construcción del Poder Popular, antiautoritario

Combate a la Corrupción

Solicitar el establecimiento de una Comisión Internacional para el Combate de la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH) a la ONU.

Establecer, promover y consolidar en costumbre, una Ética Pública de Probidad, Integridad y Honestidad, como compromiso de transparencia, ético, humano y moral personal con y al servicio del pueblo.

Derogar el Código Penal de la Impunidad e introducir reformas para facilitar la intervención ciudadana en la persecución del delito público.

Fortalecer las penas

Definir con precisión las medidas sustitutivas y proteger el derecho a la denuncia.

Que se investigue y se castigue al corrupto y al corruptor.

Se resalte en la sociedad el derecho de la diferenciación premiando la honradez, distinguiendo al ciudadano o ciudadana u operador de justicia ejemplar, y a toda persona que condene con vehemencia al delito.

Derogar Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que creó la dictadura, subordinándole al Ejecutivo los demás poderes del Estado, que tenían que balancearlo.

Derogar “Ley de Secretos”, Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional.

Derogar Ley de seguridad poblacional, que amparó, entre otras cosas, el pago de deudas de la ENEE a través de la inversión en bonos energéticos y la compra de un avión presidencial. Acciones declaradas en secretividad al amparo de reformas espurias.

Actualizar la legislación vigente en la materia para garantizar un compromiso con el “Servicio Público”, especialmente una Ley del Reclutamiento, selección, profesionalización, ascenso, reconocimiento y remoción de los empleados y funcionarios sobre la base de mérito, capacidad, compromiso y actuación apegada a Ley.

Instituir una Reforma integral al sector público en donde se establezca la acreditación de competencias de los y las servidoras públicas. La contratación de personas sin competencias para sus cargos es un acto inmoral de ambas partes.

Reformar la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con el propósito de quitar los estorbos que les han puesto y fortalecer la intervención ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública nacional.

Auditar todos los fondos públicos, especialmente subsidios, asignados y erogados por el Congreso Nacional.

Recuperación de las empresas estatales:

ENEE

HONDUTEL

SANAA

AEROPUERTOS

PUERTOS

CARRETERAS (no más peajes)

Austeridad:

Ordenar la venta del avión presidencial

Ordenar venta de vehículos de lujo del Estado

Ordenar la disminución de sueldos de altos funcionarios y todo gasto oneroso de programas e instituciones que duplican funciones.

Seguridad Ciudadana:

Proponemos formar una policía comunitaria y eficaz. LIBRE se compromete a promover y consolidar la formación de una policía de orientación comunitaria, debidamente preparada para tener una relación más horizontal y de confianza con la población, aumentando así su efectividad para disuadir y enfrentar el delito.

Despolitizar el sistema de seguridad y justicia.

Asegurar que el funcionamiento de entidades como el Ministerio Público, Poder Judicial se rijan por políticas de interés general y un sistema de méritos, y no por intereses políticos particulares o mezquinos personales.

LIBRE se compromete a fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la selección y evaluación de los titulares de estas instituciones en el Congreso Nacional.

Combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos como una actividad que retroalimenta a las organizaciones criminales.

Desarrollar un sistema de inteligencia económica para el rastreo, detección y desactivación del lavado de capitales provenientes del crimen organizado transnacional y nacional, ligado al narcotráfico, a la minería clandestina, al tráfico de personas, a tala ilegal de madera, a la trata de inmuebles asaltados y financiamientos dudosos.

Recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado.

Desplegar una estrategia de recuperación de los territorios sin ley que combine el balance entre el uso proporcionado y responsable de la fuerza, el sistema de inteligencia e investigación, y la ampliación de la red estatal de servicios de apoyo para las víctimas y la prevención del delito, incluyendo la presencia suficiente de protección en el transporte, el sistema educativo y las actividades económicas lícitas.

Optimizar los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos.

Fortalecer los controles para resguardar el territorio de las amenazas del crimen organizado que se aprovechan de la porosidad de las fronteras nacionales. Incluye los sistemas de rastreo, radar, patrullaje y seguridad portuaria no intrusiva. Se promoverá la seguridad compartida en coordinación con otros países, especialmente centroamericanos, pero también México y EUA para resguardar el espacio marítimo, terrestre y aéreo.

Desmilitarizar la seguridad. Asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y las policías, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana. Los guardianes del pueblo no pueden ser los mismos que los defensores del territorio, porque cada cual se entrena para su fin especifico.

Económicas:

Reducción del precio de la Energía Eléctrica.

Los pobres no pagarán energía eléctrica (-150KWA).

Revisar y cancelar legalmente, previo pago cuando corresponda, los contratos corruptos de Energía Eléctrica otorgados por el Estado a precios sobrevalorados.

Reducción de los impuestos de los combustibles igualando los precios del gobierno del Poder Ciudadano, para tener los combustibles más baratos de Centro América.

Reapertura para el sector agrícola y el sector informal, del Banco del Estado, Banadesa.

Ordenar de forma inmediata, una auditoría internacional sobre la deuda interna y externa, y la readecuación de la misma.

Auditoría a la tasa de seguridad y a los fondos de la OABI .

Derogar en forma legal, los fideicomisos del Estado en el Sistema Bancario que son lesivos a la economía nacional.

Reformas de la Ley de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) que impiden que el sector financiero nacional otorgue créditos y refinancie las moras de los ciudadanos y de las empresas.

Cumpliendo la Constitución ordenar se cancelen de inmediato todos los monopolios y oligopolios que operan a nivel nacional, sin temor a quienes pertenezcan.

Ordenar se revisen, se adecuen y cancelen las exoneraciones fiscales, especialmente aquellas que se han convertido en privilegios y no en incentivos para la inversión como estaban programadas.

No se pondrá ni un solo impuesto al pueblo hondureño, ni al sector productivo, ni comercial, ni mucho menos a los pobres.

Cancelar los impuestos que han afectado al consumidor final y la competitividad del sector empresarial.

Se impondrá compromisos de aportación a los grandes capitales financieros, con el fin de financiar becas y empleo para los jóvenes.

Aprobar un ingreso universal para las familias pobres y su financiamiento se generará de los programas de ahorro por combate a la corrupción, austeridad del Estado, e ingresos adicionales que obtendremos por el combate a la evasión, los aumentos de la capacidad productiva del país y la cancelación de exoneraciones fiscales

Derechos Humanos:

Ordenar una amnistía para los presos políticos y un indulto para aquellos prisioneros que fueron condenados indebidamente por protestas en defensa de los derechos humanos y de los recursos naturales.

A los autores intelectuales y materiales del asesinato de Berta Cáceres y Margarita Murillo, exigiremos que se les aplique el peso de la justicia.

Compromiso en la reparación a las víctimas de la violencia política, asesinados en el fraude del 2017, y feminicidios.

Cárcel domiciliaria para todo prisionero de la tercera edad con graves problemas de salud.

LIBRE garantizará desde el gobierno la protección y el goce pleno de todos los derechos de los ciudadanos, en primer lugar, los necesarios a la dignidad, como son el derecho a la vida alimentación, al empleo, la vivienda, salud, ambiente sano y educación y seguridad, la libertad cívica primigenia, la solidaridad y la igualdad ante la ley.

Implementar una Política Pública Integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos.

Impulsaremos un Nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos. Nos concentraremos en generar una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de la institucionalidad pública, el acceso efectivo a la justicia y la reparación.

Nuestro gobierno construirá una base amplia de inclusión de grupos sociales que sufren discriminación, proponiendo el respeto pleno de todos los derechos de los partidos y los gremios, los individuos, los colectivos y los pueblos originarios.

Social:

Aumento al salario mínimo justo, que compense el alto costo de la vida y el costo de la canasta básica.

Generar 200 mil empleos en los primeros dos años, en los sectores de reforestación, agricultura, sector informal e industria, especialmente para los jóvenes.

Derogación de Ley de Empleo Temporal.

Derogación Ley Marco de Seguridad Social con el fin de consensuar nuevas leyes para estos sectores.

Crear el programa de Seguridad Alimentaria en apoyo a los agricultores, ganaderos y campesinos.

Adoptar nuevamente el bono tecnológico creado en el gobierno del Poder Ciudadano.

Apoyar con financiamiento y tecnología la sustitución de importaciones, especialmente en alimentos.

Educación:

Renegociación del Estatuto del Docente y apertura de las normales de educación nocturnas y diurnas en todo el país.

Becas para niños de bajos recursos de escuela primaria, secundaria y universidad.

Matrícula Gratis universal para las escuelas públicas y Merienda Escolar.

Derogar Ley Fundamental de Educación

Garantizar el financiamiento de un Sistema Educativo renovado de primera clase mundial, en todos sus niveles y modalidades.

Transformar el Currículo Nacional Básico, sus contenidos y ejes, dotándole de una filosofía que responda a los principios de libertad y justicia social, soberanía y democracia alineados con el pensamiento morazánico, y promoviendo la pedagogía de la memoria histórica.

Crear un programa de apoyo financiero para los egresados de la educación no formal, con la dotación de un fondo de capital semilla, para la formación de microempresas. (Se priorizará a los sectores más vulnerables en condición de mayor pobreza, en especial a madres solteras.)

Crear un programa de educación por cárcel para los sentenciados como una opción más dignificante y productiva, contribuyendo a la disminución de la población carcelaria y asegurando el principio de la rehabilitación.

Erradicar el analfabetismo y progresivamente eliminar las escuelas unidocentes y luego las bidocentes, gradualmente disminuir la carga de alumnos por aula hasta un optimo .

Crear la Editorial de la Secretaría de Educación para garantizar que los estudiantes tengan acceso a libros de texto y material didáctico de calidad, y pertinentes, también en los formatos digitales.

Establecer centros de estimulación temprana, mecanismos de transporte gratuito y un programa integral de becas orientadas a estudiantes de hogares pobres.

Garantizar el uso de las tecnologías de información y comunicación, democratizando su acceso gratuito a Internet educativo y acceso subsidiado a un aparato electrónico para garantizar la cobertura. Establecer mediante CONATEL una plataforma virtual de acceso libre y gratuito, vinculado a un sistema radial y televisivo de educación pública con carácter permanente.

Rehabilitar y repotenciar al menos el 50% de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año de gobierno, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central. Una vez rehabilitada la infraestructura existente, invertir en la construcción de nuevas aulas y escuelas en las zonas priorizadas.

Asegurar las articulaciones entre los distintos niveles y ofertas educativas, exigiéndolo al Consejo Nacional de Educación, cuya competencia es.

Generar un programa de captación de jóvenes mediante ofertas extracurriculares de educación política, con acceso a todos los partidos y de formación artística, deportiva y en oficios, que les permitan espacios de desarrollo humano.

Refundar la formación docente, fortalecer e incentivar los mecanismos de actualización permanente. Impulsar la contra reforma del sistema educativo, revisando y actualizando el Estatuto del Docente Hondureñ

Fortalecer la educación superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

La Educación no agota en el aula, a medida que vayamos superando la crisis de la pandemia y la violencia, hay que llevar los educandos al campo y a la calle, a la naturaleza y al espacio cultural, hay que llevarlos a visitar y explicarles los monumentos, los museos y los espacios artísticos, a las fábricas, las fincas y los talleres artesanales.

Salud LIBRE:

Redefinir el sector salud en Honduras, estableciendo la pre-eminencia del sector público, que se dedicará a la prevención como el mejor mecanismo para evitar que la gente se enferme.

Renovaremos la infraestructura actual y la creación de una red nacional de salud pública, accesible a toda la población, con especial énfasis en los niños y niñas, las mujeres y los adultos mayores.

Vamos a asegurar la vacunación mediante el recurso a la mayor diversidad de proveedores como China continental y Cuba.

Aseguraremos la veeduría social en la compra y distribución de la vacuna.

La vacunación no será un negocio para una minoría ni un privilegio para los activistas políticos sino un derecho para toda la hondureñidad.

De ahora en adelante en contextos de emergencia, cuando sea preciso, se pondrá a los hospitales privados a disposición del pueblo hondureño.

Aumentar sustancialmente el presupuesto asignado a Salud en nuestro periodo de gobierno y se eliminarán los cobros que se hacen en hospitales y centros de salud públicos.

Compraremos medicamentos y reactivos de laboratorio para toda la red pública a nivel nacional, modernizaremos y daremos mantenimiento a todo el equipamiento.

No se dará un paso más en la privatización del sistema de salud. La salud es un derecho no una mercancía.

Crearemos las mesas ciudadanas de salud que vigilarán la correcta administración de los recursos de salud en cada municipio.

Se abrirán hospitales y centros de salud según necesidad en las zonas de mayor crecimiento poblacional. Cada municipio contará con acceso a ambulancia y atención de salud las 24 horas.

Remodelaremos todos los centros de salud a nivel nacional, garantizaremos las condiciones de agua, energía, seguridad y saneamiento en todos los establecimientos de salud. Mejoraremos el sistema de información, cada centro integral de salud contará con un laboratorio, rayos X y ultrasonido. Cada hospital contará además con un tomógrafo y un quirófano de alto nivel.

Utilizaremos parte del Centro Cívico Gubernamental para la creación del Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional del Riñón, y el Laboratorio Nacional de Medicamentos que proponen nuestros científicos.

Salud Mental y Emocional:

Se creará la Unidad de salud emocional dentro del sector salud encargada de planificar, administrar y coordinar los programas y actividades relacionados con la salud mental y emocional. Se encargará de capacitar a nivel nacional al personal médico, docentes y empleados públicos en temas de salud emocional.

Se colocarán profesionales de psicología en salud emocional en cada centro de salud a nivel nacional y en todas las direcciones departamentales de educación pública a nivel nacional.

Modelo Económico Alternativo:

El sistema capitalista no funciona para las mayorías. El modelo neoliberal no habría conseguido de manera sostenible atraer las inversiones, generar el empleo y satisfacer las necesidades de producción desde tiempo atrás, mucho menos generar la renta que la nación ocupa para sus servicios ahora en emergencia.

Xiomara y LIBRE proponen un modelo económico alternativo que se fundamente en la formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil /Privada y Social, como las cooperativas y los emprendimientos solidarios. Otro elemento indispensable es el reconocimiento de la importancia fundamental de la participación del Estado en corregir las distorsiones del mercado y orientar la inversión en función de una convivencia armónica con el ambiente y hacia la producción prioritaria, en vez del consumo enajenado. Nuestro gobierno promoverá activamente un modelo nuevo que procure la equidad entre géneros, etnias, generaciones y territorios con el fin de impulsar un Desarrollo Humano Sustentable.

Género: Nada sobre Nosotras, Sin Nosotras

El diagnóstico del problema de género es desolador. Honduras es uno de los peores países en violencia de género, del Continente y ese problema ha empeorado en vez de mejorar. Anualmente, se reciben aproximadamente 20 mil denuncias por violencia doméstica; cada tres horas se denuncia una agresión sexual y cada 21 horas, muere una mujer asesinada por su condición. En el marco de la pandemia, desde que se estableció el toque de queda por la emergencia sanitaria, se registró un aumento de muertes violentas de mujeres y múltiples denuncias por violencia intrafamiliar, cuando las mujeres fueron obligadas al confinamiento junto a su agresor. Ante el escandaloso incremento del femicidio y el maltrato doméstico de las mujeres que hemos testimoniado en los últimos años, resulta emblemática la aprobación hace unos meses, de un novel Código Penal que reduce las penas de los delitos contra las mujeres, y contra la corrupción.

Defender los derechos de la mujer desde todos los campos de la sociedad, pero especialmente desde la presidencia de la República.

Fin del patriarcado y los feminicidios

Introducir la perspectiva de equidad de género mediante la participación de verdad paritaria en todo proceso polí

Aumentar al presupuesto para asegurar el abastecimiento de métodos de planificación familiar para las mujeres en los centros de salud y educativos.

Facilitar la distribución, venta y uso de la PAE. Que permite interrumpir la fertilización en sus primeras horas.

Despenalizar el aborto por 3 causales: 1. en caso de violación, 2. en caso de que la vida de la madre corra riesgo y de 3. malformaciones fetales que impidan una vida digna.

Aprobar e implementar en todos los niveles educativos, la educación sexual integral que en primer lugar enseñe respeto para el otro.

Impulsar la reactivación económica y social mediante una estrategia de inserción y participación efectiva y beneficiosa de la mujer en la economía del país, que incluya el reconocimiento de todo tiempo laborado.

Crear refugios de mujeres y niños víctimas/sobrevivientes de violencia.

Impulsar proyectos agroecológicos productivos en las comunidades, con miras a construir una alternativa de ingreso para las mujeres.

Establecer un centro de atención integral especializado para mujeres migrantes que impulse la reinserción social para las mujeres migrantes retornadas.

Migración:

Desde el golpe de Estado, a causa de la violencia, miseria y pérdida de esperanza, ha explosionado la cantidad de migración expulsada del interior y desde Honduras al exterior. Mientras que la crisis económica en las ciudades y las políticas inhumanas y xenofóbicas en el extranjero han recrudecido las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes a manos de autoridades abusivas y de delincuentes desalmados.

Migración interna de lo rural a lo urbano causada por desigualdad en propiedad de la tierra: La injusticia en la propiedad de la tierra de origen histórico está relacionada con la acumulación del poder político y la forma del gobierno. Los orígenes de esa condición se remontan a estructuras coloniales de tenencia que favorecieron estructuras autoritarias, racistas y clasistas. Luego cuando aumentó la población y avanzó la mercantilización del agro a mediados del siglo XX, esas estructuras generaron un desplazamiento y un problema agrario, principal causa de conflictos violentos en la región, los que sin embargo no han resuelto esta tensión.

Gestionar con el gobierno estadounidense para la reunificación de las familias en el extranjero

Programas de dotación de empleo crearemos mejores condiciones de vida en Honduras para que no tengan que emigrar como sucede en las grandes caravanas.

Política migratoria humanista: Honduras por su ubicación geográfica es un país de origen, tránsito e incluso destino de población migrante. Esos flujos ejercen un derecho que el gobierno de LIBRE protegerá.

Se buscará contrarrestar las migraciones forzadas, garantizando el derecho de las personas de vivir y/o retornar a un país y un lugar seguro, en condiciones de dignidad y libertad.

Generación de empleo nuevas oportunidades: La falta de empleo digno es uno de los factores más graves de expulsión de población.

LIBRE se enfocará en la generación de empleo masivo, inclusivo para juventudes y otros en desventaja

Crear un modelo de estimulación económica para la microempresa de los sectores sociales, el que garantizará acceso a empleos dignos sostenibles para esos sectores mayoritarios y asimismo oportunidades.

Garantía de seguridad jurídica en condiciones socio políticas estables que invitará confianza, inversión privada y crecimiento económico a largo plazo. Con esas políticas nos proponemos resolver los problemas estructurales de seguridad y asimismo enfrentar las causas duras de la migración

LIBRE trabajará con la comunidad hondureña en la diáspora para implementar medidas específicas de protección al migrante y a sus redes.

Se reducirá la comisión que cobra la banca por el cambio de la moneda, de dólar al lempira, para garantizar que la familia beneficiada por la remesa desde el exterior reciba de forma justa un mayor porcentaje.

Al mismo tiempo implementará medidas al sistema financiero, a través de la Comisión de Banca y Seguros, para que toda la población migrante hondureña -sin importar su estatus migratorio- pueda acceder a coberturas como: seguros de vida, créditos sociales, de vivienda, fondos de pensiones y otros beneficios iguales a los de cualquier ciudadano en Honduras. Se garantizará esos beneficios y facilidades a la población hondureña en el extranjero que desee regresar al país y poseer medios de vida sustentables como una vivienda.

Medio Ambiente:

Recuperar las zonas de recarga hídrica (cuencas hidrográficas) retomando la iniciativa interrumpida del Poder Ciudadano de reforestar, y los compromisos del país de restaurar el bosque perdido y reducir en 40% el consumo doméstico de leña verde a 2030.

Establecer un programa de adaptación y mitigación al cambio climático. En consonancia a convenios regionales, asegurar a) las estrategias de reciclaje de materiales sólidos, b) la reducción de contaminación en aire, aguas y suelo c) el seguimiento a la huella de carbono de nuestra industria, y d) la prohibición de importar desechos tó

Construir represas públicas de servicios múltiples (irrigación, control de inundaciones, acuicultura y producción de energía) en puntos estratégicos que eviten las inundaciones y atesoren el água lluvia de los inviernos.

Bajo un esquema de ordenamiento territorial, definir las áreas de producción de leña y madera y las que sean exclusivamente de conservación rigurosamente protegida, para asegurar que se cumpla con un manejo forestal sostenible, con aprobación y beneficios comunitarios.

Promover la incorporación responsable a financiamiento de bonos azules para asegurar proyectos sostenibles orientados a la protección de ecosistemas marino-costeros, manglares en la zona de Litoral y en los lagos del interior y represas.

Establecer la veda forestal en áreas de conservación como mecanismo de control para frenar el avance de la ganadería extensiva, la tala ilegal y la degradación del bosque en sitios de interés ecológico para el país como las biosferas.

Impulsar mediante la forestería comunitaria con cooperativas agroforestales, la generación de empleo digno y permanente en zonas rurales, con incentivos para producción, protección y conservación forestal. El gobierno construirá viveros de gran escala, por regiones y asegurará asistencia técnica a las comunidades que siembren. Y se invitará a escuelas y colegios a participar en programas de reforestación masiva con especies indicadas.

Invitar el acompañamiento de la población en actividades de verificación, denuncia y educación ambiental a nivel local comunitario será crucial en ese esfuerzo.

Eliminar las concesiones de minería a cielo abierto que atentan contra el patrimonio natural de la nación, y desplazan comunidades.

Hacer rentable la foresta. La caficultura bajo cubierta y agroforestería tendrán los incentivos que aseguren beneficios sostenibles a propietarios de terrenos y las zonas de producción. Y se fomentará una diversidad de cultivos en asocio de agricultura, piscicultura, pastos y cultivos de grano con frutales, especies medicinales y maderables.

Revisar el marco técnico y legal para regular la minería artesanal que genera beneficios compartidos. Será obligada y vinculante la consulta previa e informada a todas las comunidades cercanas a los sitios de pretensión de extracción minera o concesión hidroeléctrica.

Fortalecer el cuidado de la vida silvestre e implementar las restricciones que impidan su tráfico y los protejan.

Derogar Ley de Reserva de información de MI AMBIENTE, en el que se decretó una reserva de información sobre lo relativo a los Estudios de carácter técnico contenidos en las solicitudes de licencias ambientales, como la ubicación de los mismos.

No otorgaremos permisos de explotación de las cuencas de los ríos, minas a cielo abierto, y los permisos y concesiones dados ilegalmente que están destruyendo nuestra naturaleza

Desarrollo Agropecuario y Soberanía Alimentaria:

Asegurar la legalización de las tierras agrícolas bajo el control de las agrupaciones de campesinos beneficiarias de la reforma agraria (retomando el propósito del Decreto 18-2008 del gobierno del Poder Ciudadano, después vaciado). Garantizando el acceso a esas tierra por igual de hombres y mujeres, tal como lo establece la ley.

Sanear y legalizar las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes empezando con las que actualmente están en conflicto. Ateniéndonos a los compromisos legales vigentes, incluido el Tratado 169 de la OIT.

Elaborar una estrategia contra la pobreza rural y por la soberanía alimentaria, enfocada en las zonas de mayor pobreza, distribuyendo tierras ejidales, nacionales y fiscales para la producción agrícola y pecuaria para la subsistencia y el mercado local a costos más competitivos. Para ese fin,

Apoyar a los productores de granos básicos con insumos para el control de plagas, extensión técnica efectiva, subsidiando proyectos comunitarios de riego que aseguren las cosechas en épocas secas e instalando cajas rurales para dinamizar la economía agrícola en todo el país. Apoyar al sector campesino para encargarse del manejo de la cadena de valor de sus productos, sin necesidad de intermediarios que acaparan el mayor porcentaje de ganancias.

Asegurar el derecho de las comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes a la consulta libre, previa e informada, con carácter vinculante, sobre cualquier proyecto agrícola que se quiera desarrollar en su vecindad por el Estado, empresas privadas (nacionales o extranjeras) de cualquier modalidad, o asociaciones público-privadas.

Rescatar y fortalecer BANADESA como banco de desarrollo que asegure a la pequeña y mediana producción agrícola, el otorgamiento de créditos a plazos prologados, bajas tasas de interés y/o con garantías solidarias.

Fortalecer al Instituto Nacional Agrario (INA) como el ente rector del Estado en la legalización y redistribución de las tierras nacionales, ejidales y fiscales que queden vacías.

Incrementar la reserva estratégica nacional de granos básicos mediante la construcción de silos y bodegas regionales que aseguren la provisión de los principales productos agrícolas para consumo nacional y así reducir la especulación y volatilidad extrema de precios en los mercados. Con almacenamiento además de semillas para cobertura del 20% de un ciclo de siembra de maíz y frijol.

Promover el establecimiento de huertos familiares y comunitarios para producción de hortalizas y frutas de consumo local, priorizando el uso de semillas criollas. Así fortaleceremos la organización y mejoraremos la dieta.

Desarrollar un Programa Integral de Mejoramiento de la Ganadería Bovina, para proveer al sector servicios de control de epizootias, extensión técnica y mercadeo en subastas para el incremento sostenido de la producción, productividad, rentabilidad y mejora del manejo ambiental.

Impulsar la Reforma Agraria Integral es decir con crédito y asistencia, para que las familias campesinas puedan adquirir tierras y cultivarlas.

Resolver, según ley, los conflictos agrarios y responder a compromisos contraídos y a la demanda de tierra de los diferentes sectores: la mujer campesina, los campesinos organizados y la de los pueblos indígenas. Se debe sembrar solamente la tierra con vocación de cultivo.

Desarrollo Industrial:

Formular una política industrial del Estado que impulse el desarrollo industrial en sectores de alta potencialidad (forestal, de alimentos, hortofrutícolas, energía, biocombustibles, farmacéutica) y de alta tecnología.

Establecer un régimen de incentivos para desarrollar clusters (conglomerados de empresas de actividades relacionadas para lograr ventajas comparativas y competitivas), particularmente en los sectores: turístico, forestal, agroturístico, agroindustrial, energético, minería e hidrocarburos y farmacéuticas

Concertar con el sector privado y las organizaciones civiles un conjunto de reformas estructurales para promover la inversión extranjera directa fuera de las concesiones.

Diseñar políticas sectoriales y geográficas diferenciadas, integrando sectorialmente y/o territorialmente distintos mecanismos de creación de empleo.Orientadas a la Innovación en producción y mercadeo

Desarrollar programas de capacitación y formación técnica en conjunto con las universidades y centros de formación profesional en áreas como la comunicación, la electrónica, las telecomunicaciones, biotecnología, diseño, entre otras.

Promover el establecimiento de parques industriales tecnológicos y agroparques que agreguen el valor de la tecnología de proceso a las exportaciones.

Crear Centros de Productividad e Innovación para incrementar la producción y productividad de las empresas con participación de empresa, trabajadores y académicos.

Concretar una agenda de Economía Digital para impulsar las industrias creativas, la formación de talento digital, tanto a través de bootcamps, orientado a impulsar innovación de las empresas, producción creativa y apoyar el débil ecosistema de emprendimiento.

Expandir la inversión en innovación para incrementar la competitividad el descubrimiento de nuevas actividades y productos para la exportación.

Incentivar la integración (encadenamiento productivo) de las empresas maquiladoras con otras empresas nacionales, incorporando más conocimiento y otros insumos locales.

Crear un marco regulatorio para la certificación y normalización técnica en la producción de bienes y servicios, con participación del sector privado, a través de un organismo de acreditación autónomo y auto sostenible.

Crear facilidades y mecanismos que acerquen a los productores directos con los consumidores, tales como, mercados vecinales y digitales, ferias, mayoreos y otros.Orientada a la micro y pequeña empresa, sabemos que al menos por hoy la micro y pequeña empresa son las que ofrecen la mayor cantidad de empleo:

Establecer planes de producción sobre bases de PYME en: industria, servicios básicos, servicios financieros, construcción y comercio, identificando mercado interno y externo.

Diseñar una estrategia de desarrollo económico que permita incrustar a la pequeña y mediana empresa local de forma efectiva en la estructura productiva del país mediante distritos o cadenas de valor.

Fomentar la inversión privada de todos los sectores de la economía, pero especialmente de aquellas actividades intensivas de mano de obra, artesanales, de procesamiento, enfatizando el apoyo a la pequeña y mediana empresa.

Promover la diversificación productiva, la competitividad, la atracción de inversión nacional y extranjera con el ingrediente de cambio y transformación de la estructura productiva, la apertura de nuevos y mejores mercados y el aprovechamiento de las cadenas globales de valor.

Apoyar el eslabonamiento productivo de las MIPYMES en el marco de cadenas productivas y de valor vinculados al sector exportador mediante asistencia técnica, capacitación, consultoría especializada, promoción de mercados, comercialización, mercadeo y distribución internacional, en alianza con organismos especializados.

Organizar redes empresariales asociadas a MIPYMES para la diversificación productiva y mejorar la competitividad.

Implementar mecanismos especiales de acceso al financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en condiciones favorables de mercado a fin de coadyuvar en la generación de empleos y al crecimiento y desarrollo del sector.

Desarrollar estudios e investigaciones sobre transferencia de tecnologías apropiadas para promover el desarrollo de las MIPYMES y empresas del SES. Entre las industria además nos interesa particularmente la del Turismo.

Ciencia y Tecnología:

Se propondrá realizar las acciones necesarias para ejecutar y darle completo cumplimento a los preceptos y acciones establecidas en el Decreto No. 276-2013 Ley para la promoción y Fomento del Desarrollo Científico, Tecnológico y la Innovació Se obliga a financiarlo.

Planteará establecer los mecanismos institucionales para la interacción eficaz entre el sector público, la empresa y la academia, fundamentalmente la UNAH, para que esta última impulse la investigación y las empresas públicas y privadas generen, adopten y difundan nuevos procesos tecnológicos y productos, y se enriquezca el saber en la academia.

Elaborará las bases (levantamiento de datos) para obtener un sistema nacional de información. Con el objeto de identificar las potencialidades con que cuenta el país; en este aspecto la inclusión del sector empresarial -en su sentido amplio- será básico, dado que aportarían las experiencias al respecto de la innovación.

Asignará al menos el 1% del PIB para inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. “Estudios diversos reconocen la importancia de invertir valores superiores al 1% del PIB en I+D, a sabiendas que estas generan un retorno social del 40% o más (MICITT, 2015).

Elaborará una estrategia de consecución de recursos con la participación de la cooperación internacional, y países amigos que permitan generar y transferir tecnología a Honduras. Y buscara recursos complementarios con la empresa privada interesada en desarrollar tecnología idónea.

Estimulara la interacción entre centros de investigación públicos y privados que fortalezca la transferencia de tecnología hacia el sector productivo, con objeto de incrementar la competitividad y generar un círculo virtuoso para beneficio mutuo.

Creará Centros Comunitarios Inteligentes, particularmente, en poblaciones y comunidades rurales e indígenas, con lo que se pretende impulsar o reforzar la cultura del conocimiento y la exploración de los conocimientos tradicionales.

Coordinará con las autoridades de educación, el estudio y análisis de la matriz de estudios desde párvulos, para darle su peso debido a las ciencias exactas y lógica, sin descuidar otros campos del saber.

Identificará jóvenes con grado de excelencia, que puedan contribuir a incrementar las acciones de innovación que persiguen el Estado y la sociedad hondureña. y la contratación de profesionales de alto nivel.

Nuestro gobierno fomentará la enseñanza ilustrada de la ciencia para inducir un tipo de pensamiento que es fundamental para todo el quehacer social. La enseñanza de la ciencia deberá ser eje transversal de la educación pública. Pero es imperativo -fundamental- enseñar la ciencia como solución de problemas de investigación y contar con docentes de excelencia académica, con que se fortalezca la calidad de la educación científica; una educación que, en vez de promover la memorización de datos o dogmas, implemente “metodologías pedagógicas basadas en la indagación y resolución de problemas, que privilegie los valores y destrezas del pensamiento científico y matemático, los métodos por sobre los contenidos. Por ejemplo: Aprende Ciencia Haciendo Ciencia; “también se debe poner énfasis en lograr que la educación sea de calidad, y para ello “es necesario entender cómo aprenden las personas, en especial los niños”, dijo Mario Molina ganador del Premio Nobel de Química 1995.

Turismo:

Promover el turismo interno más diverso, mediante propuestas de turismo nacional y trabajo conjunto con las cámaras de turismo y municipalidades del interior.

Mejorar la competitividad y sustentabilidad del sector turismo, creando un fondo de apoyo para casos de emergencias debido a catástrofes naturales, y para promover la diversificación de la oferta.

Promover el Agroturismo como propuesta que busque el desarrollo estratégico de las áreas rurales, aprovechando la potencialidad de la principal actividad productiva del país y el recurso paisajístico/belleza natural de Honduras. El agroturismo es el componente del turismo de más rápido crecimiento a nivel mundial y es la forma más eficiente de diversificar y dinamizar los ingresos de áreas agrícolas y forestales, de manera que funciona como simbiosis productiva. En el país ya existen emprendimientos aleatorios en sectores agrícolas como el café y el cacao, pero el Estado aun no visualiza y menos implementa una política de desarrollo de este componente.

Revisión de las Tasas turísticas para fomentar el turismo nacional. En la actualidad el turismo nacional está gravado con tasas impositivas similares a las que tienen los artículos de lujo. Que no hacen diferencia en cuanto a la calidad y costo de los servicios que se adquieren.

Fomentar el reconocimiento mundial por parte de la UNESCO al Paisaje Cultural del Corredor Lenca/Maya. El turismo cultural es otra de los componentes turísticos más estables a nivel mundial, solo superado por el turismo de playa. El reconocimiento del valor que tiene el patrimonio cultural para la industria puede servir para generar mayor interés y aumentar la capacidad del rubro para atraer inversiones internacionales.

El presupuesto y las políticas públicas al servicio de las mayorías:

Política fiscal y monetaria para tener con qué cumplir

¿De dónde provendrán los recursos para financiar los programas y proyectos a impulsar? El modelo económico ha privilegiado las exoneraciones fiscales, no como mecanismo para promover inversión provechosa, sino mayormente como beneficio para élites económicas asociadas al poder, lo que a la vez que fuente de corrupción, drena al público de los recursos para los servicios. Honduras tiene en el mundo uno de los montos más grandes en exoneraciones fiscales, llegando a 7% del PIB. La corrupción misma es otro importante drenaje de recursos que tanto se necesitan para apoyar el crecimiento económico y mejorar la equidad. También hay espacio fiscal en una asignación de recursos mejor orientada, en la mejora de la eficiencia y en la calidad del gasto público, históricamente pésima.

Propuestas en materia de política fiscal:

Será preciso concertar una reforma tributaria que proporcione mejor las desigualdades en el pago de impuestos. Eso incluye una reducción de las exoneraciones, combatir frontalmente la evasión fiscal, eliminar lagunas del Código Tributario a favor de grupos de privilegio y velados intereses políticos, y mejorar el conjunto de la administración tributaria. ¡Se puede!!Lo haremos!

El gasto público estará encaminado a apoyar el crecimiento económico y beneficiar con servicios y empleo a los sectores más desposeídos.

Reconstruir los sistemas de salud y educación.

Aumentar lo más rápidamente posible la cobertura de la seguridad social, incrementándola año con año, con miras a la eventual cobertura universal.

Reorientar los programas asistenciales a fin de verdaderamente lleguen a las familias de menores ingresos, sin otra condición y en forma transparente.

Mejorar sustancialmente la eficiencia del gasto público con programas de monitoreo y evaluación por resultados.

Readecuar la deuda, a fin de reducir su peso dentro del presupuesto nacional.

Desarrollar un programa de inversión pública de apoyo a la infraestructura, caminos y carreteras (vid SUPRA) lo cual a la vez que, para generar empleo, servirá para promover un crecimiento económico más rápido e inclusivo.

Elaborar desde ahora, el presupuesto basado en la priorización de los principales objetivos y metas que se proponen en el plan, eliminando la asignación de recursos ciega o basada en la tendencia de gasto que presentan las instituciones.

Institucionalizar la participación ciudadana en la formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General, para monitorear este compromiso.

Establecer beneficios de subsidio a consumidores de la energía eléctrica que beneficien a sectores de muy bajo ingreso, el temporalmente desempleado o discapacitado.

Proponer un pacto fiscal entre diversos sectores beneficiados con exenciones.

Auditar la deuda para reclamar la dudosa, negar el pago de toda aquella deuda patentemente ilegítima, suscrita sin cumplimiento de requisitos o de condiciones planificadas de pago.

Energía y telecomunicaciones:

Garantizar el suministro de energía eléctrica suficiente, constante y el acceso a las Telecomunicaciones, como condiciones de desarrollo. Rescatar con su propia capacidad técnica, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para ponerla al servicio del modelo alternativo, es decir del pueblo hondureño (consumidores y agentes económicos), como se hizo en el Gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), lo que implica como mínimo: revisar los contratos leoninos de generación, comercialización (Contrato con Empresa Energía Honduras) y reducir las pérdidas técnicas y no té

Implementar una Reforma de Energía y Telecomunicaciones que sea ambiental y económicamente sostenible e incluya un plan de sostenibilidad financiera de la ENEE y HONDUTEL. Una vez saneadas esas empresas se podrá Es imperativo incrementar la cobertura Eléctrica y de Telecomunicaciones a nivel nacional, maximizar la eficiencia de la capacidad instalada y modernizar la infraestructura. Finalmente, la ENEE será la institución hondureña que representará al país en convenios con los vecinos de la región y también tendrá el papel que le corresponde en la estructura técnico-administrativa en el Mercado Eléctrico Regional (MER).

Implementar un Plan de reestructuración integral y administración profesional de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) que, entre otros aspectos, adopte: un nuevo giro y nuevos servicios a ofrecer, contrato colectivo justo, sostenibilidad financiera, indicadores, estándares y metas de productividad global y que garantice Internet al sistema educativo.

Diversificar las fuentes de generación de energía. Se debe alcanzar un 60% de participación estatal en la generación, a fin de garantizar continuidad en el suministro y estabilidad en las tarifas. Paralelamente se debe a) procurar una relación de la matriz energética con 70% renovable, b) reducir la dependencia de la importación de combustible fósil, c) cuidar de un concesionamiento responsable de sitios para la instalación de los proyectos con participación continua y supervisión de las comunidades.

Recuperar la banda estatal de frecuencias. Es necesario recuperar la banda estatal para telecomunicaciones y optimizar el uso del espectro radioeléctrico para impulsar una mejora general en tarifas y servicios de telefonía fija, celular e Internet y servicios educativos y culturales.

Transparentar los procesos de contratación de generación eléctrica. Para ello es necesario cambiar los actuales Acuerdos de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) por una modalidad de Construcción, Operación y Transferencia (BOT, por sus siglas en inglés). Proveer a la población tarifas transparentes, presentadas en audiencias pú Además, se deben revisar los contratos y concesiones otorgadas por el actual y anteriores gobiernos y replantear otros esquemas financieros posibles para la ENET, así como actualizar la política nacional estratégica de seguridad energética y de telecomunicaciones.

Modernizar y transparentar el marco legal y cálculo de los precios para la comercialización de los combustibles al consumidor final, así como reducir el precio de estos al promedio regional mínimo, y reducir la factura petrolera por importación según las condiciones del mercado internacional. Además de garantizar la calidad y volumen de los combustibles vendidos al consumidor final, mediante un Laboratorio Nacional de Control de Calidad sobre lo importado que puede instalarse en la UNAH. así como también promover la producción de biocombustibles.

Acompañar desde el Estado a las empresas que de manera transparente gozan o gestionan permisos para estudios de factibilidad de proyectos de generación eléctrica con energía renovable de manera ambiental y socialmente responsable, privilegiando a quienes contemplan otorgar el servicio a las comunidades remotas.

Promover el uso de vehículos de alta eficiencia y bajo consumo de combustibles (híbridos y eléctricos) en el estado, en el transporte público y en el mercado nacional.

Ordenar el transporte urbano público colectivo, con el fin de volverlo atractivo, seguro y eficiente para el usuario, revisando el marco legal del transporte público.

Cooperar técnicamente con los municipios de las principales ciudades que padecen de congestionamiento vial para mejorar su red vial.

Promover la investigación, producción y uso de biocombustibles derivados del aceite de palma y el jugo de la caña de azúcar, sin dejar de priorizar la alimentación

Vivienda:

Reformar la Ley de vivienda y asentamientos humanos: Resolviendo temas de desarrollo urbano/rural y territorio, financiamiento e incentivos a organismos de sociedad civil para construir viviendas, regulados por un ente especializado, donde se controle que las propuestas sean adaptativas (enfocadas a diferentes grupos y contextos) y cumplan las características de vivienda social adecuada.

Creación de la Secretaria Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos: Una Secretaría Nacional, con el objetivo de aglutinar la dispersión de instituciones destinadas a vivienda, planificar, organizar y dirigir el sector, facilitar la gestión reduciendo el tiempo del proceso de solicitud y aprobación para la vivienda social, reducir los impuestos a los materiales de construcción. Y así garantizar el acceso a viviendas adecuadas a mediano y largo plazo.

Autogestión de la entidad de Vivienda: Para financiarse esa entidad podría vender servicios accesibles de asistencia técnica, estudio de suelos, diseño y planificación de proyectos habitacionales al sector público y privado (Cooperativas de Vivienda, Municipios, la Cooperación y otros). Y aun de facilitación de gestiones.

En zonas de riesgo: Programa de Vivienda de Emergencia Transitoria para impulsar -al tiempo que se ejecutarán obras de mitigación- procesos de reconstrucción con resiliencia, con base a la organización y participación comunitaria y de repente del ejército, tomando en cuenta criterios técnicos de control de riesgos, cuando haga falta reubicación. Dicho programa tendrá un plan de acciones concretas, consensuado con la sociedad civil y cooperación.

Plan Nacional para la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de riesgo y contaminación. Con ayuda de las municipalidades, y empezando por los asentamientos menos consolidados, con un Plan Nacional para reubicar a las personas que residen en los bordos de los ríos, a los que contaminan, construyéndoles vivienda básica con su colaboración de mano de obra y protegiendo las superficies desalojadas, convertidas en espacios recreativos y parques para practicar las artes y el deporte.

Impulsar un Plan de Vivienda Digna con acceso universal y mecanismos de subsidio financiero garantizando proyectos que privilegien sistemas de autoconstrucción, uso de materiales e insumos locales, que refuercen las capacidades locales para construir y puedan trabajarse desde la organización comunitaria o el cooperativismo.

Fomentar como política la construcción y mejoramiento de vivienda social adecuada: Proponemos la meta modesta de construir en 4 años de 85 mil unidades habitacionales (con opciones urbanas y rurales) y mejorar y/o ampliar otras 50 mil.

Producción Social de la Vivienda: Creación del programa de construcción social de vivienda, identificando a los líderes sociales -individuos y colectivos- que se puede apoyar para que emprendan las mejoras básicas necesarias de infraestructura de cada vivienda de sus barrios y aldeas, generando así junto a autoridades de gobierno una línea base del estado actual y necesidad futura de las viviendas.

Desarrollar un Observatorio Civil de la Vivienda, como un espacio ciudadano de monitoreo y evaluación de acciones del Estado y de políticas pú E implementar Comités Permanentes de Viviendas por barrio o colonia.

Carreteras:

Elaborar e implementar el Plan Nacional de Carreteras y Caminos que considere al país como un todo, y respetando las áreas protegidas, otorgando importancia a los caminos secundarios y terciarios para potenciar la producción agrícola y agropecuaria.

Mantener la Red Vial pavimentada y no pavimentada en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad, usando los estándares internacionales de calidad de materiales. Y recurriendo a la fuerza de trabajo de la microempresa local, para generar empleo de inmediato

Eliminar el cobro del peaje al pasajero eventual, manteniendo las carreteras con los ingresos por impuestos que ya existen para este fin y los especiales que aporte el transporte pesado comercial privado.

Se impulsarán proyectos de nueva construcción, mejora de tramos carreteros o pavimentación de carreteras que permitan una movilización segura y eficiente entre asentamientos, centros productivos y mercados de consumo con una visión integral. De manera tal que el uso apoye el financiamiento de proyectos para conservar y desarrolle industrias que aporten valor.

Promover la participación informada de la población beneficiaria en áreas de influencia de los proyectos de la red vial, para que sean agentes activos, celosos y vigilantes y auditores sociales de las obras, su uso y su conservación.

Promover la descentralización hacia las mancomunidades y en los gobiernos locales en lo que se refiere a la red vecinal de carreteras.

Deporte, Educación Física y Recreación:

El reconocimiento del deporte y la recreación como un derecho colectivo, por medio de la creación del Comisionado Nacional de Deporte, Educación física y Recreación. Este Comisionado se responsabilizará de promover la enseñanza del deporte, educación física como actividades capaces de crear y fomentar valores como el compañerismo, solidaridad, voluntad, responsabilidad y disciplina.

Desde el Comisionado, se promocionará el deporte popular y la recreación a todos los sectores sociales, incluyendo el desarrollo de programas orientados a personas antes de hoy excluidas de la práctica del deporte. Como herramienta para elevar su calidad de vida y salud mientras se promueve el uso festivo del tiempo libre aire libre, el disfrute de la convivencia y se desarrolla la cultura física de la salud.

Se promoverá también el desarrollo de programas orientados al alto rendimiento deportivo por medio de becas que favorezcan la representación de atletas nacionales en eventos internacionales, como parte de la estrategia de promoción de la identidad nacional y el orgullo patrio.

Se invertirá en la construcción de infraestructura para la práctica deportiva de acceso público y gratuito. En esta infraestructura se velará por el diseño incluyente de múltiples prácticas deportivas, incluidas las populares tradicionales y el acceso para personas con discapacidad.

Se promulgará una Ley del Deporte y la Educación Física. Que reconocerá la obligación del Estado de proteger y garantizar este derecho como medio para aumentar la cohesión social, la identidad nacional, de los ciudadanos, y que facilitará el desarrollo pleno de su naturaleza, así como herramienta para promover, mejorar y cuidar la salud.

Arte, Cultura y Patrimonio:

El gobierno de la LIBRE restituirá la institucionalidad de la Cultura y las Artes a rango prioritario. Como Secretaria del Estado, Coordinadora de institutos especializados con propias capacidades operativas y de gestión descentralizada, dotándolos de recursos y facultades suficientes para garantizar su adecuado y efectivo funcionamiento.

Crear el Instituto Hondureño de las Artes, como un órgano descentralizado enfocado en la formación, investigación, creación, divulgación, subvención y fomento de las artes.

Fortalecer la gestión del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y su mecanismo rector, garantizando el registro y protección de los sitios patrimoniales e históricos del país.

Restaurar con autonomía el Instituto Hondureño del Libro y el Documento para manejar la Editorial del Estado, junto con la Biblioteca Nacional y Red Nacional de Bibliotecas, el Archivo Nacional y la Red de Archivos Históricos desconcentrados.

Asumir la responsabilidad de un Instituto de Educación Artística para la formación artística en todos los niveles de enseñanza y la profesionalización.

Asegurar desde el IHAH la propiedad estatal sobre los suelos de la antigua ciudad sagrada de Copan y de otros sitios de importancia arqueológica e histórica alrededor del país para proteger sus tesoros de conocimientos aún pendientes de rescate y redimir cuanto pueda los espacios y edificaciones emblemáticas para dedicarlas a fines culturales o para asegurar al menos su valor patrimonial.

Formular políticas culturales coherentes con la realidad nacional y respetuosas de la diversidad. Para ello es fundamental:

Priorizar la revisión, discusión, socialización y actualización de legislación e instrumentos específicos respecto a la cultura, el patrimonio y las artes en coherencia con los instrumentos internacionales y la realidad de Honduras, entre estas consensuar una:

Ley de Cultura y Artes Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, para actualizar la de 1997 Ley de Archivos y Bibliotecas

Recuperar y fortalecer los proyectos: Editorial Cultura (publicaciones hondureñas en texto y audio) y fortalecimiento de las bibliotecas municipales, con la inclusión de tecnologías de comunicación.

Retomar y fortalecer la educación Intercultural bilingüe, trabajando -como antes- en conjunto con la Secretaria de Educación, la UNAH y los pueblos originarios y afrodescendientes.

Proteger y promover los idiomas o lenguas de las poblaciones indígenas, como vehículo de transmisión de su cultura y el fortalecimiento de nuestra identidad cultural plural, así como de las prácticas tradicionales no verbales.

El gobierno de LIBRE tomará acciones concretas para garantizar el funcionamiento descentralizado de los Consejos regionales de Cultura y Artes, permitiendo su efectiva presencia, gestión y acceso en todo el territorio nacional. Para ello:

La infraestructura y acceso a los servicios básicos de cultura deben garantizarse mediante mecanismos articulados entre la Secretaria que coordina, los Consejos Regionales de Cultura, con los consejos y gobiernos locales, asociaciones, entidades comunitarias y la cooperación internacional.

Generar en los barrios y poblados que los procuren espacios de cultura y arte comunitario, de libre acceso y carácter incluyente, que contribuyan a mejorar la calidad de vida y brinden alternativas para todos.

Fomentar la asociatividad del gremio artístico nacional como socio obligado y mecanismo de democratización y descentralización en la gestión pública de las Artes

Fomentar la creación, producción y difusión cultural y artística, empoderando al sector y brindando los mecanismos necesarios para garantizar el sustento digno y seguridad social.

Transversalización e internacionalización. En cuanto la cultura y las artes serán eje transversal del gobierno, se plantea: Desarrollar políticas e intervenciones en materia de desarrollo, turismo, educación, salud y medio ambiente, coherentes y respetuosas con los derechos culturales, de los pueblos, su diversidad y pluralidad identitaria y con las autoridades encargadas Incorporar la diplomacia cultural, artística y diplomacia de los pueblos como elementos indisolubles de las relaciones internacionales y de cooperación. Fortalecimiento de la cooperación bilateral y multilateral para acceder a las culturas populares de todos los pueblos del planeta que nos correspondan.



Protección Social:

Preocupación principal de nuestra administración será la buena marcha de los institutos de previsión existentes. Pero también hay que recordar que solamente un pequeño porcentaje de la población hondureña tiene acceso a una pensión digna. En este sentido trabajaremos por una reforma previsional amplia que permita que amplios sectores de la población puedan incorporarse gradualmente a programas que les permitan enfrentar los riesgos que el ciclo de la vida impone, como enfermedades, accidentes y vejez.

Mas allá de la generación de empleo, LIBRE ampliará y fortalecerá la protección social necesaria con programas de asistencia como las transferencias en efectivo que se focalizarán mejor a fin de que realmente lleguen a sectores de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación. Como expresión de solidaridad.

Política Exterior ciudadana, Centroamericanista, Soberana y Solidaria:

Los regímenes sucedáneos de la dictadura establecida con el golpe de Estado de 2009 han deshonrado la imagen del país y la credibilidad de su representación en el exterior. Por lo que también resulta urgente la restauración de la imagen del país ante la comunidad de las naciones. Volver a respetar el profesionalismo de una diplomacia sin embargo comprometida con el pueblo.

Honduras es hoy internacionalmente conocida como nación violenta, miserable, con un gobierno autoritario, incapaz de garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La comunidad mundial entiende que la migración forzada es el resultado de la inseguridad, la falta de empleos y de oportunidades, de las calamidades que el Estado no enfrenta. Todo lo cual obliga a nuestros connacionales al éxodo masivo para sobrevivir. Y asimismo que la militarización para proteger la prepotencia política, el despojo y la extracción de los recursos naturales ha resultado en la violación sistemática de los derechos y libertades ciudadanas y de las comunidades, criminalizando y amenazando el bienestar y la vida de comunicadores, defensores de derechos y del ambiente, líderes políticos, sociales e indígenas, así como las comunidades de los pueblos originarios. Así lo certifican los organismos internacionales en el país.

Recientemente, la crónica incompetencia del régimen ha quedado nuevamente evidenciadas ante la crisis agravada por los escándalos de la corrupción desvelizados en el exterior tanto como por las calamidades naturales. Nadie puede en esas circunstancias representar al país con dignidad, y varios diplomáticos han desertado elegantemente del servicio. Para procurar la ayuda internacional frente a estas calamidades se necesitará una política exterior dirigida a crear conciencia de la crisis y el reto y a coordinar el esfuerzo que se requiere a nivel internacional para auxiliarnos. Con un cuerpo profesional limpio, renovado pero experto y capaz.

Frente a esa crisis sin precedentes, se debe construir una política exterior que represente los principios y valores del pueblo hondureño, y de solidaridad con los pueblos que luchan para ganar la batalla a favor de la humanidad y la naturaleza. Atrás deben quedar la política servil, a merced de la injerencia y la intervención, y la imposición extranjera. Honduras requiere del concurso de países amigos y de una cooperación internacional coordinada, que contribuyan a transferir experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recursos indispensables, mediante un proceso solidario y plural. Y para reanimar su economía necesitara abrir nuevos mercados dinámicos y más diversos.

Ante un escenario geopolítico en evolución, Honduras evaluará desde la perspectiva del derecho internacional, las decisiones y relaciones diplomáticas ejecutadas por el régimen espurio durante los últimos 11 años. Rechazara lo inútil y vergonzoso. Y ampliará el espectro de los socios externos. Se deben pues identificar nuevos aliados potenciales, así como restablecer relaciones -con países amigos- que fueron afectadas por intereses ajenos al de la nación.

Bajo el gobierno de LIBRE nuestra política exterior estará abierta a los pueblos y naciones del mundo, con riguroso respeto reciproco. La defensa de la soberanía y la solidaridad serán ejes transversales de nuestra política exterior, fundada en el interés nacional y la complementariedad en la comunidad de las naciones. Por supuesto que buscaremos establecer las más cordiales y amistosas relaciones con la República Popular China y con las comunidades de países asiáticos y africanos que quieran relacionarse con nosotros.

Se ejercerá una política exterior basada en el respeto al derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, sin alineamiento forzoso, dedicada a la construcción de la solidaridad y la paz entre los pueblos, mediante un multilateralismo representativo y democrático.

Se conformará un Servicio Exterior Hondureño, mediante la profesionalización de un servicio civil de carrera, formado y especializado en materia de relaciones internacionales. Dicho servicio estará orientado a responder a las necesidades diferenciadas de la comunidad hondureña en el exterior, mediante servicios consulares de calidad, eficientes, transparentes y con un trato digno para hondureños y extranjeros.

Nuestra diplomacia promoverá en forma prioritaria una integración centroamericana, enfilada hacia una unión regional, y a una mayor integración con los hermanos de la América Latina soñada por Bolívar y Morazán. Unidos seremos poderosos dijo alguna vez Bolívar. Con esa integración será más eficaz nuestro esfuerzo por incidir, defender intereses comunes y posicionar a la región en el escenario internacional.

En función de esa política, se emprenderá un esfuerzo por integrar las misiones diplomáticas centroamericanas, para diversificarlas las del conjunto y lograr un uso más eficiente de los escasos recursos regionales.

Se diseñará después una estrategia que permita definir las misiones prioritarias para el país, haciendo uso eficiente de recursos limitados para maximizar la presencia y el posicionamiento de Honduras ante la comunidad internacional. Y para compartir -con otros países del área- instancias y espacios de representación eventual donde se nos dificulte tenerla exclusiva o mancomunada.

Con el pueblo, los profesionales del nuevo servicio exterior profesional construiremos una diplomacia ciudadana, que escuche e incorpore a los hondureños en el país y en el exterior, como demandantes y actores principales en la construcción de una política exterior incluyente y democrática.

La promoción y la defensa de los Derechos Humanos será objetivo fundamental de nuestra política exterior. Se garantizará la protección de los derechos humanos mediante el cumplimiento estricto de los Convenios Internacionales de los cuales Honduras es signatario y de la antigua tradición del refugio al extranjero. Especialmente, defenderemos el respeto reciproco y mutuo de nuestros migrantes en los países por los que transitan y los de los ciudadanos de otras naciones que transitan por o residen en nuestro territorio. Quien contribuya será bien acogido.

Se dará prioridad a la atención de la migración como expresión de un derecho humano, garantizando la atención y protección de nuestros connacionales enfrentados al éxodo y la exclusión, como resultado de la crisis nacional. Y se realizarán gestiones continuadas con otros gobiernos, para garantizar la seguridad de las personas migrantes en tránsito y en su destino, con énfasis en la protección de los menores y sus familias contra la delincuencia predatoria que plaga al viajero en tránsito y contra el abuso oficial disimulado.

La cooperación internacional para el desarrollo estará fundada en la solidaridad y orientada a atender las necesidades y prioridades nacionales. Lejos de una dependencia, se debe promover una cooperación que identifique sinergias y permita colaborar en el intercambio y aprovechamiento coordinado de recursos comunes. Se promoverá al país mediante un Plan de Diplomacia Pública y de Atracción de Inversiones que posicione a Honduras como un actor creíble y relevante, capaz de garantizar al extranjero sus derechos y de jugar un papel positivo en el escenario internacional.

que posicione a Honduras como un actor creíble y relevante, capaz de garantizar al extranjero sus derechos y de jugar un papel positivo en el escenario internacional. La Diplomacia Científica promoverá la internacionalización de la investigación hondureña mediante el intercambio de conocimientos y experiencia en campos como la agricultura tropical, la bioquímica y la salud, la educación, medioambiente e industria limpia, sectores fundamentales para el desarrollo del país

En el marco de la Diplomacia Cultural, desde la perspectiva de una política exterior integradora, se fortalecerá el patrimonio artístico y cultural de las representaciones de Honduras en el exterior y se procurará que las misiones en Honduras nos traigan muestras de las culturas de sus país. Además, se fortalecerán las relaciones bilaterales con países con comunidades hondureñas significativas de la llamada DIASPORA, para facilitar el intercambio y el comercio de bienes y productos hondureños en estos espacios, así como para garantizar el intercambio cultural y tecnológico.

Se diseñará y ejecutará un programa de identificación y mapeo de los Hondureños en el mundo, articulado por medio de un portal digital, que permita un encuentro entre hondureños en el exterior, un espacio para intercambiar y externar sus experiencias de partida, viajes, retorno, éxitos, nostalgia, demandas, trabajo. Y asimismo para apoyar su asociatividad y organización.

Propuestas en Materia de Política Monetaria y Crediticia:

Reducir el encaje Bancario, inicialmente al 10% en moneda nacional y extranjera, la liberación de tales recursos deberá orientarse a los sectores productivos para la generación de empleos y producto.

Crear un fondo de emergencia para la producción por parte del Banco Central de Honduras (BCH) por valor de L. 30,000 millones para el rescate de pequeñas y medianas empresas, estos recursos deberán ser administrados por el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI) y la Fundación Covelo, que tienen experiencia en ello y serán pagaderos en plazos de cinco y diez años, con tasas de interés preferencial al 5% anual.

Permitir que el Banco Central le preste recursos al Tesoro Nacional, para programas de emergencia, partiendo de que esto se hará dentro de márgenes razonables que no afecten la estabilidad económica. El uso de reservas internacionales podrá ser igualmente un mecanismo para tal fin.

Estado Abierto y República Digital:

El gobierno del Poder Ciudadano inició desde su inauguración una serie de acciones de parte del para involucrar a la población hondureña en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas estatales, por medio de la Ley de Participación Ciudadana (Decreto No. 3-2006). A finales del 2006, se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) (Decreto No. 170-2006), cuyo objetivo es hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de la función pública y combatir la corrupción por medio de la veeduría social, convirtiendo a la ciudadanía en protagonista y gestor de su propio destino. Se quería facultar a los ciudadanos para que asumieran su papel en el Estado.

Posteriormente la política del golpismo ha sido la inversa para legalizar la injerencia estatal en las vidas de los ciudadanos y así el 26 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta , la Ley Especial Sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas “Ley de Escuchas” (Decreto 243-2011) que brinda facultades al gobierno a intervenir y vigilar a las comunicaciones de la ciudadanía sin su conocimiento, ni la debida auditoria social, violentando el derecho a la privacidad.

Establecer el gobierno digital abierto es una plataforma primordial para modernizar el Estado al proveer herramientas tecnológicas para garantizar acceso del ciudadano a la información pública. Y al invitar a la institucionalización de esos accesos en los municipios podría crear un sistema nacional de interoperabilidad de la Administración Pública que agilice los procesos de tramites gubernamentales y reduzca el costo del gobierno y del usuario.

Realizar una auditoria forense a la Administración Pública, para reformular y/o derogar todo Contrato o Ley lesiva y contraria a estándares de Derechos Humanos que atenten contra la transparencia, libertad de expresión, acceso a la información pública y participación ciudadana. Como el Art. 287 de la constitución y la Ley Especial de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Decreto 239-2011), cuya derogación es necesaria para recuperar la separación de los tres poderes de Estado.

Fomentar en El Congreso un Sistema Digital de Transmisión de Fuente Abierta de las Funciones Legislativas en Tiempo Real, que permita el escrutinio público en la creación de leyes, transparentando la redacción de proyectos de Ley, sus cambios durante la sesión legislativa y la participación de las y los diputados en todo el proceso.

Convocar a Asambleas Ciudadanas para organizar la influencia del pueblo soberano, formalizando su participación directa en las políticas públicas municipales a través de mecanismos digitales y personales.

Promover la Agenda Abierta donde cada institución de los tres poderes del Estado publicará, a través de sus plataformas, la actividad de sus máximas autoridades, además de la agenda de reuniones y eventos institucionales, donde se detalle los temas a discutir y las personas que asistirán.

Enfatizar la Auditoria Social como proceso de participación ciudadana, orientada al mejoramiento de los procesos de transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pú

Promulgar en Ley el Presupuesto Municipal Participativo donde la ciudadanía en conjunto con sus autoridades locales, decidirán de forma vinculante la asignación de recursos públicos para diferentes proyectos municipales, priorizando una distribución equitativa para los grupos históricamente olvidados. Se realizarán asambleas comunales para la recolección de propuestas y se impulsará a la juventud de 13 a 25 años a ser parte del presupuesto participativo joven. Tener más participación en el presupuesto garantiza transparencia dentro del gobierno y permite que las sociedades civiles tengan más impacto dentro de sus propias comunidades y se empoderen de y propaguen la importancia del compromiso cí

Adulto Mayor:

Si visualizamos la necesidad de fundar de nuevo nuestra sociedad sobre la obligación de proteger derechos no podemos olvidarnos de los más vulnerables y en primer lugar a los mayores. Las leyes desde hace tiempo instituyen la obligación del estado a la protección social. Sin embargo, gran parte de los adultos mayores sufren problemas de abandono de sus familias y la desprotección del Estado.

Hacer un seguimiento especializado de la situación todo este grupo etario, a partir de una comunicación con ellos por todos los medios posibles, con el objeto de dar una mejor atención a las demandas que expresan.

Garantizar un acceso integral a los servicios de salud, dado que no hay una cobertura aceptable de la seguridad y previsión social, compensando más de manera estratégica a las mujeres, dado que los hombres tienen una mejor inserción laboral formal.

La ley que regula el trato y los beneficios del adulto mayor necesita revisión y actualización, para el pleno goce de sus derechos, especialmente salud y educación.

Ampliar el acceso a servicios para las personas adultas mayores que no cuenten con pensiones, jubilaciones o que no reciben remesas.

Crear un programa de fortalecimiento de los lazos familiares, con movimientos y organizaciones sociales, asociaciones y colectivos, que impulse más la valoración del mayor de edad como guardián y educador en el hogar y la comunidad.

Diseñar un programa de interacción intergeneracional de beneficio mutuo, que permita el intercambio y dinámicas sociales positivas entre jóvenes estudiantes y adulto mayor.

Creación por parte de la Secretaría de Salud y los gobiernos edilicios de los servicios gerontológico y geriá

Personas Viviendo con Discapacidad:

La precarización por la multicrisis ha provocado varias denuncias hacia la actual administración de parte de sectores que representan a las personas viviendo con discapacidad. Desde la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), se ha denunciado la indiferencia, el olvido y la falta de voluntad política por parte del gobierno para atender las demandas de al menos 1.3 millones de personas con discapacidad que viven en la exclusión y la discriminación.

Promocionar programas de generación de empleo por medio del cupo laboral para las grandes empresas y del mismo estado en roles que no precisan de otra condición, y así implementar mejores condiciones de vida digna.

Apoyar la creación de pequeñas empresas, con financiamiento blando para personas viviendo con Discapacidad por medio de un fondo especial del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Crear la Escuela Nacional con divisiones para cada sector de discapacidad (auditiva, visual, intelectual, física, y otras identificadas) que impulsará el acceso universal a la educación y formación para el oficio.

Impulsar por medio del INPEDI en conjunto con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, el Programa Nacional de Sensibilización y Comprensión de las Personas Viviendo con Discapacidad.

Promover una Política Nacional de Obra Pública que priorice la construcción de rampas, puentes, sendas y toda infraestructura que garantice la accesibilidad y comodidad de este sector en los espacios pú

Garantizar el Sistema de Seguridad Social para las Personas Viviendo con Discapacidad con lo cual serán beneficiados (as) con atención médica, programas de rehabilitación, pensiones, medicamentos y resguardo de parte del Estado.

Niñez:

En los últimos años del régimen del Partido Nacional la institucionalidad ha desprotegido en la práctica derechos de la niñez y la juventud, debido a la fragmentación de mandatos (INJ, DINAF, INAMI) que produce dispersión normativa, duplicidad de esfuerzos y de presupuesto. Esto se agrava al no haber coordinación interinstitucional y alineamiento de acciones y presupuestos para implementar políticas públicas que garanticen salud, educación y alimento a la niñez en cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Crear la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), fusionando la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familias y el Instituto Nacional de Juventud, dotándoles de su partida presupuestaria y asegurando el cumplimiento al Código de la Niñez y la Adolescencia, con el objetivo de lograr una efectiva implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia (SIGADENAH) y la Política Nacional contra la Violencia a los menores.

Realizar la mejora de condiciones de infraestructura de los centros para la niñez infractora, impulsando el respeto pleno de sus derechos y la creación de proyectos que fomenten la reinserción de la niñez dentro de la sociedad.

Diseñar políticas públicas con la participación directa de niños, niñas, adolescentes y familias, garantizado apoyo presupuestario de parte de la SENNAF para su implementación.

Finalizar el Programa Guardianes de la Patria que hoy por hoy involucra a 250,000 niños y niñas en un programa de adoctrinamiento y asegurar que los niños, niñas y adolescentes no participen de actividades castrenses.

Reforzar el sistema de denuncia e investigación de la Fiscalía de la Niñez sobre trata, explotación sexual, trabajo infantil y cualquier otra forma de abuso.

Crear una Política Publica con el objetivo de prevenir y reducir la migración de niñas y niños no acompañados, asegurando medidas de protección para las y los repatriados, reinserción social y generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida.

Juventud:

La estructura poblacional de Honduras refleja un país en transición conformado ya en su mayoría por población joven. Según el INE, el 43.5% de nuestros 9.391.377 habitantes (2021) es menor de 20 años. Una condición que supone un inmenso potencial y un grave peligro. En esta transición demográfica el grupo poblacional juvenil creció en más de un 20 % desde 2003, sumándose ya a los grupos de edad que conforman la Población Económicamente Activa (PEA). La población en edades productivas (los jóvenes) se ha ido convirtiendo en el subgrupo más importante del total dado que ha ido y va incrementando su presencia progresivamente: de 4.2 millones en el año 2005 se elevará a 7 millones en 2025, llegando a 9.2 millones cuando alcance un cenit en el 2050 (UNFPA, 2008).

Abrir una Línea y App de Apoyo Psicológico y social para adolescentes y jóvenes; donde los/as participantes se sientan atendidos e integrados a su familia y a su comunidad, como medida de prevención y para la inserción social del joven alienado, incluso inserción laboral.

Establecer un Observatorio Nacional de Derechos de la Juventud; Unificando los trabajos y criterios que se vienen desarrollando, desde distintas plataformas de derechos humanos, en especial los que realizan trabajos de recopilación de datos y generan propuestas en torno al tema de los/as jóvenes en Honduras, a fin de contar con información y datos consolidados, y consensuados, para la formulación de políticas integrales.

Revisar y Actualizar la Ley Marco para el Desarrollo Integral de La Juventud; para evaluar su aplicación y desempeño para mejorar e innovar en sus instituciones y proponer normas en busca de un marco regulatorio más actualizado que procure, bajo el enfoque de derecho, la protección social para los jóvenes. Todo esto, bajo un proceso altamente participativo y transparente, de validación y socialización continuada.

Crear un Programa de Formación Nacional sobre Juventud, Derechos, Democracia, Desarrollo y Liderazgo Ético; para Incorporar en el currículo de las escuelas, universidades, públicas y privadas para generar conciencia en el joven.

Crear de Casas De Transición para jóvenes en el Sistema Nacional Penitenciario a punto de salir bajo el Paradigma de Reintegración Social. Diseñando casas y modelos exitosos de transición para evitar la reincidencia delictiva.

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes:

Los pueblos indígenas y afrodescendientes han resistido por cientos de años: asesinatos, persecuciones, secuestros, violaciones, discriminaciones, exclusiones y el despojo de sus tierras aguas y bosques bajo las falsas promesas de desarrollo que casi siempre resultaron en destrucción de los paisajes, ríos, montañas y Litorales. Honduras suscribió el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) desde 1994 y lo ratificó para que entrase en vigencia en 1995. Este instrumento tiene dos postulados básicos: “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. El Convenio 169 de la OIT también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en cuanto afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar, así como derecho al territorio ancestral.”

Nuestra compañera la dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, comenta que “desde 1996 no se han llevado a la práctica ni se han aplicado las disposiciones del Convenio.”

Crear una dirección especial en el Instituto Nacional Agrario especial para los pueblos Indígenas y Afrodescendientes, PIA, cuyos objetivos serán: Reconocer la propiedad y posesión de los territorios de PIA; fomentar la titulación y el saneamiento de los territorios de los PIA; impulsar políticas públicas para detener las invasiones a sus terrenos y apoyar la gobernanza en los territorios de los PIA, para cumplir el Convenio 169 de la OIT.

Crear una Subsecretaría de educación bilingüe e intercultural que atienda las necesidades educativas donde haya pueblos o comunidades de los pueblos indígenas, y negros de Honduras, con el propósito de impulsar una educación integral; crear programas de alfabetización con pertinencia lingüística y cultural; estimular y dinamizar programas de becas de los PIA.

Propiciar -con la UNAH- y con el apoyo de universidades internacionales interesadas, el establecimiento en la vecindad de Brus Laguna de un Centro Biológico de los pueblos, para la investigación de la biodiversidad en las biosferas (Tawaka y de Río Plátano, habitadas por pesh, miskito y tawakas) y de la etnobiologia, o sea el uso que los pueblos dan a las especies animales y vegetales.

Crear una Subsecretaría de Salud para los pueblos indígenas y afrodescendientes, la cual se encargará de construir hospitales en las regiones mayoritariamente indígenas y afrodescendientes, los cuales funcionarán con pertinencia lingüística y cultural. Y idealmente con personal de los pueblos, que se habrá entrenado adecuadamente como profesionales de la salud. Médicos, pero también: auxiliares de enfermería, técnicos en laboratorio, técnicos en rayos x, y con la participación de los ancianos curadores y curadoras nativas, para coadyuvar. Manifestando siempre aprecio y respeto a la tradición, a fin de recuperar, investigar y preservar y desarrollar la medicina natural y tradicional de los pueblos.

Impulsar en la Dirección de Pesca programas de apoyo a la pesca artesanal con un enfoque sostenible; y en la SAG la diversificación de los cultivos con técnicas de agroecología; y programas de la producción de artesanías de los PIA que tengan esa tradición, según su solicitud de formación, por medio de centros de capacitación como el Centro de Capacitación Indígena de Intibuca.

Fortalecer la Fiscalía especial de etnias y el patrimonio cultural; crear una Dirección de policía comunitaria, con mandos y policías de la escala básica, pertenecientes a los PIA y con una formación especial en derechos humanos; crear mesas de seguridad ciudadana en los PIA, con un enfoque de auditoria y reconocer las formas tradicionales de administración de justicia de los PIA que no riñan con el respeto a derechos universales.

Impulsar procesos de justicia para los líderes asesinados y asesinadas, resarciendo los daños a las familias de las víctimas, rescatando su biografía y exaltando su ejemplo.

Proponer en la Asamblea Nacional Constituyente la creación del Congreso de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en que puedan tener representación directa. Y la creación de zonas autónomas bajo su dominio.

LGTBIQ+:

Históricamente, las lesbianas, los homosexuales, trans, bisexuales, intersexuales, Queer y diversas formas de orientación y expresión sexual han sido invisibilizadas, marginadas y violentadas por la sociedad y sus instituciones; que las discriminan y excluyen. LIBRE rechaza esa injusticia.

Ley de protección para personas LGTBIQ+ que asegure políticas de inclusión, su igualdad de remuneración, el respeto a su identidad, e integridad personal, etc.

Penalizar severamente los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+

Modificación a la malla curricular básica de educación formal, donde la enseñanza biológica no parta del binarismo, e incluya las guías básicas de educación sexual inclusiva para personas LGTBIQ+

Unión civil igualitaria para ceder la igualdad de derechos.

Creación de casas seguras con programas de atención primaria a personas LGTBIQ+ víctimas de violencia y riesgo; donde se incluya atención legal, médica, psicológica, etc.

Unidad de investigación comprometida en la persecución de crímenes violentos de odio a personas LGTBIQ+ que reduzca la impunidad.

Programa de atención psicológica pública exclusivo para personas LGTBIQ+ para impulsar una salud integral.

Aprobación de la ley de identidad de género que asegure la inclusión social.

Promover espacios seguros (locales, institucionales, políticos, públicos) con enfoque de DDHH y desarrollo.

En Política Cambiaria:

Se vigilará que el mercado interbancario de divisas funcione eficientemente y en forma flexible a fin de evitar movimientos bruscos del tipo de cambio, y que su estabilidad ayude en el proceso de reconstrucción nacional. Y se facilitara la circulación de todas las monedas sólidas disponibles.

Mármol-Hoja en Blanco:

Nuestro compromiso de firmar acuerdos con varias organizaciones sociales del país lo cumpliré fielmente, y asimismo anuncio que firmaré la propuesta de papel en blanco “mármol” del candidato independiente de “Honduras Humana”. Milton Benítez.

El programa de gobierno recoge otras medidas y proyectos en áreas esenciales de desarrollo para el sector político, democrático, electoral, económico, social, seguridad, medioambiente, derechos humanos.