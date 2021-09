Xiomara Castro lidera intención de voto en Honduras, según encuestadora internacional TResearch

La candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, ganaría con un 31.8 % de los votos las elecciones generales, programadas para el próximo 28 de noviembre, si estás se celebrarán de inmediato, según la encuestadora de prestigio internacional TResearch.

TResearch, fue la encuestadora que desde el comienzo del periodo electoral, dio como ganador a Nayib Bukele en las elecciones del 2019 en El Salvador.

El sondeo, que fue realizado entre el 8 y el 9 de septiembre del 2021, realizó 1.000 encuestas en todo el país, a personas mayores de 18 años.

Según la encuesta, en segundo lugar quedaría con el 30.9 % Nasry Asfura, el alcalde de Tegucigalpa, candidato oficialista del presidente saliente Juan Orlando Hernández, ambos miembros del Partido Nacional. Lo que indica que el proximo presidente está entre la candidata Xiomara Castro y Nasry Asfura.

En tercer lugar se ubica Salvador Nasralla, del partido Salvador de Honduras, con un 15.8 %, seguido en cuarto lugar, Yani Rosenthal, con 9.3 %, de acuerdo con la encuesta, que fue realizada del 8 al 9 de septiembre.

Un 9.9 % dijo que no sabe aún o no respondió por quién votaría si las elecciones fueran hoy, y un 2 .2% votaría por otro de los 12 candidatos que no tienen opciones de ganar.

El conservador Partido Nacional, al que pertenece Asfura, es el que más afiliación partidaria tiene entre los encuestados con el 29.4 %, según datos del sondeo.

Le sigue el Partido Libre con 19 %, Liberal con 13.2 % y el Partido Salvador de Honduras con 10.9 %.

La encuesta publicada este sábado también reveló que el 54.7% de los hondureños desaprueba la gestión de Hernández, un 16.8% la aprueba y el 10.6 % no sabe o no respondió.

FIGURAS PÚBLICAS:

Xiomara Castro con un 33% de opinión favorable y 31% desfavorable, se coloca como la figura pública con mayor aceptación en Honduras. Por su parte, Nasry Asfura con 31% favorable pero un 41% de opinión desfavorable.

En tercer lugar se encuentra Salvador Nasralla con 19% de opinion favorable, y 31% desfavorable. El candidato del Partido Liberal Yani Rosenthal con 11% favorable y 46% desfavorable.

Principal Problema del País:

Según el sondeo, para la mayoría de los hondureños, el principal problema es la corrupción, seguido por el desempleo, inseguridad y economía.

El 28 de noviembre se celebrarán comicios generales en Honduras para elegir al presidente y tres designados (vicepresidentes) de la República, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano, y 298 alcaldías municipales.