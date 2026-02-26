Xi Jinping hace una limpieza de su ejército: nueve oficiales de alto rango son expulsados 

Xi Jinping está realizando una limpieza militar con la expulsión de nueve oficiales de alto rango del Ejército Popular de Liberación.

Esta medida, informada el 26 de febrero de 2026, forma parte de una prolongada estrategia para consolidar el poder de Xi al interior de las fuerzas armadas. Además, busca aumentar el control sobre sectores clave del aparato estatal.

El anuncio impactó a la opinión pública internacional por la magnitud de la purga militar. Según la prensa oficial, China expulsó a los generales.

Motivos e implicaciones de la nueva purga militar

Expertos consideran que Xi Jinping purga militares para evitar desafíos a su liderazgo y prevenir posibles redes de corrupción y lealtades dobles dentro de las filas castrenses.

Los destituidos están bajo investigación por presuntos delitos graves, aunque medios estatales no detallaron las acusaciones.

La continuidad de estas acciones puede tener efectos en la estabilidad del sistema militar. Además, puede aumentar la percepción de vigilancia interna permanente en la élite política china.

Además, la nueva purga llega en un contexto de tensiones internas y externas para China, cuyo gobierno promueve la lealtad absoluta al Partido Comunista y la figura de Xi.

Los observadores internacionales advierten que la remoción de altos mandos en el EPL podría modificar el equilibrio de poder, debilitando voces alternativas y aumentando el perfil autoritario del régimen.