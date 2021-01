Xerox amplía su cartera de software con la adquisición de CareAR

La plataforma de realidad aumentada visual ayuda a las organizaciones a transformar digitalmente la experiencia de soporte





NORWALK, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Xerox Holdings Corporation (NYSE: XRX) ha ampliado su creciente cartera de software con la adquisición de CareAR, una compañía de plataformas de soporte de realidad aumentada que ofrece acceso en tiempo real a la experiencia para clientes, empleados y trabajadores externos.

Con el software de CareAR™, los agentes y expertos remotos pueden ver de forma virtual la situación y orientar visualmente una solución mediante un paquete de herramientas de realidad aumentada a través de dispositivos de escritorio, móviles y de vidrio inteligente, como si estuvieran allí en persona.

Hoy en día, un tercio de las llamadas in situ del servicio externo requieren asistencia remota de expertos para solucionar problemas, pero no pueden comunicar eficazmente el contexto de la situación. Esto causa demoras y crea una percepción negativa del cliente, lo cual pone en riesgo la lealtad y la retención. El tiempo de inactividad del equipo puede ser caro y costarles a las organizaciones entre $300 000 y $5 millones por hora, según el tamaño de la compañía.1

“Nuestras soluciones de software abordan algunas de las mayores necesidades de los clientes: gestión de contenido, transformación digital y comunicaciones personalizadas. Y ahora, hemos agregado realidad aumentada para empresas”, dice Steve Bandrowczak, presidente y director ejecutivo de Xerox. “Al combinar DocuShare®, XMPie y CareAR, tenemos un negocio de software que puede respaldar de forma conjunta y separada las necesidades de una amplia gama de clientes”.

Este negocio de software ampliado será dirigido por Sam Waicberg, vicepresidente y gerente general de Servicios Digitales de Xerox, y anterior cofundador y director ejecutivo de CareAR antes de la adquisición.

La plataforma CareAR se integra sin problemas con ServiceNow, el líder en flujos de trabajo, lo cual garantiza un enfoque de principio a fin para órdenes, casos e incidentes de trabajo para lograr visibilidad total y una mejor solución de problemas.

“El software de realidad aumentada de CareAR, que está integrado y certificado con ServiceNow, ayuda a los clientes a ver y solucionar de forma remota los problemas de servicio”, dice Michael Ramsey, vicepresidente de Gestión de productos de flujos de trabajo para clientes en ServiceNow. “La adquisición de esta tecnología por parte de Xerox puede generar más oportunidades para modernizar el servicio externo, el soporte al cliente y los servicios de TI, y aprovechar así el poder de Now Platform y CareAR”.

Actualmente, ServiceNow colabora con Deloitte para integrar la plataforma de CareAR para ServiceNow® en los sistemas de servicio de operaciones y respaldar los procesos de trabajo de clientes conjuntos.

“La plataforma de realidad aumentada CareAR de Xerox nos brinda una capacidad para extender nuestras ofertas líderes del mercado y enfocadas en la industria de ServiceNow”, explica Asish Ramchandran, director, Deloitte Consulting LLP. “CareAR representa el próximo paso en el recorrido de transformación digital de las organizaciones, y juntos tenemos la capacidad de ofrecer soluciones de vanguardia que generan mejores resultados y valor para nuestros clientes colectivos”.

CareAR es la incorporación más reciente a una serie de soluciones que ha lanzado Xerox para proporcionar herramientas de transformación digital a los clientes. Estas incluyen soluciones de automatización y centralización como DocuShare, una plataforma de gestión de contenido que ofrece herramientas sólidas para automatizar procesos y respaldar la transformación digital compatible con la nube, y XMPie, una tecnología flexible que permite la personalización de activos en puntos de contacto del cliente, con y sin conexión, para una integración total de campañas de marketing.

Xerox Holdings Corporation mejora el trabajo diario. Somos una compañía de tecnología para el lugar de trabajo que desarrolla e integra software y hardware para empresas de todos los tamaños. Debido a que los clientes buscan gestionar información en plataformas digitales y físicas, Xerox ofrece una experiencia sostenible, segura y fluida. Gracias a que inventó la copiadora, la Ethernet y la impresora láser, entre otros, Xerox ha definido la experiencia laboral moderna desde hace mucho tiempo. Descubra cómo continúa el proceso de innovación en xerox.com.

