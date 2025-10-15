Xceedance obtiene una inversión para su crecimiento de parte de Portage Capital Solutions

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Xceedance, proveedor mundial de soluciones tecnológicas para el sector asegurador, recibió una inversión para su crecimiento por parte de Portage Capital Solutions, inversor líder que se especializa en el mercado de la tecnología financiera, a cambio de una participación minoritaria en el capital social. Con esta inversión, el capital total que recaudó la empresa, entre capital social y deuda, asciende ahora a aproximadamente USD 100 millones.









Este hito marca la primera financiación institucional de capital de la empresa desde su fundación en el año 2013, lo que subraya su posición como uno de los actores más disruptivos del sector de los servicios de seguros. El capital se utilizará para impulsar la creciente cartera de soluciones que se basan en inteligencia artificial de Xceedance y financiar la adquisición de proveedores de servicios centrados en los seguros.

"Desde su creación, Xceedance disfrutó de un crecimiento excepcional, impulsado por sus propios medios, y experimentó una rápida expansión gracias a la reinversión de beneficios y al uso prudente del endeudamiento. Esta inversión no solo refuerza nuestra base de capital, sino que también nos conecta con el excepcional ecosistema de Portage en los mercados de seguros, tecnología y servicios financieros en general, lo que nos permite aprovechar importantes sinergias que contribuirán a acelerar nuestro crecimiento", afirmó Arun Balakrishnan, fundador y director ejecutivo de Xceedance. "En Portage hemos encontrado un inversor que comparte nuestra visión a largo plazo, nuestros valores culturales y nuestro compromiso con la innovación".

Xceedance se fundó con la convicción fundamental de que los proveedores de servicios empresariales que están especializados en un ámbito concreto se encuentran en una posición única para aprovechar el potencial transformador de la IA generativa, impulsados por un profundo conocimiento operativo y una comprensión de los complejos ecosistemas de los seguros. Con más de 350 clientes de seguros en todo el mundo y más de 1000 complejos flujos de trabajo de seguros generales atendidos en toda la cadena de valor de los seguros, Xceedance es un ejemplo de cómo la tecnología y una amplia experiencia en el sector pueden transformar las operaciones de los seguros. A través del desarrollo de su plataforma TPA, reforzada por la adquisición de Millenium Information Services y CIS Claim Services, Xceedance siguió mejorando su conjunto de ofertas y fortaleciendo su posición a nivel mundial.

"Xceedance se ha consolidado como el mejor socio, tanto para pequeñas aseguradoras innovadoras como para algunas de las empresas más grandes y fiables del sector. Con la rápida adopción de soluciones digitales en todo el mercado, Xceedance se encuentra preparada para seguir creciendo y ampliar sus oportunidades como líder intelectual reconocido por sus clientes y socios", afirmó Dan Ballen, socio general y codirector de Portage Capital Solutions. "Estamos encantados de asociarnos con Arun y todo el equipo de Xceedance en la siguiente etapa de su crecimiento y esperamos poder ayudarlos a llevar a cabo su ambiciosa visión a largo plazo".

Morgan Partners, Ernst & Young y Norton Rose Fulbright actuaron como asesores exclusivos de Xceedance, mientras que Portage contó con el asesoramiento de Paul Hastings y RSM.

Acerca de Xceedance

Xceedance ofrece soluciones empresariales al sector asegurador global, gracias a plataformas tecnológicas, datos y análisis avanzados, y la transformación de modelos operativos mediante inteligencia artificial y una profunda experiencia en el sector. Con más de 5500 empleados en América, EMEA y APAC, nuestro modelo de prestación de servicios basado en la tecnología combina el conocimiento del sector asegurador con tecnologías de última generación para ofrecer soluciones localizadas y plataformas digitales de primera línea. Ayudamos a más de 350 clientes diversos, entre los que se incluyen aseguradoras y reaseguradoras comerciales, personales y especializadas, mutuas, administradores de programas, corredores y agentes, y entidades de Lloyd's of London, a optimizar las funciones no relacionadas con la distribución y el capital, afrontar los retos del mercado y acelerar el crecimiento rentable.

Para obtener más información, visite www.xceedance.com.

Acerca de Portage

Portage es una plataforma de inversión global que está centrada en los sectores de tecnología y servicios financieros, con más de USD 4700 millones bajo gestión, 115 empresas en cartera y 25 profesionales de la inversión. La empresa cuenta con oficinas en Norteamérica, Europa y Oriente Medio.

Portage se asocia con empresas ambiciosas en todas las etapas a través de sus estrategias de fondos insignia Portage Ventures y Portage Capital Solutions. La empresa brinda capital flexible y asociaciones de valor añadido a través de su red global de inversores, socios comerciales, asesores y expertos en creación de valor. El equipo especializado en creación de valor de Portage proporciona a las empresas de su cartera apoyo práctico en una amplia gama de funciones, entre las que se incluyen la comercialización, la tecnología y la ciberseguridad, la inteligencia artificial, las fusiones y adquisiciones y las asociaciones comerciales, con el fin de acelerar su camino hacia el éxito. Con un profundo conocimiento del sector y una amplia experiencia empresarial, Portage se compromete a apoyar a los líderes que están transformando los servicios financieros.

Portage es una plataforma dentro de Sagard, una empresa global de gestión de activos alternativos con múltiples estrategias y más de USD 44.000 millones bajo gestión.

Para obtener más información, visite www.portageinvest.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

