Percy Hynes, quien interpretó a Xavier en Wednesday, saldría de la serie por graves acusaciones de violación y pedofilia hechas por varias mujeres.

El actor ha sido objeto de señalamientos por extorsionar y violar a menores de entre 14 a 16 años de edad, cayendo también en pedofilia.

Aunque Netflix no se ha referido al futuro del Hynes en la segunda parte de Wednesday, conocedores aseguran que la compañía buscaría desvincularse y evitar escándalos.

Xavier, quien se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie, no está pasando un buen momento.

En las redes sociales se ha dado un movimiento de denuncia en contra, detallando que el actor realiza en su vivienda fiestas para emborrachar a las jovencitas y luego abusar de ellas.

Son distintos usuarios los que coinciden con las denuncias en contra del joven, y que ha despertado la indignación de varias mujeres.

Una de las publicaciones cuenta con más de nueve millones de vistas y más de 12 mil reacciones.

here's what i sent!! just so everyone can hopefully see pic.twitter.com/FxI1x1dQLR

— aries 🇪🇸🇬🇧PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 18, 2023