Xavian, el niño etíope que ama a México y a las quesadillas ya es “mexicano”

La historia de Xavian, el pequeño que por su amor a las quesadillas quería ser mexicano, se ganó el corazón de miles de personas.

Desde que salió el video, publicado por su madre, este pequeño ha vivido toda una aventura.

Con ayuda de los mexicanos, que decidieron adoptarlo como uno de ellos, el niño se viralizó al punto que la Selección de México le dio una enorme sorpresa.

Xavian, ahora además de ser un amante de las quesadillas y un mexicano 100%, es un miembro del plantel de jugadores.

La sorpresa para este pequeño se concretó en el encuentro ante Panamá que se disputó en domingo en la Copa Oro, donde se le entregó un uniforme y quesadillas.

La sorpresa estuvo a cargo de Orbelín Pineda, quien entregó los regalos al menor que se viralizó al querer a toda costa ser mexicano.

“Hola, mi gente, vamos a conocer a Xavian que quería unas quesadillas, le vamos a dar la sorpresa, le vamos a regalar un uniforme de la Selección Mexicana y un peluche”, dijo Orbelín.

Cuando el menor llegó con los jugadores, no pudo ocultar su emoción al sentirse mexicano como tanto lo deseó.

El video, que viralizó al menor, lo publicó su madre, mostrando como el niño se altera al decir que quiere ser mexicano. “Quiero ser mexicano”.

Can y'all help us find this 𝘔𝘦𝘹𝘪𝘤𝘢𝘯 fella? 👀🇲🇽

In love with being Mexicans and with quesadillas. 🇲🇽🤤💚 https://t.co/tXxfwFZpH4 pic.twitter.com/SihK8TZdsh

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) July 16, 2023